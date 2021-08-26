https://uz.sputniknews.ru/20210826/uzbekistan-i-serbiya-aktiviziruyut-politicheskiy-dialog-20257986.html

Узбекистан и Сербия активизируют политический диалог

Узбекистан и Сербия активизируют политический диалог

Во время политических консультаций между Министерствами иностранных дел двух стран стороны согласились в необходимости взаимных визитов и переговоров на... 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T18:02+0500

2021-08-26T18:02+0500

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политика

узбекистан

мид узбекистана

сербия

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Узбекистан и Сербия активизируют политико-дипломатический диалог, в том числе путем организации взаимных визитов и переговоров на различных уровнях, сообщает МИД РУз.Об этом в четверг договорились государственный секретарь Министерства иностранных дел Сербии Неманья Старович и заместитель министра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов в ходе прошедших политических консультаций.В ходе переговоров обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.Делегации выразили заинтересованность в расширении культурно-гуманитарных и межрегиональных связей.Состоялся также обмен мнениями по отдельным региональным и международным вопросам, взаимодействию сторон в рамках многосторонних структур.

https://uz.sputniknews.ru/20210825/glava-mid-pakistana-priexal-v-tashkent-chtoby-obsudit-situatsiyu-v-afganistane-20241031.html

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