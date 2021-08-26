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В Казахстане взорвался военный склад с боеприпасами
В Казахстане взорвался военный склад с боеприпасами
По последним данным, в результате взрывов пострадали 60 человек. К ликвидации ЧП привлечены пожарные команды и пожарная гусеничная спецтехника из воинской... 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T22:21+0500
2021-08-26T22:21+0500
в мире
казахстан
чп
взрывы на складе боеприпасов в казахстане
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. На складе воинской части в Жамбылской области Казахстана прогремело шесть взрывов, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Минобороны страны.По данным военного ведомства, на складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. К месту ЧП отправились министры обороны и ЧС.Как сообщается, возгорание на военном объекте началось около 19.00 в четверг. По последним данным, в результате взрывов пострадали 60 человек.К ликвидации ЧП привлечены пожарные команды и пожарная гусеничная спецтехника из воинской части, а также пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области. Местное население эвакуируется.Sputnik Казахстан ведет трансляцию с места событий.
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казахстан, чп, взрывы на складе боеприпасов в казахстане

В Казахстане взорвался военный склад с боеприпасами

22:21 26.08.2021
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© Sputnik / СтрингерВзрывы на складе в Жамбылской области Казахстана
Взрывы на складе в Жамбылской области Казахстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Стрингер
По последним данным, в результате взрывов пострадали 60 человек. К ликвидации ЧП привлечены пожарные команды и пожарная гусеничная спецтехника из воинской части, а также пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. На складе воинской части в Жамбылской области Казахстана прогремело шесть взрывов, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Минобороны страны.
По данным военного ведомства, на складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. К месту ЧП отправились министры обороны и ЧС.
Как сообщается, возгорание на военном объекте началось около 19.00 в четверг. По последним данным, в результате взрывов пострадали 60 человек.
К ликвидации ЧП привлечены пожарные команды и пожарная гусеничная спецтехника из воинской части, а также пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области. Местное население эвакуируется.
Sputnik Казахстан ведет трансляцию с места событий.
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