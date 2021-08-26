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Бужинский: США боятся размещать свои базы в Центральной Азии — видео
Бужинский: США боятся размещать свои базы в Центральной Азии — видео
Если ситуация в Афганистане обострится, то США, в теории, могли бы разместить свои военные базы в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T08:21+0500
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Однако странам Центральной Азии это не нужно, поскольку они прислушиваются к позиции России. Москва между тем против размещения у соседей американских войск, заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский.Эксперт объяснил, действительно ли кампания США в Афганистане была обречена на провал и правда ли, что талибы* дестабилизировали обстановку в Центральной Азии, а потом добрались и до России.На эти и другие вопросы Бужинский ответил в беседе со Sputnik.* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210820/ekspert-raskryl-s-chem-stolknetsya-planeta-posle-pobedy-talibana--video-20164264.html
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мультимедиа , сша, центральная азия, военная база

Бужинский: США боятся размещать свои базы в Центральной Азии — видео

08:21 26.08.2021 (обновлено: 09:35 26.08.2021)
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© Sputnik
Если ситуация в Афганистане обострится, то США, в теории, могли бы разместить свои военные базы в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане.
Однако странам Центральной Азии это не нужно, поскольку они прислушиваются к позиции России.
Москва между тем против размещения у соседей американских войск, заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский.
Эксперт объяснил, действительно ли кампания США в Афганистане была обречена на провал и правда ли, что талибы* дестабилизировали обстановку в Центральной Азии, а потом добрались и до России.
На эти и другие вопросы Бужинский ответил в беседе со Sputnik.
* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран
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