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Жительница Кашкадарьи пыталась продать дочь
Жительница Кашкадарьи пыталась продать дочь
Младенца хотели продать за четыре тысячи долларов, однако сделка не состоялась: горе-мать задержали сотрудники органов внутренних дел. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T20:05+0500
2021-08-26T20:05+0500
происшествия
кашкадарьинская область
торговля людьми
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Новоиспеченная мать из Кашкадарьинской области, родив всего 17 дней назад, решила продать свою дочь на четыре тысячи долларов. Сделка должна была осуществиться в Самаркандскую область, но не судьба: женщина была задержана сотрудниками местного управления Службы государственной безопасности и УВД. Об этом сообщает агентство УзА.Правоохранители пока успели выяснить лишь то, что задержанной всего 24 года, она уроженка Кашкадарьинской области, но временно проживала Самаркандской. Мотивы преступления не известны. Следователи продолжают расследование.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/jenschina-pytalas-prodat-svoego-pyatiletnego-syna-20027360.html
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кашкадарьинская область, торговля людьми

Жительница Кашкадарьи пыталась продать дочь

20:05 26.08.2021
779
© Unsplash / Paulina H.Младенец держит мягкую игрушку
Младенец держит мягкую игрушку - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
© Unsplash / Paulina H.
Младенца хотели продать за четыре тысячи долларов, однако сделка не состоялась: горе-мать задержали сотрудники органов внутренних дел.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Новоиспеченная мать из Кашкадарьинской области, родив всего 17 дней назад, решила продать свою дочь на четыре тысячи долларов. Сделка должна была осуществиться в Самаркандскую область, но не судьба: женщина была задержана сотрудниками местного управления Службы государственной безопасности и УВД. Об этом сообщает агентство УзА.
Правоохранители пока успели выяснить лишь то, что задержанной всего 24 года, она уроженка Кашкадарьинской области, но временно проживала Самаркандской.
Мотивы преступления не известны. Следователи продолжают расследование.
Мать и ребенок, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
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Женщина пыталась продать своего пятилетнего сына
10 августа, 18:58
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