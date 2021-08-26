https://uz.sputniknews.ru/20210826/futbolist-sbornoy-uzbekistana-yuldoshev-pereshel-v-rossiyskiy-klub-20260210.html

Футболист сборной Узбекистана Юлдошев перешел в российский клуб

Футболист сборной Узбекистана Юлдошев перешел в российский клуб

Футболист отказался от перехода в итальянский "Дженоа" и решил попробовать свои силы в российском чемпионате. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T19:41+0500

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спорт

футбол

эльдор шомуродов

иброгимхалил юлдошев

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Защитник сборной Узбекистана по футболу Иброгимхалил Юлдошев стал игроком "Нижнего Новгорода".Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на клуб Российской премьер-лиги (РПЛ). Срок контракта с 20-летним футболистом не уточняется.На родине спортсмен выступал за "Пахтакор" и "Бундекор". За первый клуб в текущем сезоне сыграл 17 матчей, забил два гола. За сборную Узбекистана Юлдошев провел девять матчей.Ранее в итальянском "Дженоа" играл Эльдор Шомуродов. Он перешел туда в 2020 году из "Ростова". Контракт был заключен до лета 2024-го. Однако уже в августе этого года он перешел в ФК "Рома". В составе "волков" нападающий уже отличился несколькими голами и результативной передачей.

https://uz.sputniknews.ru/20210803/shomurodov-dal-pervoe-intervyu-posle-perexoda-v-novyy-italyanskiy-klub--video-19929465.html

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футбол, эльдор шомуродов, иброгимхалил юлдошев