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Россия формирует в Центральной Азии "антиталибский фронт" — военная миссия Шойгу
Россия формирует в Центральной Азии "антиталибский фронт" — военная миссия Шойгу
Стратегические военно-политические инициативы РФ в Центральной Азии эффективно доминируют над аналогичными проектами США, об этом свидетельствуют новая... 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T21:12+0500
2021-04-28T21:12+0500
колумнисты
визит сергея шойгу в узбекистан
сергей шойгу
центральная азия
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу 27 апреля прибыл с официальным визитом в Узбекистан, для переговоров с главой оборонного ведомства республики Баходиром Курбановым. В повестке – проблемы международной и региональной безопасности, актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.28 апреля оборонные ведомства двух стран подписали Программу стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы. Подобный документ разработан впервые, и его реализация позволит систематизировать военное и военно-техническое сотрудничество двух стран, укрепить дух особых отношений. Определены приоритеты – двусторонние мероприятия по обеспечению военной безопасности, совместная борьба с международным терроризмом, укрепление боевого потенциала ВС Узбекистана и подготовка военных кадров.Таким образом, Россия перехватывает стратегическую инициативу у США, которые ранее рассматривали Узбекистан в качестве "запасного аэродрома" для противодействия террористам на территории Афганистана – после вывода войск альянса. Очевидно, перед угрозой с юга Ташкент сделал выбор в пользу более предсказуемого и надежного партнера. Все же "ханабадская история" и оставление афганского правительства в беде – не улучшают международную репутацию Вашингтона.Ранее министр обороны РФ посетил Таджикистан для участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Участники обсудили вопросы взаимодействия, Сергей Шойгу сообщил о создании объединенной системы противовоздушной обороны России и Таджикистана, которая позволит значительно укрепить государственную границу в воздушном пространстве. Заметим, международные террористические организации все активнее используют ударные беспилотники кустарного производства.За два дня пребывания в Таджикистане и Узбекистане Сергей Шойгу заметно укрепил центрально-азиатские рубежи коллективной безопасности, инициировал формирование "антиталибского фронта" - на случай обострения ситуации.Выбор УзбекистанаНовая программа стратегического партнерства России и Узбекистана в военной области на 2021-2025 годы ко многому обязывает, тем более что двустороннее взаимодействие в этой сфере Москва и Ташкент отладили гораздо раньше. Ежегодно проходят более 70 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск. О возвращении республики в ОДКБ речи пока не идет, но реалии таковы, что Ташкент находится под "зонтиком безопасности" ОДКБ – даже вне этой организации.Узбекистан дистанцируется от военно-политических союзов, законодательство не предусматривает участие национальной армии в зарубежных военных конфликтах и размещение на узбекской территории иностранных военных баз. И все же узбекские подразделения систематически взаимодействуют на полигонах с российскими войсками в формате антитеррористических учений. Вероятно, программа стратегического партнерства России и Узбекистана интенсифицирует серию совместных маневров. В секторе российско-узбекского ВТС продолжается реализация 12 контрактов, по которым Узбекистан получает из РФ новые истребители Су-30СМ, ударные вертолеты Ми-35М, радиолокационные комплексы. Еще один крупный контракт обеспечивает поставки российских бронеавтомобилей К53949 "Тайфун". Причем с 2016 года Ташкент покупает военную продукцию производства РФ по внутрироссийским ценам (единственная привилегированная страна СНГ вне зоны ОДКБ и Таможенного союза). Результатом военно-технической интеграции является также сборочное производство российских грузовиков "Урал" с колесной формулой 4х4 и 6х6 в Ташкенте.Минобороны Узбекистана заинтересовано в закупках российского оружия и совместных мероприятиях боевой подготовки. Министры обороны двух стран Абдусалом Азизов и Сергей Шойгу в октябре 2018 года подписали соглашение о взаимном использовании воздушного пространства. Растущее военное и военно-техническое сотрудничество Узбекистана и России – закономерная реакция на общие угрозы безопасности.Небо ТаджикистанаРоссийская военная и военно-техническая помощь Таджикистану носит стратегический, бескорыстный, постоянный характер. Эта официальная позиция Москвы подтверждается плановыми совместными маневрами войск и стабильными оружейными поставками последних лет. В рамках нового соглашения в Таджикистане появится зенитные ракетные комплексы С-300, и будет налажен обмен информацией о воздушной обстановке. Еще в октябре 2019-го в Таджикистан на 201-ю военную базу России доставили один дивизион С-300ПС – это минимальный комплект системы, состоящий из примерно трех десятков машин различного назначения (командный пункт, радары и пусковые установки).Первоначально ЗРК развернули для ПВО 201-й российской военной базы, и все же с перспективой передачи С-300 в 2021 году вооруженным силам Таджикистана (подготовка специалистов началась сразу после доставки). Сегодня возможности ПВО Таджикистана определяет один зенитный ракетный полк Душанбе и отдельный радиотехнический батальон с дежурными радарами. Необходимость развития назрела. С другой стороны, перевооружение российских частей ПВО на новейшие системы С-400 высвободили десятки дивизионов предыдущего, и вполне современного поколения.Объединение систем противовоздушной обороны России и Таджикистана позволит достичь на Центрально-Азиатском стратегическом направлении синергетического эффекта. Напомню, Таджикистан и Узбекистан с 1995 года интегрированы в систему ПВО СНГ (сегодня участвуют семь государств – Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан). Основная задача конфигурации – обеспечение охраны границ стран СНГ в воздушном пространстве, совместный контроль за порядком его использования и взаимное оповещения о воздушно-космической обстановке. В состав сил и средств объединенной системы ПВО СНГ входят около 20 авиационных частей, свыше 50 частей зенитных ракетных и радиотехнических войск, около 10 бригад ПВО, а также части радиоэлектронной борьбы. В рамках объединенной системы создаются региональные системы ПВО России с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, а также в Кавказском регионе.К примеру, на учениях объединенной системы ПВО СНГ в сентябре 2020 года участвовали все семь стран, было задействовано 60 самолетов истребительной, бомбардировочной, штурмовой и дальней авиации, включая стратегические ракетоносцы Ту-160. Отработаны вопросы применения дежурных по ПВО сил стран-участниц СНГ по нарушителям воздушного пространства госграниц.Разумеется, подобные меры носят вынужденный характер. С выходом войск США и НАТО из Афганистана возрастает вероятность экспансии террористических группировок на север, в страны Центральной Азии. За последние пять лет Россия передала Таджикистану вооружений больше чем на $120 млн, и причина тому – тревожная обстановка в сопредельном Афганистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210427/sergey-shoygu-pribyl-v-uzbekistan-na-peregovory-s-glavoy-minoborony-strany-18518700.html
https://uz.sputniknews.ru/20210427/rf-xochet-priobschit-uzbekistan-i-esche-dve-strany-k-meropriyatiyam-pod-egidoy-odkb-18512904.html
https://uz.sputniknews.ru/20210428/rf-i-uzbekistan-stanut-voennymi-partnerami--programmu-podpisali-shoygu-i-kurbanov-18525812.html
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Александр Хроленко
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визит сергея шойгу в узбекистан, сергей шойгу, центральная азия

Россия формирует в Центральной Азии "антиталибский фронт" — военная миссия Шойгу

21:12 28.04.2021
1225
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Узбекистан
Александр Хроленко
Все материалы
Стратегические военно-политические инициативы РФ в Центральной Азии эффективно доминируют над аналогичными проектами США, об этом свидетельствуют новая программа стратегического партнерства с Узбекистаном и создание объединенной системы ПВО с Таджикистаном.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 27 апреля прибыл с официальным визитом в Узбекистан, для переговоров с главой оборонного ведомства республики Баходиром Курбановым. В повестке – проблемы международной и региональной безопасности, актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
Политика
Сергей Шойгу прибыл в Узбекистан на переговоры с главой Минобороны страны
Вчера, 19:10
6016
28 апреля оборонные ведомства двух стран подписали Программу стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы. Подобный документ разработан впервые, и его реализация позволит систематизировать военное и военно-техническое сотрудничество двух стран, укрепить дух особых отношений. Определены приоритеты – двусторонние мероприятия по обеспечению военной безопасности, совместная борьба с международным терроризмом, укрепление боевого потенциала ВС Узбекистана и подготовка военных кадров.
Перехват стратегической инициативы США


Таким образом, Россия перехватывает стратегическую инициативу у США, которые ранее рассматривали Узбекистан в качестве "запасного аэродрома" для противодействия террористам на территории Афганистана – после вывода войск альянса. Очевидно, перед угрозой с юга Ташкент сделал выбор в пользу более предсказуемого и надежного партнера. Все же "ханабадская история" и оставление афганского правительства в беде – не улучшают международную репутацию Вашингтона.

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Таким образом, Россия перехватывает стратегическую инициативу у США, которые ранее рассматривали Узбекистан в качестве "запасного аэродрома" для противодействия террористам на территории Афганистана – после вывода войск альянса. Очевидно, перед угрозой с юга Ташкент сделал выбор в пользу более предсказуемого и надежного партнера. Все же "ханабадская история" и оставление афганского правительства в беде – не улучшают международную репутацию Вашингтона.
Ранее министр обороны РФ посетил Таджикистан для участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Участники обсудили вопросы взаимодействия, Сергей Шойгу сообщил о создании объединенной системы противовоздушной обороны России и Таджикистана, которая позволит значительно укрепить государственную границу в воздушном пространстве. Заметим, международные террористические организации все активнее используют ударные беспилотники кустарного производства.
За два дня пребывания в Таджикистане и Узбекистане Сергей Шойгу заметно укрепил центрально-азиатские рубежи коллективной безопасности, инициировал формирование "антиталибского фронта" - на случай обострения ситуации.

Выбор Узбекистана

Новая программа стратегического партнерства России и Узбекистана в военной области на 2021-2025 годы ко многому обязывает, тем более что двустороннее взаимодействие в этой сфере Москва и Ташкент отладили гораздо раньше. Ежегодно проходят более 70 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск. О возвращении республики в ОДКБ речи пока не идет, но реалии таковы, что Ташкент находится под "зонтиком безопасности" ОДКБ – даже вне этой организации.
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
Политика
РФ хочет приобщить Узбекистан и еще две страны к мероприятиям под эгидой ОДКБ
Вчера, 15:36
2197
Узбекистан дистанцируется от военно-политических союзов, законодательство не предусматривает участие национальной армии в зарубежных военных конфликтах и размещение на узбекской территории иностранных военных баз. И все же узбекские подразделения систематически взаимодействуют на полигонах с российскими войсками в формате антитеррористических учений. Вероятно, программа стратегического партнерства России и Узбекистана интенсифицирует серию совместных маневров.
В секторе российско-узбекского ВТС продолжается реализация 12 контрактов, по которым Узбекистан получает из РФ новые истребители Су-30СМ, ударные вертолеты Ми-35М, радиолокационные комплексы. Еще один крупный контракт обеспечивает поставки российских бронеавтомобилей К53949 "Тайфун". Причем с 2016 года Ташкент покупает военную продукцию производства РФ по внутрироссийским ценам (единственная привилегированная страна СНГ вне зоны ОДКБ и Таможенного союза). Результатом военно-технической интеграции является также сборочное производство российских грузовиков "Урал" с колесной формулой 4х4 и 6х6 в Ташкенте.
Военные каски, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
Политика
РФ и Узбекистан стали военными партнерами — программу подписали Шойгу и Курбанов
11:27
825
Минобороны Узбекистана заинтересовано в закупках российского оружия и совместных мероприятиях боевой подготовки. Министры обороны двух стран Абдусалом Азизов и Сергей Шойгу в октябре 2018 года подписали соглашение о взаимном использовании воздушного пространства. Растущее военное и военно-техническое сотрудничество Узбекистана и России – закономерная реакция на общие угрозы безопасности.

Небо Таджикистана

Российская военная и военно-техническая помощь Таджикистану носит стратегический, бескорыстный, постоянный характер. Эта официальная позиция Москвы подтверждается плановыми совместными маневрами войск и стабильными оружейными поставками последних лет. В рамках нового соглашения в Таджикистане появится зенитные ракетные комплексы С-300, и будет налажен обмен информацией о воздушной обстановке. Еще в октябре 2019-го в Таджикистан на 201-ю военную базу России доставили один дивизион С-300ПС – это минимальный комплект системы, состоящий из примерно трех десятков машин различного назначения (командный пункт, радары и пусковые установки).
Первоначально ЗРК развернули для ПВО 201-й российской военной базы, и все же с перспективой передачи С-300 в 2021 году вооруженным силам Таджикистана (подготовка специалистов началась сразу после доставки). Сегодня возможности ПВО Таджикистана определяет один зенитный ракетный полк Душанбе и отдельный радиотехнический батальон с дежурными радарами. Необходимость развития назрела. С другой стороны, перевооружение российских частей ПВО на новейшие системы С-400 высвободили десятки дивизионов предыдущего, и вполне современного поколения.
Военнослужащие ВС РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2018
В мире
Россия и Таджикистан начали учения в горах Восточного Памира
21 августа 2018, 19:09
105
Объединение систем противовоздушной обороны России и Таджикистана позволит достичь на Центрально-Азиатском стратегическом направлении синергетического эффекта. Напомню, Таджикистан и Узбекистан с 1995 года интегрированы в систему ПВО СНГ (сегодня участвуют семь государств – Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан). Основная задача конфигурации – обеспечение охраны границ стран СНГ в воздушном пространстве, совместный контроль за порядком его использования и взаимное оповещения о воздушно-космической обстановке. В состав сил и средств объединенной системы ПВО СНГ входят около 20 авиационных частей, свыше 50 частей зенитных ракетных и радиотехнических войск, около 10 бригад ПВО, а также части радиоэлектронной борьбы. В рамках объединенной системы создаются региональные системы ПВО России с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, а также в Кавказском регионе.
Совместные учения и ПВО: что решили министры обороны стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2019
Политика
Совместные учения и ПВО: что решили министры обороны стран СНГ
30 октября 2019, 17:36
233
К примеру, на учениях объединенной системы ПВО СНГ в сентябре 2020 года участвовали все семь стран, было задействовано 60 самолетов истребительной, бомбардировочной, штурмовой и дальней авиации, включая стратегические ракетоносцы Ту-160. Отработаны вопросы применения дежурных по ПВО сил стран-участниц СНГ по нарушителям воздушного пространства госграниц.
Разумеется, подобные меры носят вынужденный характер. С выходом войск США и НАТО из Афганистана возрастает вероятность экспансии террористических группировок на север, в страны Центральной Азии. За последние пять лет Россия передала Таджикистану вооружений больше чем на $120 млн, и причина тому – тревожная обстановка в сопредельном Афганистане.
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