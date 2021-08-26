https://uz.sputniknews.ru/20210826/duda-poblagodaril-uzbekistan-za-pomosch-v-evakuatsii-polyakov-iz-afganistana-20241912.html
Дуда поблагодарил Узбекистан за помощь в эвакуации поляков из Афганистана
Дуда поблагодарил Узбекистан за помощь в эвакуации поляков из Афганистана
Накануне Дуда и Мирзиёев обменялись мнениями по нынешней обстановке в регионе. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T08:37+0500
2021-08-26T08:37+0500
2021-08-26T11:34+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
ташкент
шавкат мирзиёев
афганистан
эвакуация
польша
самолет
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда поблагодарил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева за помощь в эвакуации польских граждан из Афганистана.Накануне лидеры обеих стран провели телефонный разговор. Главы государств договорились о продолжении тесного взаимодействия в мирном урегулировании афганской ситуации."Президент Польши выразил искреннюю благодарность за всемерное содействие в осуществлении гуманитарных операций по эвакуации граждан из Афганистана в Польшу транзитом через территорию нашей страны", — говорится в сообщении по итогам разговора.Напомним, что Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из этой страны. Власти Германии вывозят соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, из Бухары спецрейсы отправляются в Венгрию.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210819/merkel-poblagodarila-mirziyoeva-za-podderjku-nemetskix-reysov-iz-afganistana-20140325.html
https://uz.sputniknews.ru/20210823/rossiya-indiya-i-kitay-gotovyatsya-voyti-v-afganistan-20195170.html
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ташкент, шавкат мирзиёев, афганистан, эвакуация, польша, самолет, радикальное движение "талибан"
Дуда поблагодарил Узбекистан за помощь в эвакуации поляков из Афганистана
08:37 26.08.2021 (обновлено: 11:34 26.08.2021)
Накануне Дуда и Мирзиёев обменялись мнениями по нынешней обстановке в регионе.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда поблагодарил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева за помощь в эвакуации польских граждан из Афганистана.
Накануне лидеры обеих стран провели
телефонный разговор.
Главы государств договорились о продолжении тесного взаимодействия в мирном урегулировании афганской ситуации.
"Президент Польши выразил искреннюю благодарность за всемерное содействие в осуществлении гуманитарных операций по эвакуации граждан из Афганистана в Польшу транзитом через территорию нашей страны", — говорится в сообщении по итогам разговора.
Напомним, что Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из этой страны.
Власти Германии вывозят соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, из Бухары спецрейсы отправляются в Венгрию.
Захват талибами власти в Афганистане
Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран