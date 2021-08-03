https://uz.sputniknews.ru/20210803/shomurodov-dal-pervoe-intervyu-posle-perexoda-v-novyy-italyanskiy-klub--video-19929465.html

Шомуродов дал первое интервью после перехода в новый итальянский клуб — видео

Шомуродов дал первое интервью после перехода в новый итальянский клуб — видео

Бывший форвард "Дженоа" и нападающей сборной Узбекистана Элдор Шомуродов заключил контракт с римским клубом "Рома". В своем первом интервью игрок рассказал о... 03.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-03T14:12+0500

2021-08-03T14:12+0500

2021-08-03T14:19+0500

видео

италия

футбол

элдор шомуродов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/03/19929162_227:71:1149:590_1920x0_80_0_0_02f81995038bd2001c2ab9cce8127cd7.jpg

Шомуродов официально перешел в "Рому" и проведет в этой команде пять лет. Сумма трансфера составила 17,5 млн евро. Сам футболист в первом интервью для нового клуба на русском языке рассказал о том, как шел к своей заветной мечте и чего намерен добиться в новой команде.Он добавил, что проведенный в "Дженоа" сезон позволил ему адаптироваться в местных реалиях, после чего он смог заиграть в полную силу.В своем первом сезоне в Серии А Шомуродов забил 8 голов и сделал одну результативную передачу. С этим показателем он стал третьим в списке бомбардиров клуба.Полную версию видеоинтервью новобранца "Ромы" смотрите на Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210803/eldor-shomurodov-ofitsialno-stal-igrokom-fk-roma-19924302.html

https://uz.sputniknews.ru/20210527/eldor-shomurodov-itogi-pervogo-sezona-v-italii-18937866.html

италия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

италия, футбол, элдор шомуродов