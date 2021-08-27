https://uz.sputniknews.ru/20210827/chastnaya-solnechnaya-elektrostantsiya-otkrylas-v-navoyiskoy-oblasti-20268181.html

Частная солнечная электростанция запущена в Навойиской области

Частная солнечная электростанция запущена в Навойиской области

"Первой ласточкой" новой энергетики Узбекистана назвал СЭС президент страны Шавкат Мирзиёев. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-27T15:33+0500

2021-08-27T15:33+0500

2021-08-27T15:40+0500

экономика

узбекистан

оаэ

энергетика

солнечная электростанция

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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. С открытия новой солнечной электростанции в Карманинском районе начал свой визит в Навои президент Узбекистана, сообщает пресс-служба главы государства.Фотоэлектростанция производительностью 252 миллиона киловатт-часов в год поможет сэкономить 80 миллионов кубометров газа и предотвратить выброс в атмосферу 160 тысяч тонн продуктов сгорания. По словам президента, станция стала "первой ласточкой" новой эры в энергетике Узбекистана.Электростанция стоимостью 110 миллионов долларов США была построена компанией Masdar из ОАЭ. Открытие первого частного энергетического предприятия в стране стало результатом начатых реформ в этой отрасли.В частности, в этом году в Самарканде будет запущена еще одна электростанция, и в ближайшие два года в различных регионах начнут функционировать 9 солнечных и четыре ветряных электростанции общей мощностью 3 700 мегаватт.В целом, по оценкам экспертов, Узбекистан может производить 600 миллиардов киловатт-часов электроэнергии за счет солнечных электростанций, что в 8 раз больше, чем потребности страны на сегодняшний день. Реализация таких проектов создаст для местных производителей новый рынок товаров и деталей. Потребуются предприятия по производству солнечных панелей, кабелей, трансформаторов и другого оборудования, что означает создание тысяч новых рабочих мест.Масштабные реформы в области энергетики включают в себя демонополизацию отрасли. Вместо единой государственной компании, которая концентрирует производство, передачу, распределение и продажу электроэнергии, были созданы четыре независимые организации. Кроме того, запущено шесть крупных проектов общей мощностью 1 700 мегаватт на сумму около 1,5 миллиарда долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20210814/v-energetike-uzbekistana-realizuyutsya-desyat-krupneyshix-proektov--minenergo-20075507.html

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узбекистан, оаэ, энергетика, солнечная электростанция