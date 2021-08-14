https://uz.sputniknews.ru/20210814/v-energetike-uzbekistana-realizuyutsya-desyat-krupneyshix-proektov--minenergo-20075507.html

В энергетике Узбекистана реализуются десять крупнейших проектов – Минэнерго

В энергетике Узбекистана реализуются десять крупнейших проектов – Минэнерго

В Узбекистане в 2021 году будет запущено несколько электростанций, модернизировано более 4 тыс. трансформаторных подстанций, всем абонентам установят... 14.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-14T13:42+0500

2021-08-14T13:42+0500

2021-08-14T13:42+0500

экономика

электростанция

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Пресс-служба ведомства распространила накануне видеопрезентацию десяти ключевых энергетических проектов, которые будут реализованы в Узбекистане в 2021 году.По словам пресс-секретаря министерства, Эльмиры Бекмуродовой, 2021 год стал годом крупнейших проектов, аналогов которым в истории республики еще не было. Опубликованные данные основаны на отчетах Минэнергетики.Видеопрезентацию проектов вы можете посмотреть на Youtube-канале Министерства энергетики.Кроме того, к 2024 году в эксплуатацию будет введено девять солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 2 797 МВт в различных регионах страны.К 2030 году в Узбекистане планируют построить первую в Центральной Азии атомную электростанцию мощностью 2,4 гигаватта.

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электростанция, министерство энергетики узбекистана