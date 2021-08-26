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Почти 100 кг наркотиков таджикистанец пытался провезти в Узбекистан — видео
Почти 100 кг наркотиков таджикистанец пытался провезти в Узбекистан — видео
Служебная собака нашла в грузовике, пересекавшем узбекско-таджикскую границу, место тайной закладки. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T11:29+0500
2021-08-26T11:29+0500
2021-08-26T11:29+0500
общество
узбекистан
таджикистан
государственный таможенный комитет узбекистана
наркотики
таможенники
таможня
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Сотрудники таможни Узбекистана пресекли контрабанду из Таджикистана почти 100 килограммов героина и гашиша.Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) республики.По данным пресс-службы, 25 августа на пограничном посту "Сариасия" в Сурхандарьинской области на узбекско-таджикской границе был остановлен грузовик.За рулем находился гражданин Таджикистан — мужчина перевозил 20 тонн хлопчатобумажной пряжи.Однако служебная собака нашла в грузовике место тайной закладки. При вскрытии передней части прицепа под напольным покрытием было обнаружено 93 полиэтиленовых свертков с неизвестным порошком.Таким образом, общий вес изъятых наркотиков составил 96,9 килограмма. Возбуждено уголовное дело.Ранее ГТК сообщал, что в 2020 году сотрудники правоохранительных органов страны изъяли 1,543 тонны наркотиков, что на 28,5% больше чем в 2019 году. По данным экспертов, особую тревогу вызывает рост контрабанды каннабиноидов — гашиша и марихуаны — из Афганистана, наряду с транзитом опиатов. Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" — путь поставки наркотиков из Афганистана в Россию и далее в страны Европы.
https://uz.sputniknews.ru/20210824/durnoe-plamya-v-tashkente-sojgli-tonnu-narkotikov--video-gtk-20211320.html
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узбекистан, таджикистан, государственный таможенный комитет узбекистана, наркотики, таможенники, таможня
Почти 100 кг наркотиков таджикистанец пытался провезти в Узбекистан — видео
Служебная собака нашла в грузовике, пересекавшем узбекско-таджикскую границу, место тайной закладки.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Сотрудники таможни Узбекистана пресекли контрабанду из Таджикистана почти 100 килограммов героина и гашиша.
Об этом сообщили
в Государственном таможенном комитете (ГТК) республики.
По данным пресс-службы, 25 августа на пограничном посту "Сариасия" в Сурхандарьинской области на узбекско-таджикской границе был остановлен грузовик.
За рулем находился гражданин Таджикистан — мужчина перевозил 20 тонн хлопчатобумажной пряжи.
Однако служебная собака нашла в грузовике место тайной закладки.
При вскрытии передней части прицепа под напольным покрытием было обнаружено 93 полиэтиленовых свертков с неизвестным порошком.
"Проведенный первоначальный анализ установил, что в 82 свертках находился героин общим весом 85 килограммов 505 граммов, а в остальных одиннадцати — гашиш общим весом 11 килограммов 425 граммов", — говорится в сообщении ГТК.
Таким образом, общий вес изъятых наркотиков составил 96,9 килограмма.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее ГТК сообщал, что в 2020 году сотрудники правоохранительных органов страны изъяли 1,543 тонны наркотиков, что на 28,5% больше чем в 2019 году. По данным экспертов, особую тревогу вызывает рост контрабанды каннабиноидов — гашиша и марихуаны — из Афганистана, наряду с транзитом опиатов.
Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" — путь поставки наркотиков из Афганистана в Россию и далее в страны Европы.