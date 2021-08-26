https://uz.sputniknews.ru/20210826/sergey-shoygu-otsenil-novye-razrabotki-na-forume-armiya2021--foto-20254466.html

Сергей Шойгу оценил новые разработки на форуме "Армия-2021" — фото

Сергей Шойгу оценил новые разработки на форуме "Армия-2021" — фото

По итогам осмотра авиационной техники и вооружения министр дал ряд поручений. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T16:45+0500

2021-08-26T16:45+0500

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арми-2021

минобороны рф

сергей шойгу

армия

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу осмотрел экспозицию Международного военно-технического форума "Армия-2021".Министр ознакомился со всеми высококлассными российскими разработками в сфере вооружения.Отмечается, что особый интерес у иностранных партнеров вызвали танк Т-90МС, тяжелые огнеметные системы ТОС-А1, БМП на платформе "Бумеранг", военно-транспортный самолет Ил-76МД90А, вертолеты семейста "Ми", зенитная ракетная система "Антей-4000", береговые ракетные комплексы "Рубеж", автоматы Калашникова АК-12, АК-15, АК-19 и другое оружие.Главе Минобороны продемонстрировали также новейшие технологии, которыми могут похвастаться ВС России: По итогам осмотра авиационной техники и вооружения Шойгу дал ряд поручений. Речь шла, в частности, о модернизации бортового оборудования вертолёта Ка-52М "Аллигатор", а также введении в эксплуатацию учебного самолета УТС-800.Также министр обороны поручил ускорить госиспытания перспективного стрелкового оружия для летчиков ВКС РФ.Выставка "Армия-2021" продлится до 28 августа — форум проводится в подмосковной Кубинке.

https://uz.sputniknews.ru/20210428/rossiya-formiruet-v-tsentralnoy-azii-antitalibskiy-front--voennaya-missiya-shoygu--18542683.html

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минобороны рф, сергей шойгу, армия