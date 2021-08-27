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Частная солнечная электростанция запущена в Навойиской области
Частная солнечная электростанция запущена в Навойиской области
"Первой ласточкой" новой энергетики Узбекистана назвал СЭС президент страны Шавкат Мирзиёев. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-27T15:33+0500
2021-08-27T15:33+0500
2021-08-27T15:40+0500
экономика
узбекистан
оаэ
энергетика
солнечная электростанция
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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. С открытия новой солнечной электростанции в Карманинском районе начал свой визит в Навои президент Узбекистана, сообщает пресс-служба главы государства.Фотоэлектростанция производительностью 252 миллиона киловатт-часов в год поможет сэкономить 80 миллионов кубометров газа и предотвратить выброс в атмосферу 160 тысяч тонн продуктов сгорания. По словам президента, станция стала "первой ласточкой" новой эры в энергетике Узбекистана.Электростанция стоимостью 110 миллионов долларов США была построена компанией Masdar из ОАЭ. Открытие первого частного энергетического предприятия в стране стало результатом начатых реформ в этой отрасли.В частности, в этом году в Самарканде будет запущена еще одна электростанция, и в ближайшие два года в различных регионах начнут функционировать 9 солнечных и четыре ветряных электростанции общей мощностью 3 700 мегаватт.В целом, по оценкам экспертов, Узбекистан может производить 600 миллиардов киловатт-часов электроэнергии за счет солнечных электростанций, что в 8 раз больше, чем потребности страны на сегодняшний день. Реализация таких проектов создаст для местных производителей новый рынок товаров и деталей. Потребуются предприятия по производству солнечных панелей, кабелей, трансформаторов и другого оборудования, что означает создание тысяч новых рабочих мест.Масштабные реформы в области энергетики включают в себя демонополизацию отрасли. Вместо единой государственной компании, которая концентрирует производство, передачу, распределение и продажу электроэнергии, были созданы четыре независимые организации. Кроме того, запущено шесть крупных проектов общей мощностью 1 700 мегаватт на сумму около 1,5 миллиарда долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20210814/v-energetike-uzbekistana-realizuyutsya-desyat-krupneyshix-proektov--minenergo-20075507.html
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узбекистан, оаэ, энергетика, солнечная электростанция
Частная солнечная электростанция запущена в Навойиской области
15:33 27.08.2021 (обновлено: 15:40 27.08.2021)
"Первой ласточкой" новой энергетики Узбекистана назвал СЭС президент страны Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik.
С открытия новой солнечной электростанции в Карманинском районе начал свой визит в Навои президент Узбекистана, сообщает
пресс-служба главы государства.
Фотоэлектростанция производительностью 252 миллиона киловатт-часов в год поможет сэкономить 80 миллионов кубометров газа и предотвратить выброс в атмосферу 160 тысяч тонн продуктов сгорания. По словам президента, станция стала "первой ласточкой" новой эры в энергетике Узбекистана.
"Известно, что в нашей стране в среднем 320 солнечных дней в году. Не случайно нашу страну называют "Солнечным Узбекистаном". Но до сих пор вопрос использования такого огромного потенциала игнорировался", — отметил глава государства.
Электростанция стоимостью 110 миллионов долларов США была построена компанией Masdar из ОАЭ. Открытие первого частного энергетического предприятия в стране стало результатом начатых реформ в этой отрасли.
"Мы поставили своей основной задачей формирование конкурентного оптового рынка в энергетическом секторе, создание широкого спектра возможностей для частных инвесторов и удовлетворение растущего спроса на электроэнергию по разумным ценам. Таким образом, к 2025 году мы создадим все условия для производства не менее 50% электроэнергии в нашей стране частными электростанциями", — заявил президент.
В частности, в этом году в Самарканде будет запущена еще одна электростанция, и в ближайшие два года в различных регионах начнут функционировать 9 солнечных и четыре ветряных электростанции общей мощностью 3 700 мегаватт.
"Солнечные и ветряные электростанции, которые будут запущены сегодня и в ближайшем будущем, откроют большие возможности не только в энергетическом секторе, но и в других секторах. Мы приобретаем большие знания и опыт, реализуя такие крупные проекты. В нашей стране появляются новые производственные линии и современные технологии", — отметил президент.
В целом, по оценкам экспертов, Узбекистан может производить 600 миллиардов киловатт-часов электроэнергии за счет солнечных электростанций, что в 8 раз больше, чем потребности страны на сегодняшний день. Реализация таких проектов создаст для местных производителей новый рынок товаров и деталей. Потребуются предприятия по производству солнечных панелей, кабелей, трансформаторов и другого оборудования, что означает создание тысяч новых рабочих мест.
Масштабные реформы в области энергетики включают в себя демонополизацию отрасли. Вместо единой государственной компании, которая концентрирует производство, передачу, распределение и продажу электроэнергии, были созданы четыре независимые организации. Кроме того, запущено шесть крупных проектов общей мощностью 1 700 мегаватт на сумму около 1,5 миллиарда долларов.