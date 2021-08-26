https://uz.sputniknews.ru/20210826/kriminogennaya-situatsiya-v-rossii-mojet-oslojnitsya-osenyu-iz-za-afganistana-20245116.html

Криминогенная ситуация в России может осложниться осенью из-за Афганистана

Криминогенная ситуация в России может осложниться осенью из-за Афганистана

Сейчас пристальное внимание сосредоточено на двух странах Центральной Азии — Узбекистане и Таджикистане. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T11:15+0500

2021-08-26T11:15+0500

2021-08-26T11:15+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

снг

нелегальная миграция

террористы

нелегальные мигранты

мигрант

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В России уже осенью может значительно осложниться криминогенная ситуация.Этому могут поспособствовать нестабильная обстановка в Афганистане и наплыв нелегалов через страны СНГ.Такое мнение выразил президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его мнению, на данный момент, в центре внимания находятся два государства Центральной Азии — Узбекистан и Таджикистан. Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.Между тем многие страны мира сейчас активно эвакуируют своих граждан из нестабильного региона. Покинуть родину также пытаются многие местные жители.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210820/vlast-talibov-v-afganistane-snaruji-i-vnutri-pochemu-tsa-ne-stoit-rasslablyatsya-20174895.html

https://uz.sputniknews.ru/20210820/ekspert-raskryl-s-chem-stolknetsya-planeta-posle-pobedy-talibana--video-20164264.html

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афганистан, снг, нелегальная миграция, террористы, нелегальные мигранты, мигрант, радикальное движение "талибан"