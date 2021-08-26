https://uz.sputniknews.ru/20210826/za-jestokost-po-otnosheniyu-k-jivotnym-mojet-grozit-ugolovnoe-nakazanie-20254779.html

За жестокость по отношению к животным может грозить уголовное наказание

За жестокость по отношению к животным может грозить уголовное наказание

Истязание с корыстными или иными низменными намерениями, повлекшее смерть животного или увечье, может караться лишением свободы до полугода. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T15:55+0500

2021-08-26T15:55+0500

2021-08-26T16:42+0500

общество

узбекистан

уголовная ответственность

защита животных

животные

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент усилил ответственность за жестокое обращение с животными. Теперь истязателям может грозить до 6 месяцев лишения свободы. Соответствующий закон подписан накануне и опубликован в Telegram-канале Минюста, а значит уже вступил в силу.Теперь отвечать за жестокость придется по уголовной статье. Так, согласно закону, истязание с корыстными или иными низменными намерениями, повлекшее смерть животного или увечье может караться лишением свободы до полугода. Это наказание грозит в том случае, если подобная жестокость проявлена повторно, а за первый раз уже наложено административное наказание. Кстати, "уголовка" — это максимальное наказание за повторное нарушение, минимальное же — штраф в размере 12 миллионов 250 тысяч сумов.Нужно отметить, что раньше за жестокие действия по отношению к животным мог грозить лишь штраф от 3 до 5 базовых расчетных величин (735 тысяч - 1 млн 225 тысяч сумов).То же правонарушение, совершенное повторно в течение года или в присутствии несовершеннолетнего или повлекшее гибель либо увечье животных, влекло штраф от 5 до 10 БРВ (1 225 000 - 2 450 000 сумов) или административный арест до 15 суток.

https://uz.sputniknews.ru/20210802/k-jivotnym-s-miloserdiem--v-tashoblasti-otkrylsya-unikalnyy-priyut-dlya-sobak-19916190.html

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узбекистан, уголовная ответственность, защита животных, животные