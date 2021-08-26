АрМИ-2021
Очередные Международные Армейские игры стартовали 22 августа и продлятся до 1 сентября. В этом году состязания проходят в 11 странах. Более 280 команд из 42 государств мира продемонстрируют боевую выучку и волю к победе.
Сергей Шойгу оценил новые разработки на форуме "Армия-2021" — фото
16:45 26.08.2021 (обновлено: 16:50 26.08.2021)
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© Минобороны РФФорум "АРМИЯ-2021", Кубинка, Московская область
© Минобороны РФ
По итогам осмотра авиационной техники и вооружения министр дал ряд поручений.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу осмотрел экспозицию Международного военно-технического форума "Армия-2021".
Министр ознакомился со всеми высококлассными российскими разработками в сфере вооружения.
© Минобороны РФ / Alexey Ereshko
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© Минобороны РФ / Alexey Ereshko
© Минобороны РФ
Форум "АРМИЯ-2021", Кубинка, Московская область.
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© Минобороны РФ
Форум "АРМИЯ-2021", Кубинка, Московская область.
© Минобороны РФ
Форум "АРМИЯ-2021", Кубинка, Московская область.
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© Минобороны РФ
Форум "АРМИЯ-2021", Кубинка, Московская область.
© Минобороны РФ
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© Минобороны РФ
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© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
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© Минобороны РФ / Savitskiy Vadim
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© Минобороны РФ / Savitskiy Vadim
© Минобороны РФ / Savitskiy Vadim
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© Минобороны РФ / Savitskiy Vadim
© Минобороны РФ / Savitskiy Vadim
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© Минобороны РФ / Savitskiy Vadim
© Минобороны РФ / Savitskiy Vadim
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© Минобороны РФ / Savitskiy Vadim
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© Минобороны РФ / Alexey Ereshko
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© Минобороны РФ
Форум "АРМИЯ-2021", Кубинка, Московская область.
3/11
© Минобороны РФ
Форум "АРМИЯ-2021", Кубинка, Московская область.
4/11
© Минобороны РФ
5/11
© Минобороны РФ
6/11
© Минобороны РФ
7/11
© Минобороны РФ
8/11
© Минобороны РФ / Savitskiy Vadim
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© Минобороны РФ / Savitskiy Vadim
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© Минобороны РФ / Savitskiy Vadim
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© Минобороны РФ / Savitskiy Vadim
Отмечается, что особый интерес у иностранных партнеров вызвали танк Т-90МС, тяжелые огнеметные системы ТОС-А1, БМП на платформе "Бумеранг", военно-транспортный самолет Ил-76МД90А, вертолеты семейста "Ми", зенитная ракетная система "Антей-4000", береговые ракетные комплексы "Рубеж", автоматы Калашникова АК-12, АК-15, АК-19 и другое оружие.
Главе Минобороны продемонстрировали также новейшие технологии, которыми могут похвастаться ВС России:
комплекты новейших бронежилетов;
электромобиль "Эра" — машина апробирована на песчаных дюнах в сложных дорожных и погодных условиях;
комплекс обнаружения и распознавания вооружения и техники "Око" с лазерным подсветом цели для поражения высокоточным оружием;
медицинский робот-тренажер, который используется для обучения курсантов, ординаторов и слушателей;
тренажер виртуальной реальности для тактической и огневой подготовки десанта и спецназа "Хамелеон VR. Дуэль", разработанный с учетом боевого опыта в Сирии;
авиатренажер Diamond DA-42T — симулятор кабины самолета, где летчики смогут отрабатывать сложные ситуации;
система "Умная аудитория" — облачная внутрисетевая база данных научных материалов по всем учебным дисциплинам.
По итогам осмотра авиационной техники и вооружения Шойгу дал ряд поручений. Речь шла, в частности, о модернизации бортового оборудования вертолёта Ка-52М "Аллигатор", а также введении в эксплуатацию учебного самолета УТС-800.
Также министр обороны поручил ускорить госиспытания перспективного стрелкового оружия для летчиков ВКС РФ.
Выставка "Армия-2021" продлится до 28 августа — форум проводится в подмосковной Кубинке.