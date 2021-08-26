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Узбекистан присоединился к международной программе продвижения торговли
Узбекистан присоединился к международной программе продвижения торговли
Узбекистан и ОАЭ реализуют инвестиционный проект по организации выращивания черешни и ягод в Узбекистане. В процессе будут задействованы узбекско-эмиратская... 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T12:26+0500
2021-08-26T12:30+0500
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Узбекистан и ОАЭ договорились о создании единой платформы, на которой представители бизнеса обеих стран смогут обмениваться идеями и проектными предложениями, обсуждать перспективы партнерства и достигать конкретных договоренностей. В этой связи стороны решили создать узбекско-эмиратский деловой совет, подписав в двустороннем порядке профильное соглашение.В рамках программы бизнес-форума предпринимателей Узбекистана и ОАЭ, который состоялся в Ташкенте, был презентован национальный потенциал республики в сфере сельского хозяйства, текстильной, горнодобывающей, электротехнической, фармацевтической, ювелирной и других отраслях. Инвесторы из ОАЭ ознакомились с программой приватизации, реализуемой в стране, и ее промежуточных результатах.По итогам встречи был подписан ряд документов, включая Соглашение о присоединении Узбекистана к международной программе продвижения торговли World Logistics Passport, Соглашение о реализации инвестиционного проекта по организации выращивания черешни и ягод в Узбекистане между узбекско-эмиратской инвестиционной компанией и компанией E20 Investments Ltd..Договорились также развивать экономическое сотрудничество между Управлением инвестиций и внешней торговли Ташкента и Департаментом экономического развития Абу-Даби.
https://uz.sputniknews.ru/20210520/kompaniya-iz-oae-stala-investorom-dlya-stroitelstva-fes-v-dvux-oblastyax-uzbekistana-18829106.html
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оаэ, предпринимательство, бизнес-форум

Узбекистан присоединился к международной программе продвижения торговли

12:26 26.08.2021 (обновлено: 12:30 26.08.2021)
441
© Пресс-служба МИВТ УзбекистанаУзбекистан присоединился к международной программе продвижения торговли
Узбекистан присоединился к международной программе продвижения торговли - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
© Пресс-служба МИВТ Узбекистана
Узбекистан и ОАЭ реализуют инвестиционный проект по организации выращивания черешни и ягод в Узбекистане. В процессе будут задействованы узбекско-эмиратская инвестиционная компания и компания E20 Investments Ltd.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Узбекистан и ОАЭ договорились о создании единой платформы, на которой представители бизнеса обеих стран смогут обмениваться идеями и проектными предложениями, обсуждать перспективы партнерства и достигать конкретных договоренностей. В этой связи стороны решили создать узбекско-эмиратский деловой совет, подписав в двустороннем порядке профильное соглашение.
В рамках программы бизнес-форума предпринимателей Узбекистана и ОАЭ, который состоялся в Ташкенте, был презентован национальный потенциал республики в сфере сельского хозяйства, текстильной, горнодобывающей, электротехнической, фармацевтической, ювелирной и других отраслях. Инвесторы из ОАЭ ознакомились с программой приватизации, реализуемой в стране, и ее промежуточных результатах.
По итогам встречи был подписан ряд документов, включая Соглашение о присоединении Узбекистана к международной программе продвижения торговли World Logistics Passport, Соглашение о реализации инвестиционного проекта по организации выращивания черешни и ягод в Узбекистане между узбекско-эмиратской инвестиционной компанией и компанией E20 Investments Ltd..
Договорились также развивать экономическое сотрудничество между Управлением инвестиций и внешней торговли Ташкента и Департаментом экономического развития Абу-Даби.
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