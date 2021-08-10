https://uz.sputniknews.ru/20210810/jenschina-pytalas-prodat-svoego-pyatiletnego-syna-20027360.html

Женщина пыталась продать своего пятилетнего сына

Женщина пыталась продать своего пятилетнего сына

Правоохранителям стало известно о запланированном преступлении и злоумышленницу задержали в Ферганском районе области при получении условленной суммы. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-10T18:58+0500

2021-08-10T18:58+0500

2021-08-10T18:58+0500

происшествия

задержание

ферганская область

торговля людьми

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Жительница Ферганы пыталась продать своего 5-летнего сына за 5 тысяч долларов. Об этом, ссылаясь на информацию местного департамента прокуратуры сообщили в информационной программе Yangi Davr.Правоохранителям стало известно о запланированном преступлении и злоумышленницу задержали в Ферганском районе области при получении условленной суммы. Продать сына она не успела.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 135 (Торговля людьми) Уголовного кодекса, в настоящее время проводятся следственные действия.На днях были обнародованы детали аналогичного громкого дела. Шестикратная чемпионка Узбекистана решила продать 4-дневного малыша за $2,5 тысячи. Однако планам не суждено было сбыться: ее задержали и приговорили к 4,5 годам тюремного заключения за торговлю людьми.

https://uz.sputniknews.ru/20210805/torgovlya-lyudmi-v-uzbekistane-snizilas-v-razy-19960460.html

ферганская область

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задержание, ферганская область, торговля людьми