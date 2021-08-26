https://uz.sputniknews.ru/20210826/uzbekistan-i-serbiya-aktiviziruyut-politicheskiy-dialog-20257986.html
Узбекистан и Сербия активизируют политический диалог
Узбекистан и Сербия активизируют политический диалог
Во время политических консультаций между Министерствами иностранных дел двух стран стороны согласились в необходимости взаимных визитов и переговоров на... 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T18:02+0500
2021-08-26T18:02+0500
2021-08-26T18:02+0500
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Узбекистан и Сербия активизируют политико-дипломатический диалог, в том числе путем организации взаимных визитов и переговоров на различных уровнях, сообщает МИД РУз.Об этом в четверг договорились государственный секретарь Министерства иностранных дел Сербии Неманья Старович и заместитель министра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов в ходе прошедших политических консультаций.В ходе переговоров обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.Делегации выразили заинтересованность в расширении культурно-гуманитарных и межрегиональных связей.Состоялся также обмен мнениями по отдельным региональным и международным вопросам, взаимодействию сторон в рамках многосторонних структур.
https://uz.sputniknews.ru/20210825/glava-mid-pakistana-priexal-v-tashkent-chtoby-obsudit-situatsiyu-v-afganistane-20241031.html
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узбекистан, мид узбекистана, сербия
Узбекистан и Сербия активизируют политический диалог
Во время политических консультаций между Министерствами иностранных дел двух стран стороны согласились в необходимости взаимных визитов и переговоров на различных уровнях.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Узбекистан и Сербия активизируют политико-дипломатический диалог, в том числе путем организации взаимных визитов и переговоров на различных уровнях, сообщает
МИД РУз.
Об этом в четверг договорились государственный секретарь Министерства иностранных дел Сербии Неманья Старович и заместитель министра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов в ходе прошедших политических консультаций.
В ходе переговоров обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.
"В плане развития торгово-экономического сотрудничества обсуждена возможность создания отраслевой Межправительственной комиссии, а также заключения межправительственных соглашений о привлечении и защите инвестиций и торгово-экономическом сотрудничестве, привлечении сербских компаний к реализации инвестиционных проектов в Узбекистане", — говорится в сообщении.
Делегации выразили заинтересованность в расширении культурно-гуманитарных и межрегиональных связей.
Состоялся также обмен мнениями по отдельным региональным и международным вопросам, взаимодействию сторон в рамках многосторонних структур.