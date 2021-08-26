https://uz.sputniknews.ru/20210826/udar-po-prirode-v-tashkentskoy-oblasti-neizvestnye-srubili-mnogoletnie-chinary-20242889.html

Удар по природе: в Ташкентской области неизвестные срубили многолетние чинары

Удар по природе: в Ташкентской области неизвестные срубили многолетние чинары

Местные жители срубили два многолетних дерева на территории махалли "Ватан." 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T09:30+0500

2021-08-26T09:30+0500

2021-08-26T09:38+0500

общество

ташкентская область

экология

деревья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1a/20242801_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_78f3dbb32c1511a9de81f401164c537f.jpg

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Куйичирчикском районе неизвестные срубили многолетние чинары.Как сообщили в Госкомэкологии, в результате незаконной вырубки природе Ташкентской области был нанесен серьезный урон.Специалисты оценивают ущерб в 111,205 миллиона сумов.Ранее президент продлил мораторий на вырубку деревьев до 2024 года. Также глава государства заявлял об усилении ответственности за нарушение моратория.В частности, было решено в пять раз увеличить штрафы, в два раза — размер компенсации за причиненный вред.

ташкентская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкентская область, экология, деревья