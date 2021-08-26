https://uz.sputniknews.ru/20210826/duda-poblagodaril-uzbekistan-za-pomosch-v-evakuatsii-polyakov-iz-afganistana-20241912.html

Дуда поблагодарил Узбекистан за помощь в эвакуации поляков из Афганистана

Дуда поблагодарил Узбекистан за помощь в эвакуации поляков из Афганистана

Накануне Дуда и Мирзиёев обменялись мнениями по нынешней обстановке в регионе. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T08:37+0500

2021-08-26T08:37+0500

2021-08-26T11:34+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

ташкент

шавкат мирзиёев

афганистан

эвакуация

польша

самолет

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда поблагодарил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева за помощь в эвакуации польских граждан из Афганистана.Накануне лидеры обеих стран провели телефонный разговор. Главы государств договорились о продолжении тесного взаимодействия в мирном урегулировании афганской ситуации."Президент Польши выразил искреннюю благодарность за всемерное содействие в осуществлении гуманитарных операций по эвакуации граждан из Афганистана в Польшу транзитом через территорию нашей страны", — говорится в сообщении по итогам разговора.Напомним, что Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из этой страны. Власти Германии вывозят соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, из Бухары спецрейсы отправляются в Венгрию.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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ташкент, шавкат мирзиёев, афганистан, эвакуация, польша, самолет, радикальное движение "талибан"