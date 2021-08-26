Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210826/italyanskiy-voennyy-samolet-popal-pod-obstrel-na-vzletnoy-polose-v-kabule-20260549.html
Итальянский военный самолет попал под обстрел на взлетной полосе в Кабуле
Итальянский военный самолет попал под обстрел на взлетной полосе в Кабуле
По предварительным данным, стрелять начали из тяжелого автоматического оружия сразу после взлета с позиции за пределами аэропорта или с соседней возвышенности. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T19:44+0500
2021-08-26T19:44+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
обстрел
кабул
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1a/20259764_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_03247c9109bde1f241a8a4b80475395f.jpg
ТАШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. В аэропорту Кабула обстреляли самолет, который эвакуировал людей из Афганистана. Это был военно-транспортный борт, принадлежащий ВВС Италии. Внутри находились журналисты и около ста мирных жителей. Сведений о пострадавших под обстрелом не поступало.По предварительным данным, стрелять начали из тяжелого автоматического оружия сразу после взлета с позиции за пределами аэропорта или с соседней возвышенности.Позже, как мы сообщали, у входа в аэропорт Кабула прогремел взрыв. Его осуществил террорист-смертник, находясь в толпе. Судя по кадрам с места трагедии, многие ранены. По данным РИА Новости, в одну из кабульских больниц после взрыва доставлены 10 погибших и 15 раненых.
кабул
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1a/20259764_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_d4758f88fa15cfccb496a349a7610c8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
обстрел, кабул, самолет

Итальянский военный самолет попал под обстрел на взлетной полосе в Кабуле

19:44 26.08.2021
678
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация у аэропорта Кабула
Ситуация у аэропорта Кабула - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
По предварительным данным, стрелять начали из тяжелого автоматического оружия сразу после взлета с позиции за пределами аэропорта или с соседней возвышенности.
ТАШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. В аэропорту Кабула обстреляли самолет, который эвакуировал людей из Афганистана. Это был военно-транспортный борт, принадлежащий ВВС Италии. Внутри находились журналисты и около ста мирных жителей.
Сведений о пострадавших под обстрелом не поступало.
По предварительным данным, стрелять начали из тяжелого автоматического оружия сразу после взлета с позиции за пределами аэропорта или с соседней возвышенности.
Позже, как мы сообщали, у входа в аэропорт Кабула прогремел взрыв. Его осуществил террорист-смертник, находясь в толпе. Судя по кадрам с места трагедии, многие ранены.
По данным РИА Новости, в одну из кабульских больниц после взрыва доставлены 10 погибших и 15 раненых.
100011
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:49Согласно купленным билетам: в Узбекистан не проникнут афганские псевдо-пассажиры — МИД
20:05Жительница Кашкадарьи пыталась продать дочь
19:44Итальянский военный самолет попал под обстрел на взлетной полосе в Кабуле
19:41Футболист сборной Узбекистана Юлдошев перешел в российский клуб
19:17Террорист-смертник подорвал себя в Кабуле
19:17Камилов обсудил Афганистан с государственным министром Великобритании
18:51Какие изменения в законодательство вступают в силу с сентября - обзор
18:31В Узбекистане выберут лучших правоохранителей
18:02Узбекистан и Сербия активизируют политический диалог
17:27Мы рассматриваем "Талибан"* как неоспоримый фактор афганского общества – МИД РУз
16:54В регионах Узбекистана появятся агрологистические распределительные центры
16:45Сергей Шойгу оценил новые разработки на форуме "Армия-2021" — фото
15:55За жестокость по отношению к животным может грозить уголовное наказание
15:29Европа запуталась: теперь ей придется больше платить России
15:25Мирзиёев наградил медалями узбекистанских долгожителей
15:00Как изучают старинные рукописи Узбекистана — репортаж с места события
14:55В Ташкенте оштрафовали "вторую жену замминистра"
14:01Самых инициативных ждет награда за повышение уровня жизни регионов
13:58В ЕС надеются, что Ташкент продлит визы афганцам, находящимся в Узбекистане
13:30Кому могут ограничить получение прививки — ответ Минздрава