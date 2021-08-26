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Узбекистан и Сербия активизируют политический диалог
Узбекистан и Сербия активизируют политический диалог
Во время политических консультаций между Министерствами иностранных дел двух стран стороны согласились в необходимости взаимных визитов и переговоров на... 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T18:02+0500
2021-08-26T18:02+0500
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Узбекистан и Сербия активизируют политико-дипломатический диалог, в том числе путем организации взаимных визитов и переговоров на различных уровнях, сообщает МИД РУз.Об этом в четверг договорились государственный секретарь Министерства иностранных дел Сербии Неманья Старович и заместитель министра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов в ходе прошедших политических консультаций.В ходе переговоров обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.Делегации выразили заинтересованность в расширении культурно-гуманитарных и межрегиональных связей.Состоялся также обмен мнениями по отдельным региональным и международным вопросам, взаимодействию сторон в рамках многосторонних структур.
https://uz.sputniknews.ru/20210825/glava-mid-pakistana-priexal-v-tashkent-chtoby-obsudit-situatsiyu-v-afganistane-20241031.html
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узбекистан, мид узбекистана, сербия

Узбекистан и Сербия активизируют политический диалог

18:02 26.08.2021
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаПолитические консультации между Министерствами иностранных дел Узбекистана и Сербии
Политические консультации между Министерствами иностранных дел Узбекистана и Сербии - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Во время политических консультаций между Министерствами иностранных дел двух стран стороны согласились в необходимости взаимных визитов и переговоров на различных уровнях.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Узбекистан и Сербия активизируют политико-дипломатический диалог, в том числе путем организации взаимных визитов и переговоров на различных уровнях, сообщает МИД РУз.
Об этом в четверг договорились государственный секретарь Министерства иностранных дел Сербии Неманья Старович и заместитель министра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов в ходе прошедших политических консультаций.
В ходе переговоров обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.
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Вчера, 20:35
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"В плане развития торгово-экономического сотрудничества обсуждена возможность создания отраслевой Межправительственной комиссии, а также заключения межправительственных соглашений о привлечении и защите инвестиций и торгово-экономическом сотрудничестве, привлечении сербских компаний к реализации инвестиционных проектов в Узбекистане", — говорится в сообщении.
Делегации выразили заинтересованность в расширении культурно-гуманитарных и межрегиональных связей.
Состоялся также обмен мнениями по отдельным региональным и международным вопросам, взаимодействию сторон в рамках многосторонних структур.
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