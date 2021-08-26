https://uz.sputniknews.ru/20210826/jitelnitsa-kashkadari-pytalas-prodat-doch-20260815.html
Жительница Кашкадарьи пыталась продать дочь
Жительница Кашкадарьи пыталась продать дочь
Младенца хотели продать за четыре тысячи долларов, однако сделка не состоялась: горе-мать задержали сотрудники органов внутренних дел. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T20:05+0500
2021-08-26T20:05+0500
2021-08-26T20:05+0500
происшествия
кашкадарьинская область
торговля людьми
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Новоиспеченная мать из Кашкадарьинской области, родив всего 17 дней назад, решила продать свою дочь на четыре тысячи долларов. Сделка должна была осуществиться в Самаркандскую область, но не судьба: женщина была задержана сотрудниками местного управления Службы государственной безопасности и УВД. Об этом сообщает агентство УзА.Правоохранители пока успели выяснить лишь то, что задержанной всего 24 года, она уроженка Кашкадарьинской области, но временно проживала Самаркандской. Мотивы преступления не известны. Следователи продолжают расследование.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/jenschina-pytalas-prodat-svoego-pyatiletnego-syna-20027360.html
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кашкадарьинская область, торговля людьми
Жительница Кашкадарьи пыталась продать дочь
Младенца хотели продать за четыре тысячи долларов, однако сделка не состоялась: горе-мать задержали сотрудники органов внутренних дел.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Новоиспеченная мать из Кашкадарьинской области, родив всего 17 дней назад, решила продать свою дочь на четыре тысячи долларов. Сделка должна была осуществиться в Самаркандскую область, но не судьба: женщина была задержана сотрудниками местного управления Службы государственной безопасности и УВД. Об этом сообщает агентство УзА
.
Правоохранители пока успели выяснить лишь то, что задержанной всего 24 года, она уроженка Кашкадарьинской области, но временно проживала Самаркандской.
Мотивы преступления не известны. Следователи продолжают расследование.