https://uz.sputniknews.ru/20210826/pochti-100-kg-narkotikov-tadjikistanets-pytalsya-provezti-v-uzbekistan--video-20245703.html

Почти 100 кг наркотиков таджикистанец пытался провезти в Узбекистан — видео

Почти 100 кг наркотиков таджикистанец пытался провезти в Узбекистан — видео

Служебная собака нашла в грузовике, пересекавшем узбекско-таджикскую границу, место тайной закладки. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T11:29+0500

2021-08-26T11:29+0500

2021-08-26T11:29+0500

общество

узбекистан

таджикистан

государственный таможенный комитет узбекистана

наркотики

таможенники

таможня

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Сотрудники таможни Узбекистана пресекли контрабанду из Таджикистана почти 100 килограммов героина и гашиша.Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) республики.По данным пресс-службы, 25 августа на пограничном посту "Сариасия" в Сурхандарьинской области на узбекско-таджикской границе был остановлен грузовик.За рулем находился гражданин Таджикистан — мужчина перевозил 20 тонн хлопчатобумажной пряжи.Однако служебная собака нашла в грузовике место тайной закладки. При вскрытии передней части прицепа под напольным покрытием было обнаружено 93 полиэтиленовых свертков с неизвестным порошком.Таким образом, общий вес изъятых наркотиков составил 96,9 килограмма. Возбуждено уголовное дело.Ранее ГТК сообщал, что в 2020 году сотрудники правоохранительных органов страны изъяли 1,543 тонны наркотиков, что на 28,5% больше чем в 2019 году. По данным экспертов, особую тревогу вызывает рост контрабанды каннабиноидов — гашиша и марихуаны — из Афганистана, наряду с транзитом опиатов. Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" — путь поставки наркотиков из Афганистана в Россию и далее в страны Европы.

https://uz.sputniknews.ru/20210824/durnoe-plamya-v-tashkente-sojgli-tonnu-narkotikov--video-gtk-20211320.html

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узбекистан, таджикистан, государственный таможенный комитет узбекистана, наркотики, таможенники, таможня