https://uz.sputniknews.ru/20210826/uzbekistan-prisoedinilsya-k-mejdunarodnoy-programme-prodvijeniya-torgovli-20248455.html

Узбекистан присоединился к международной программе продвижения торговли

Узбекистан присоединился к международной программе продвижения торговли

Узбекистан и ОАЭ реализуют инвестиционный проект по организации выращивания черешни и ягод в Узбекистане. В процессе будут задействованы узбекско-эмиратская... 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T12:26+0500

2021-08-26T12:26+0500

2021-08-26T12:30+0500

экономика

оаэ

предпринимательство

бизнес-форум

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Узбекистан и ОАЭ договорились о создании единой платформы, на которой представители бизнеса обеих стран смогут обмениваться идеями и проектными предложениями, обсуждать перспективы партнерства и достигать конкретных договоренностей. В этой связи стороны решили создать узбекско-эмиратский деловой совет, подписав в двустороннем порядке профильное соглашение.В рамках программы бизнес-форума предпринимателей Узбекистана и ОАЭ, который состоялся в Ташкенте, был презентован национальный потенциал республики в сфере сельского хозяйства, текстильной, горнодобывающей, электротехнической, фармацевтической, ювелирной и других отраслях. Инвесторы из ОАЭ ознакомились с программой приватизации, реализуемой в стране, и ее промежуточных результатах.По итогам встречи был подписан ряд документов, включая Соглашение о присоединении Узбекистана к международной программе продвижения торговли World Logistics Passport, Соглашение о реализации инвестиционного проекта по организации выращивания черешни и ягод в Узбекистане между узбекско-эмиратской инвестиционной компанией и компанией E20 Investments Ltd..Договорились также развивать экономическое сотрудничество между Управлением инвестиций и внешней торговли Ташкента и Департаментом экономического развития Абу-Даби.

https://uz.sputniknews.ru/20210520/kompaniya-iz-oae-stala-investorom-dlya-stroitelstva-fes-v-dvux-oblastyax-uzbekistana-18829106.html

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