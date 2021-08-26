https://uz.sputniknews.ru/20210826/italyanskiy-voennyy-samolet-popal-pod-obstrel-na-vzletnoy-polose-v-kabule-20260549.html
Итальянский военный самолет попал под обстрел на взлетной полосе в Кабуле
Итальянский военный самолет попал под обстрел на взлетной полосе в Кабуле
По предварительным данным, стрелять начали из тяжелого автоматического оружия сразу после взлета с позиции за пределами аэропорта или с соседней возвышенности. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T19:44+0500
2021-08-26T19:44+0500
2021-08-26T19:44+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
обстрел
кабул
самолет
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ТАШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. В аэропорту Кабула обстреляли самолет, который эвакуировал людей из Афганистана. Это был военно-транспортный борт, принадлежащий ВВС Италии. Внутри находились журналисты и около ста мирных жителей. Сведений о пострадавших под обстрелом не поступало.По предварительным данным, стрелять начали из тяжелого автоматического оружия сразу после взлета с позиции за пределами аэропорта или с соседней возвышенности.Позже, как мы сообщали, у входа в аэропорт Кабула прогремел взрыв. Его осуществил террорист-смертник, находясь в толпе. Судя по кадрам с места трагедии, многие ранены. По данным РИА Новости, в одну из кабульских больниц после взрыва доставлены 10 погибших и 15 раненых.
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обстрел, кабул, самолет
Итальянский военный самолет попал под обстрел на взлетной полосе в Кабуле
По предварительным данным, стрелять начали из тяжелого автоматического оружия сразу после взлета с позиции за пределами аэропорта или с соседней возвышенности.
ТАШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. В аэропорту Кабула обстреляли самолет, который эвакуировал людей из Афганистана. Это был военно-транспортный борт, принадлежащий ВВС Италии. Внутри находились журналисты и около ста мирных жителей.
Сведений о пострадавших под обстрелом не поступало.
По предварительным данным, стрелять начали из тяжелого автоматического оружия сразу после взлета с позиции за пределами аэропорта или с соседней возвышенности.
Позже, как мы сообщали
, у входа в аэропорт Кабула прогремел взрыв. Его осуществил террорист-смертник, находясь в толпе. Судя по кадрам с места трагедии, многие ранены.
По данным РИА Новости
, в одну из кабульских больниц после взрыва доставлены 10 погибших и 15 раненых.