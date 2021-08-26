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Самых инициативных ждет награда за повышение уровня жизни регионов
Самых инициативных ждет награда за повышение уровня жизни регионов
В течение двух месяцев будет разработана и запущена автоматизированная онлайн-информационная система sektor.reyting.uz по мониторингу и оценке показателей... 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T14:01+0500
2021-08-26T16:42+0500
общество
узбекистан
оценки
госслужащие
власть
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Узбекистане внедрили систему оценки эффективности деятельности секторов для комплексного социально-экономического развития регионов.Ежегодно до 1 февраля Агентство развития госслужбы при президенте будет проводить аттестацию секторов. Победителей определят и поощрят на двух уровнях: на республиканском и областном.В течение двух месяцев власти разработают и запустят автоматизированную онлайн-информационную систему sektor.reyting.uz по мониторингу и оценке показателей эффективности секторов.По результатам оценки на национальном уровне секторы-победители в номинации "Самый образцовый сектор" получат денежные вознаграждения:В номинации "Самый предприимчивый сектор" на уровне Республики Каракалпакстан, областей и Ташкента награды распределяются следующим образом:В Узбекистане для улучшения условий и уровня жизни населения внедрена система организации работы с разделением территорий на секторы. При этом установлен порядок, в соответствии с которым Кабинетом министров, Генпрокуратура, МВД и Государственным налоговым комитетом РУз ежегодно по каждой системе анализируют результаты проделанной ими работы за прошедший год с обсуждением на общем собрании.
https://uz.sputniknews.ru/20210825/sadis-dva-xokimiyatam-nachnut-vystavlyat-pyaterki-i-koly-za-rabotu-20230698.html
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узбекистан, оценки, госслужащие, власть

Самых инициативных ждет награда за повышение уровня жизни регионов

14:01 26.08.2021 (обновлено: 16:42 26.08.2021)
837
© Pexels / Anna ShvetsКубки
Кубки - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
© Pexels / Anna Shvets
В течение двух месяцев будет разработана и запущена автоматизированная онлайн-информационная система sektor.reyting.uz по мониторингу и оценке показателей эффективности секторов.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Узбекистане внедрили систему оценки эффективности деятельности секторов для комплексного социально-экономического развития регионов.
Ежегодно до 1 февраля Агентство развития госслужбы при президенте будет проводить аттестацию секторов.
Победителей определят и поощрят на двух уровнях: на республиканском и областном.
В частности, на республиканском уровне будет выявляться "Самый образцовый сектор" среди районных и городских секторов, а "самый предприимчивый" сектор — на уровне Республики Каракалпакстан, областей и Ташкента.
В течение двух месяцев власти разработают и запустят автоматизированную онлайн-информационную систему sektor.reyting.uz по мониторингу и оценке показателей эффективности секторов.
По результатам оценки на национальном уровне секторы-победители в номинации "Самый образцовый сектор" получат денежные вознаграждения:
за 1-е место — в размере 500 БРВ ( с 1 сентября составляет 270 тысяч сумов);
за 2-е место — 400 БРВ;
за 3-е место — 300 БРВ.
В номинации "Самый предприимчивый сектор" на уровне Республики Каракалпакстан, областей и Ташкента награды распределяются следующим образом:
за 1-е место — в размере 200 БРВ;
за 2-е место —150 БРВ;
за 3-е место —100 БРВ.
В Узбекистане для улучшения условий и уровня жизни населения внедрена система организации работы с разделением территорий на секторы.
При этом установлен порядок, в соответствии с которым Кабинетом министров, Генпрокуратура, МВД и Государственным налоговым комитетом РУз ежегодно по каждой системе анализируют результаты проделанной ими работы за прошедший год с обсуждением на общем собрании.
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