https://uz.sputniknews.ru/20210814/v-energetike-uzbekistana-realizuyutsya-desyat-krupneyshix-proektov--minenergo-20075507.html
В энергетике Узбекистана реализуются десять крупнейших проектов – Минэнерго
В энергетике Узбекистана реализуются десять крупнейших проектов – Минэнерго
В Узбекистане в 2021 году будет запущено несколько электростанций, модернизировано более 4 тыс. трансформаторных подстанций, всем абонентам установят... 14.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-14T13:42+0500
2021-08-14T13:42+0500
2021-08-14T13:42+0500
экономика
электростанция
министерство энергетики узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Пресс-служба ведомства распространила накануне видеопрезентацию десяти ключевых энергетических проектов, которые будут реализованы в Узбекистане в 2021 году.По словам пресс-секретаря министерства, Эльмиры Бекмуродовой, 2021 год стал годом крупнейших проектов, аналогов которым в истории республики еще не было. Опубликованные данные основаны на отчетах Минэнергетики.Видеопрезентацию проектов вы можете посмотреть на Youtube-канале Министерства энергетики.Кроме того, к 2024 году в эксплуатацию будет введено девять солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 2 797 МВт в различных регионах страны.К 2030 году в Узбекистане планируют построить первую в Центральной Азии атомную электростанцию мощностью 2,4 гигаватта.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/v-uzbekistane-stroyat-zelenye-elektrostantsii-na-28-tys-megavatt-20026569.html
https://uz.sputniknews.ru/20210812/v-minenergo-predlojili-sformirovat-obschee-energoprostranstvo-stran-shos-20057136.html
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электростанция, министерство энергетики узбекистана
В энергетике Узбекистана реализуются десять крупнейших проектов – Минэнерго
В Узбекистане в 2021 году будет запущено несколько электростанций, модернизировано более 4 тыс. трансформаторных подстанций, всем абонентам установят современные газовые и электросчетчики.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik.
Пресс-служба ведомства распространила накануне видеопрезентацию
десяти ключевых энергетических проектов, которые будут реализованы в Узбекистане в 2021 году.
По словам пресс-секретаря министерства, Эльмиры Бекмуродовой, 2021 год стал годом крупнейших проектов, аналогов которым в истории республики еще не было. Опубликованные данные основаны на отчетах Минэнергетики.
1.
Подписано 10 контрактов на строительство тепловых, солнечных и ветровых электростанций в электроэнергетике общей мощностью 4341 МВт;
2.
Запуск 2 крупных солнечных электростанций мощностью по 100 МВт в Навоийской и Самаркандской областях;
3.
Ввод в эксплуатацию тепловых и солнечных электростанций общей мощностью 1800 МВт;
4.
Установка дополнительных высоковольтных трансформаторов на 17 подстанциях общей мощностью 1568 МВА, запуск 3 инвестиционных проектов;
5.
Реконструкция 15 000 км низковольных ЛЭП;
6.
Модернизация и реконструкция 4 000 трансформаторных подстанций;
7.
Запуск крупнейшего инвестиционного проекта Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области;
8.
Установка автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии (АСКУТЭ) всем 7,3 млн абонентов по госпрограмме;
9.
Бесплатная установка современных газовых счетчиков всем 3,5 млн потребителей природного газа.
10.
Завершение нанесения штрих-кодов на все бытовые газовые баллоны в стране для контроля в онлайн режиме.
Видеопрезентацию проектов вы можете посмотреть на Youtube-канале
Министерства энергетики.
Кроме того, к 2024 году в эксплуатацию будет введено девять солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 2 797 МВт в различных регионах страны.
К 2030 году в Узбекистане планируют построить первую в Центральной Азии атомную электростанцию мощностью 2,4 гигаватта.