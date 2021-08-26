https://uz.sputniknews.ru/20210826/v-metro-tashkenta-sokratitsya-interval-mejdu-poezdami--novyy-grafik-20248409.html

Интервал между поездами в метро Ташкента сократится — новый график

Интервал между поездами в метро Ташкента сократится — новый график

С расширением метрополитена и открытием его новых линий в густонаселенных районах столицы пассажиропоток увеличился вдвое. Это потребовало принятия решительных... 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T12:39+0500

2021-08-26T12:39+0500

2021-08-26T14:59+0500

общество

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метро

расписание

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Руководство метрополитена Ташкента изменило график движения поездов.Начиная с 30 августа будет сокращен интервал движения поездов на двух ветках.Новое расписание:Задача — разгрузить веткиАдминистрация метро также сообщила о 20 современных вагонах, которые совсем скоро прибудут в столицу. Из них будут составлены пять новых поездов, которые позволят разгрузить Чиланзарскую линию — именно на ней наблюдается наибольший поток пассажиров.До конца 2021 года в Ташкент будут доставлены еще 20 вагонов метро данной модификации.

https://uz.sputniknews.ru/20210820/v-tashkent-iz-podmoskovya-otpravilis-pyat-novyx-poezdov-metro-20168922.html

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ташкент, поезд, метро, расписание