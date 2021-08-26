https://uz.sputniknews.ru/20210826/v-metro-tashkenta-sokratitsya-interval-mejdu-poezdami--novyy-grafik-20248409.html
Интервал между поездами в метро Ташкента сократится — новый график
Интервал между поездами в метро Ташкента сократится — новый график
С расширением метрополитена и открытием его новых линий в густонаселенных районах столицы пассажиропоток увеличился вдвое. Это потребовало принятия решительных... 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T12:39+0500
2021-08-26T12:39+0500
2021-08-26T14:59+0500
общество
ташкент
поезд
метро
расписание
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Руководство метрополитена Ташкента изменило график движения поездов.Начиная с 30 августа будет сокращен интервал движения поездов на двух ветках.Новое расписание:Задача — разгрузить веткиАдминистрация метро также сообщила о 20 современных вагонах, которые совсем скоро прибудут в столицу. Из них будут составлены пять новых поездов, которые позволят разгрузить Чиланзарскую линию — именно на ней наблюдается наибольший поток пассажиров.До конца 2021 года в Ташкент будут доставлены еще 20 вагонов метро данной модификации.
https://uz.sputniknews.ru/20210820/v-tashkent-iz-podmoskovya-otpravilis-pyat-novyx-poezdov-metro-20168922.html
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ташкент, поезд, метро, расписание
Интервал между поездами в метро Ташкента сократится — новый график
12:39 26.08.2021 (обновлено: 14:59 26.08.2021)
С расширением метрополитена и открытием его новых линий в густонаселенных районах столицы пассажиропоток увеличился вдвое. Это потребовало принятия решительных мер.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Руководство метрополитена Ташкента изменило
график движения поездов.
Начиная с 30 августа будет сокращен интервал движения поездов на двух ветках.
Чиланзарская линия в час пик (с 07.30 до 09.00) будут работать c перерывом в 3 минуты, с 16.30 до 19.30 — 4 минуты;
Узбекистанская ветка утром (с 07.30 до 09.00) будет функционировать c перерывом в 4 минуты, с 16.30 до 19.30 интервал составит 5 минут.
Задача — разгрузить ветки
Администрация метро также сообщила о 20 современных вагонах, которые совсем скоро прибудут в столицу.
Из них будут составлены пять новых поездов, которые позволят разгрузить Чиланзарскую линию — именно на ней наблюдается наибольший поток пассажиров.
До конца 2021 года в Ташкент будут доставлены еще 20 вагонов метро данной модификации.