Общество
Мирзиёев наградил медалями узбекистанских долгожителей
15:25 26.08.2021 (обновлено: 16:26 26.08.2021)
184
© SputnikМедаль "Шухрат"
© Sputnik
Это следует из указа главы государства "О награждении в связи с тридцатилетием независимости Республики Узбекистан группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер".
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент Узбекистана наградил медалью "Шухрат" ("Слава") четырнадцать жителей страны, перешагнувших 100-летний рубеж.
Это следует из указа главы государства "О награждении в связи с тридцатилетием независимости Республики Узбекистан группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер", опубликованном на сайте президента.
Среди награжденных:
Абжапаров Абдувал — Жалакудукский район, Андижанская область;
Апазов Тожидин — Ферганский район, Ферганская область;
Бобaярова Ават — Чиракчинский район, Кашкадарьинская область;
Гаппарова Зулфин — Бандиханский район, Сурхандарьинская область;
Жаксимуратова Алтин — Кегейлийский район, Республика Каракалпакстан;
Ибрагимова Бекпашша — Ургенчский район, Хорезмская область;
Иманова Хажар — Ахангаранский район, Ташкентская область;
Исраилов Касим — Сырдарьинский район, Сырдарьинская область;
Каримов Бобояр — Хатырчинский район, Навоийская область;
Мавлянова Рахима — Наманганский район, Наманганская область;
Сайидова Жумагул — Пахтачийский район, Самаркандская область;
Султонова Робия — Пешкунский район, Бухарская область;
Уришова Сухсур — Зааминский район, Джизакская область;
Фаттахова Сабира — Яккасарайский район, город Ташкент.
24 августа, 21:51
7641
Согласно формулировке в тексте документа, медалью награждаются
"за многолетний плодотворный труд, направленный на укрепление экономической мощи нашей страны, успешное осуществление реформ во всех сферах, достойный вклад в обеспечение прогресса государства и благополучия нашего народа, строительство Нового Узбекистана, повышение его авторитета на международной арене, выдающиеся заслуги в модернизации отраслей экономики на основе современных требований, внедрении передовых инновационных технологий, создании благоприятного инвестиционного климата, ускоренном развитии инфраструктуры регионов, образцовую деятельность по сохранению стабильности духовной среды в обществе, воспитанию молодого поколения в духе любви к Родине и уважения национальных и общечеловеческих ценностей, а также активное участие в общественной жизни".