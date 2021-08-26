https://uz.sputniknews.ru/20210826/v-kazaxstane-vzorvalsya-voennyy-sklad-s-boepripasami-20261927.html

В Казахстане взорвался военный склад с боеприпасами

В Казахстане взорвался военный склад с боеприпасами

По последним данным, в результате взрывов пострадали 60 человек. К ликвидации ЧП привлечены пожарные команды и пожарная гусеничная спецтехника из воинской... 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T22:21+0500

2021-08-26T22:21+0500

2021-08-26T22:21+0500

в мире

казахстан

чп

взрывы на складе боеприпасов в казахстане

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. На складе воинской части в Жамбылской области Казахстана прогремело шесть взрывов, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Минобороны страны.По данным военного ведомства, на складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. К месту ЧП отправились министры обороны и ЧС.Как сообщается, возгорание на военном объекте началось около 19.00 в четверг. По последним данным, в результате взрывов пострадали 60 человек.К ликвидации ЧП привлечены пожарные команды и пожарная гусеничная спецтехника из воинской части, а также пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области. Местное население эвакуируется.Sputnik Казахстан ведет трансляцию с места событий.

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казахстан, чп, взрывы на складе боеприпасов в казахстане