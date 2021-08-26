https://uz.sputniknews.ru/20210826/mirziyoev-nagradil-medalyami-uzbekistanskix-dolgojiteley-20253870.html

Мирзиёев наградил медалями узбекистанских долгожителей

Мирзиёев наградил медалями узбекистанских долгожителей

Это следует из указа главы государства "О награждении в связи с тридцатилетием независимости Республики Узбекистан группы государственных служащих и работников... 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T15:25+0500

2021-08-26T15:25+0500

2021-08-26T16:26+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

медаль

награждение

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент Узбекистана наградил медалью "Шухрат" ("Слава") четырнадцать жителей страны, перешагнувших 100-летний рубеж.Это следует из указа главы государства "О награждении в связи с тридцатилетием независимости Республики Узбекистан группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер", опубликованном на сайте президента.Среди награжденных:Согласно формулировке в тексте документа, медалью награждаются"за многолетний плодотворный труд, направленный на укрепление экономической мощи нашей страны, успешное осуществление реформ во всех сферах, достойный вклад в обеспечение прогресса государства и благополучия нашего народа, строительство Нового Узбекистана, повышение его авторитета на международной арене, выдающиеся заслуги в модернизации отраслей экономики на основе современных требований, внедрении передовых инновационных технологий, создании благоприятного инвестиционного климата, ускоренном развитии инфраструктуры регионов, образцовую деятельность по сохранению стабильности духовной среды в обществе, воспитанию молодого поколения в духе любви к Родине и уважения национальных и общечеловеческих ценностей, а также активное участие в общественной жизни".

https://uz.sputniknews.ru/20210824/munojat-yulchievoy-prisvoeno-zvanie-geroya-uzbekistana-20225185.html

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узбекистан, шавкат мирзиёев, медаль, награждение