https://uz.sputniknews.ru/20210826/mirzieyov-nagradil-batyra-zakirova-ordenom-el-yurt-hurmati-posmertno-20261685.html

Мирзиеёв наградил Батыра Закирова орденом “Эл-юрт ҳурмати”. Посмертно

Мирзиеёв наградил Батыра Закирова орденом “Эл-юрт ҳурмати”. Посмертно

Шавкат Мирзиёев наградил Закирова за талант, творчество, заслуги в деле становления узбекской эстрады, продвижение национальной культуры среди народов мира и в... 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T21:58+0500

2021-08-26T21:58+0500

2021-08-26T21:58+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

эстрада

советская эстрада

награждение

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент Узбекистана наградил посмертно орденом “Эл-юрт ҳурмати” народного артиста страны Батыра Закирова.Соответствующий указ размещен на сайте главы государства в четверг, 26 августа.Как поясняется в документе, популярный узбекский артист награжден "за великий талант, уникальное и неповторимое творчество, огромные заслуги в деле становления узбекского эстрадного искусства, развития национальной культуры и ее широкого продвижения среди народов мира, большой вклад в воспитание молодого поколения в духе любви и преданности Родине, национальных и общечеловеческих ценностей, а также в связи с 85-летием со дня рождения".Узбекский эстрадный певец, драматург и актёр родился 26 апреля 1936 года в Москве. С его именем связано становление и развитие эстрадного искусства в Узбекистане.В 1965 году получил звание народного артиста Узбекской ССР. Умер 23 января 1985 года в Ташкенте. Похоронен на Чигатайском мемориальном кладбище узбекской столицы.

https://uz.sputniknews.ru/20210609/mirziyoevu-prezentovali-proekty-pamyatnikov-muxammadu-al-xorezmi-i-batyru-zakirovu--foto-19165893.html

https://uz.sputniknews.ru/20210515/narisuy-mne-pesnyu-v-tashkente-proydet-vystavka-kartin-k-yubileyu-batyra-zakirova-18742236.html

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узбекистан, шавкат мирзиёев, эстрада, советская эстрада, награждение