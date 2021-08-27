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Искусственному интеллекту – зеленый свет: для инновационных проектов объявлен спецрежим
Искусственному интеллекту – зеленый свет: для инновационных проектов объявлен спецрежим
Президент подписал постановление, дающее льготы пилотным проектам с использованием искусственного интеллекта. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-27T11:50+0500
2021-08-27T11:50+0500
2021-08-27T14:56+0500
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инновации
искусственный интеллект
законодательство
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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал 26 августа постановление о внедрении специального режима для инновационных проектов с использованием искусственного интеллекта.Как следует из документа, заявки претендентов на специальный режим будут рассматриваться в ускоренном порядке – в течение пяти рабочих дней. Кроме того, сокращен перечень документов, требуемый для получения необходимых разрешений и вдвое снижается плата за получение этих документов.Официальные органы, регулирующие деятельность в сфере того или иного проекта, будут предъявлять к участникам заниженные требования, а государство компенсирует расходы на повышение квалификации работников.Цель нововведения – создать благоприятную экосистему для развития инновационных бизнес-моделей и методов оказания услуг на основе технологий искусственного интеллекта, их применения в приоритетных отраслях.Регулировать внедрение и использование спецрежима поручено Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций. Режим будет действовать в течение пяти лет, а пилотные проекты реализуются в срок не более одного года. После успешного апробирования своего проекта, участники смогут получить разрешение на его полноценное внедрение в практику.
https://uz.sputniknews.ru/20210824/odin-iz-stolichnyx-rayonov-preobrazuyut-v-innovatsionnuyu-zonu-20217196.html
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узбекистан, инновации, искусственный интеллект, законодательство
Искусственному интеллекту – зеленый свет: для инновационных проектов объявлен спецрежим
11:50 27.08.2021 (обновлено: 14:56 27.08.2021)
Президент подписал постановление, дающее льготы пилотным проектам с использованием искусственного интеллекта.
ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал 26 августа постановление о внедрении специального режима для инновационных проектов с использованием искусственного интеллекта.
Как следует из документа
, заявки претендентов на специальный режим будут рассматриваться в ускоренном порядке – в течение пяти рабочих дней. Кроме того, сокращен перечень документов, требуемый для получения необходимых разрешений и вдвое снижается плата за получение этих документов.
Официальные органы, регулирующие деятельность в сфере того или иного проекта, будут предъявлять к участникам заниженные требования, а государство компенсирует расходы на повышение квалификации работников.
Цель нововведения – создать благоприятную экосистему для развития инновационных бизнес-моделей и методов оказания услуг на основе технологий искусственного интеллекта, их применения в приоритетных отраслях.
Регулировать внедрение и использование спецрежима поручено Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций. Режим будет действовать в течение пяти лет, а пилотные проекты реализуются в срок не более одного года. После успешного апробирования своего проекта, участники смогут получить разрешение на его полноценное внедрение в практику.