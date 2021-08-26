Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210826/mirziyoev-nagradil-medalyami-uzbekistanskix-dolgojiteley-20253870.html
Мирзиёев наградил медалями узбекистанских долгожителей
Мирзиёев наградил медалями узбекистанских долгожителей
Это следует из указа главы государства "О награждении в связи с тридцатилетием независимости Республики Узбекистан группы государственных служащих и работников... 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T15:25+0500
2021-08-26T16:26+0500
общество
узбекистан
шавкат мирзиёев
медаль
награждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/18/15043899_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_aeca96a8ccb09a3f83f1da8a0feb2555.jpg
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент Узбекистана наградил медалью "Шухрат" ("Слава") четырнадцать жителей страны, перешагнувших 100-летний рубеж.Это следует из указа главы государства "О награждении в связи с тридцатилетием независимости Республики Узбекистан группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер", опубликованном на сайте президента.Среди награжденных:Согласно формулировке в тексте документа, медалью награждаются"за многолетний плодотворный труд, направленный на укрепление экономической мощи нашей страны, успешное осуществление реформ во всех сферах, достойный вклад в обеспечение прогресса государства и благополучия нашего народа, строительство Нового Узбекистана, повышение его авторитета на международной арене, выдающиеся заслуги в модернизации отраслей экономики на основе современных требований, внедрении передовых инновационных технологий, создании благоприятного инвестиционного климата, ускоренном развитии инфраструктуры регионов, образцовую деятельность по сохранению стабильности духовной среды в обществе, воспитанию молодого поколения в духе любви к Родине и уважения национальных и общечеловеческих ценностей, а также активное участие в общественной жизни".
https://uz.sputniknews.ru/20210824/munojat-yulchievoy-prisvoeno-zvanie-geroya-uzbekistana-20225185.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/18/15043899_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_7be12e3a5635665099dedfac69fa509e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, шавкат мирзиёев, медаль, награждение

Мирзиёев наградил медалями узбекистанских долгожителей

15:25 26.08.2021 (обновлено: 16:26 26.08.2021)
184
© SputnikМедаль "Шухрат"
Медаль Шухрат - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
© Sputnik
Это следует из указа главы государства "О награждении в связи с тридцатилетием независимости Республики Узбекистан группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер".
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент Узбекистана наградил медалью "Шухрат" ("Слава") четырнадцать жителей страны, перешагнувших 100-летний рубеж.
Это следует из указа главы государства "О награждении в связи с тридцатилетием независимости Республики Узбекистан группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер", опубликованном на сайте президента.
Среди награжденных:
Абжапаров Абдувал — Жалакудукский район, Андижанская область;
Апазов Тожидин — Ферганский район, Ферганская область;
Бобaярова Ават — Чиракчинский район, Кашкадарьинская область;
Гаппарова Зулфин — Бандиханский район, Сурхандарьинская область;
Жаксимуратова Алтин — Кегейлийский район, Республика Каракалпакстан;
Ибрагимова Бекпашша — Ургенчский район, Хорезмская область;
Иманова Хажар — Ахангаранский район, Ташкентская область;
Исраилов Касим — Сырдарьинский район, Сырдарьинская область;
Каримов Бобояр — Хатырчинский район, Навоийская область;
Мавлянова Рахима — Наманганский район, Наманганская область;
Сайидова Жумагул — Пахтачийский район, Самаркандская область;
Султонова Робия — Пешкунский район, Бухарская область;
Уришова Сухсур — Зааминский район, Джизакская область;
Фаттахова Сабира — Яккасарайский район, город Ташкент.
Муножат Йулчева - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
Общество
Муножат Йулчиевой присвоено звание Героя Узбекистана
24 августа, 21:51
7641
Согласно формулировке в тексте документа, медалью награждаются
"за многолетний плодотворный труд, направленный на укрепление экономической мощи нашей страны, успешное осуществление реформ во всех сферах, достойный вклад в обеспечение прогресса государства и благополучия нашего народа, строительство Нового Узбекистана, повышение его авторитета на международной арене, выдающиеся заслуги в модернизации отраслей экономики на основе современных требований, внедрении передовых инновационных технологий, создании благоприятного инвестиционного климата, ускоренном развитии инфраструктуры регионов, образцовую деятельность по сохранению стабильности духовной среды в обществе, воспитанию молодого поколения в духе любви к Родине и уважения национальных и общечеловеческих ценностей, а также активное участие в общественной жизни".
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:45Сергей Шойгу оценил новые разработки на форуме "Армия-2021" — фото
15:55За жестокость по отношению к животным может грозить уголовное наказание
15:29Европа запуталась: теперь ей придется больше платить России
15:25Мирзиёев наградил медалями узбекистанских долгожителей
15:00Как изучают старинные рукописи Узбекистана — репортаж с места события
14:55В Ташкенте оштрафовали "вторую жену замминистра"
14:01Самых инициативных ждет награда за повышение уровня жизни регионов
13:58В ЕС надеются, что Ташкент продлит визы афганцам, находящимся в Узбекистане
13:30Кому могут ограничить получение прививки — ответ Минздрава
12:51В Узбекистане оправдали более сотни репрессированных в 1920-30 годы
12:39Интервал между поездами в метро Ташкента сократится — новый график
12:26Узбекистан присоединился к международной программе продвижения торговли
12:21"Пылевой дьявол" обрушился сразу на два региона Узбекистана — видео
12:07"Я был за США, больше это не так": британские лорды избивают Америку
11:29Почти 100 кг наркотиков таджикистанец пытался провезти в Узбекистан — видео
11:15Криминогенная ситуация в России может осложниться осенью из-за Афганистана
10:57Президент поручил обеспечить инженерные коммуникации крупных проектов
10:26Знаменитости, которые покинули Афганистан — фотолента
09:56Фальшивые пожарные и трубочисты бродят по Узбекистану
09:30Удар по природе: в Ташкентской области неизвестные срубили многолетние чинары