https://uz.sputniknews.ru/20210803/shomurodov-dal-pervoe-intervyu-posle-perexoda-v-novyy-italyanskiy-klub--video-19929465.html
Шомуродов дал первое интервью после перехода в новый итальянский клуб — видео
Шомуродов дал первое интервью после перехода в новый итальянский клуб — видео
Бывший форвард "Дженоа" и нападающей сборной Узбекистана Элдор Шомуродов заключил контракт с римским клубом "Рома". В своем первом интервью игрок рассказал о... 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T14:12+0500
2021-08-03T14:12+0500
2021-08-03T14:19+0500
видео
италия
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элдор шомуродов
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Шомуродов официально перешел в "Рому" и проведет в этой команде пять лет. Сумма трансфера составила 17,5 млн евро. Сам футболист в первом интервью для нового клуба на русском языке рассказал о том, как шел к своей заветной мечте и чего намерен добиться в новой команде.Он добавил, что проведенный в "Дженоа" сезон позволил ему адаптироваться в местных реалиях, после чего он смог заиграть в полную силу.В своем первом сезоне в Серии А Шомуродов забил 8 голов и сделал одну результативную передачу. С этим показателем он стал третьим в списке бомбардиров клуба.Полную версию видеоинтервью новобранца "Ромы" смотрите на Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210803/eldor-shomurodov-ofitsialno-stal-igrokom-fk-roma-19924302.html
https://uz.sputniknews.ru/20210527/eldor-shomurodov-itogi-pervogo-sezona-v-italii-18937866.html
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италия, футбол, элдор шомуродов
Шомуродов дал первое интервью после перехода в новый итальянский клуб — видео
14:12 03.08.2021 (обновлено: 14:19 03.08.2021)
Бывший форвард "Дженоа" и нападающей сборной Узбекистана Элдор Шомуродов заключил контракт с римским клубом "Рома". В своем первом интервью игрок рассказал о планах и поблагодарил фанатов за поддержку.
Шомуродов официально перешел в "Рому" и проведет в этой команде пять лет. Сумма трансфера составила 17,5 млн евро.
Сам футболист в первом интервью для нового клуба на русском языке рассказал о том, как шел к своей заветной мечте и чего намерен добиться в новой команде.
"Я очень горд, что попал в такой топовый клуб. "Рома" просто больше всего хотел получить меня, они все сделали быстро, поэтому я здесь. Буду стараться показать отличную игру, надеюсь, помогу выиграть какой-то трофей. Что касается своего амплуа, то я привык играть на переднем крае или на фланге", — признался Шомуродов.
Он добавил, что проведенный в "Дженоа" сезон позволил ему адаптироваться в местных реалиях, после чего он смог заиграть в полную силу.
"Сначала я привыкал в том числе к темпу и стилю команды. Но потом получилось играть лучше. Я надеюсь, что тут тоже получится проявиться себя. Знаю, как за меня болеют на родине, ведь я представляю такой элитный клуб. Буду стараться оправдать надежды", — заключил игрок.
В своем первом сезоне в Серии А Шомуродов забил 8 голов и сделал одну результативную передачу. С этим показателем он стал третьим в списке бомбардиров клуба.
Полную версию видеоинтервью новобранца "Ромы" смотрите на Sputnik Узбекистан
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