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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210826/kriminogennaya-situatsiya-v-rossii-mojet-oslojnitsya-osenyu-iz-za-afganistana-20245116.html
Криминогенная ситуация в России может осложниться осенью из-за Афганистана
Криминогенная ситуация в России может осложниться осенью из-за Афганистана
Сейчас пристальное внимание сосредоточено на двух странах Центральной Азии — Узбекистане и Таджикистане. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T11:15+0500
2021-08-26T11:15+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
снг
нелегальная миграция
террористы
нелегальные мигранты
мигрант
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В России уже осенью может значительно осложниться криминогенная ситуация.Этому могут поспособствовать нестабильная обстановка в Афганистане и наплыв нелегалов через страны СНГ.Такое мнение выразил президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его мнению, на данный момент, в центре внимания находятся два государства Центральной Азии — Узбекистан и Таджикистан. Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.Между тем многие страны мира сейчас активно эвакуируют своих граждан из нестабильного региона. Покинуть родину также пытаются многие местные жители.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210820/vlast-talibov-v-afganistane-snaruji-i-vnutri-pochemu-tsa-ne-stoit-rasslablyatsya-20174895.html
https://uz.sputniknews.ru/20210820/ekspert-raskryl-s-chem-stolknetsya-planeta-posle-pobedy-talibana--video-20164264.html
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афганистан, снг, нелегальная миграция, террористы, нелегальные мигранты, мигрант, радикальное движение "талибан"

Криминогенная ситуация в России может осложниться осенью из-за Афганистана

11:15 26.08.2021
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© AFPБоевики "Талибана"* в провинции Лагман, Афганистан
Боевики Талибана* в провинции Лагман, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
© AFP
Сейчас пристальное внимание сосредоточено на двух странах Центральной Азии — Узбекистане и Таджикистане.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В России уже осенью может значительно осложниться криминогенная ситуация.
Этому могут поспособствовать нестабильная обстановка в Афганистане и наплыв нелегалов через страны СНГ.
Такое мнение выразил президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
"В сопредельных с Афганистаном государствах действуют различные террористические ячейки, запрещенные в России. Вот через них, как ожидается, может пойти поток нелегалов, связанных не только с криминалом, но и с террористами", — заявил Жданов.
По его мнению, на данный момент, в центре внимания находятся два государства Центральной Азии — Узбекистан и Таджикистан.
"Вместе с беженцами и мигрантами к нам могут попасть и преступники, и попасть как легальным, так и нелегальным путем. Пока сложно предсказать, как будет развиваться ситуация, но уже очевидно, что нужно заниматься этим вопросом вплотную", — добавил Жданов.
Боевики движения Талибан (Запрещено в РФ) - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Власть талибов в Афганистане снаружи и внутри: почему ЦА не стоит расслабляться
20 августа, 21:13
4783

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.
Между тем многие страны мира сейчас активно эвакуируют своих граждан из нестабильного региона. Покинуть родину также пытаются многие местные жители.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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