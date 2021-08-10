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Женщина пыталась продать своего пятилетнего сына
Женщина пыталась продать своего пятилетнего сына
Правоохранителям стало известно о запланированном преступлении и злоумышленницу задержали в Ферганском районе области при получении условленной суммы. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T18:58+0500
2021-08-10T18:58+0500
происшествия
задержание
ферганская область
торговля людьми
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Жительница Ферганы пыталась продать своего 5-летнего сына за 5 тысяч долларов. Об этом, ссылаясь на информацию местного департамента прокуратуры сообщили в информационной программе Yangi Davr.Правоохранителям стало известно о запланированном преступлении и злоумышленницу задержали в Ферганском районе области при получении условленной суммы. Продать сына она не успела.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 135 (Торговля людьми) Уголовного кодекса, в настоящее время проводятся следственные действия.На днях были обнародованы детали аналогичного громкого дела. Шестикратная чемпионка Узбекистана решила продать 4-дневного малыша за $2,5 тысячи. Однако планам не суждено было сбыться: ее задержали и приговорили к 4,5 годам тюремного заключения за торговлю людьми.
https://uz.sputniknews.ru/20210805/torgovlya-lyudmi-v-uzbekistane-snizilas-v-razy-19960460.html
ферганская область
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задержание, ферганская область, торговля людьми

Женщина пыталась продать своего пятилетнего сына

18:58 10.08.2021
631
© СС0 / Unsplash / Jenna NormanМать и ребенок, иллюстративное фото
Мать и ребенок, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
© СС0 / Unsplash / Jenna Norman
Правоохранителям стало известно о запланированном преступлении и злоумышленницу задержали в Ферганском районе области при получении условленной суммы.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Жительница Ферганы пыталась продать своего 5-летнего сына за 5 тысяч долларов.
Об этом, ссылаясь на информацию местного департамента прокуратуры сообщили в информационной программе Yangi Davr.
Правоохранителям стало известно о запланированном преступлении и злоумышленницу задержали в Ферганском районе области при получении условленной суммы. Продать сына она не успела.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 135 (Торговля людьми) Уголовного кодекса, в настоящее время проводятся следственные действия.
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На днях были обнародованы детали аналогичного громкого дела. Шестикратная чемпионка Узбекистана решила продать 4-дневного малыша за $2,5 тысячи.
Однако планам не суждено было сбыться: ее задержали и приговорили к 4,5 годам тюремного заключения за торговлю людьми.
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