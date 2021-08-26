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Удар по природе: в Ташкентской области неизвестные срубили многолетние чинары
Удар по природе: в Ташкентской области неизвестные срубили многолетние чинары
Местные жители срубили два многолетних дерева на территории махалли "Ватан." 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T09:30+0500
2021-08-26T09:38+0500
общество
ташкентская область
экология
деревья
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Куйичирчикском районе неизвестные срубили многолетние чинары.Как сообщили в Госкомэкологии, в результате незаконной вырубки природе Ташкентской области был нанесен серьезный урон.Специалисты оценивают ущерб в 111,205 миллиона сумов.Ранее президент продлил мораторий на вырубку деревьев до 2024 года. Также глава государства заявлял об усилении ответственности за нарушение моратория.В частности, было решено в пять раз увеличить штрафы, в два раза — размер компенсации за причиненный вред.
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ташкентская область, экология, деревья

Удар по природе: в Ташкентской области неизвестные срубили многолетние чинары

09:30 26.08.2021 (обновлено: 09:38 26.08.2021)
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© Pexels / TylerТопор
Топор - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
© Pexels / Tyler
Местные жители срубили два многолетних дерева на территории махалли "Ватан."
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Куйичирчикском районе неизвестные срубили многолетние чинары.
© Пресс-служба Госкомэкологии РУзВ Ташкентской области срубили многолетние чинары
В Ташкентской области срубили многолетние чинары - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
В Ташкентской области срубили многолетние чинары
© Пресс-служба Госкомэкологии РУз
Как сообщили в Госкомэкологии, в результате незаконной вырубки природе Ташкентской области был нанесен серьезный урон.
Специалисты оценивают ущерб в 111,205 миллиона сумов.
© Пресс-служба Госкомэкологии РУзВ Ташкентской области срубили многолетние чинары
В Ташкентской области срубили многолетние чинары - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
В Ташкентской области срубили многолетние чинары
© Пресс-служба Госкомэкологии РУз
Ранее президент продлил мораторий на вырубку деревьев до 2024 года.
Также глава государства заявлял об усилении ответственности за нарушение моратория.
В частности, было решено в пять раз увеличить штрафы, в два раза — размер компенсации за причиненный вред.
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