https://uz.sputniknews.ru/20210827/lavrov-nazval-prioritety-rf-v-uregulirovanii-afganskogo-krizisa-20270405.html
Лавров назвал приоритеты РФ в урегулировании афганского кризиса
Лавров назвал приоритеты РФ в урегулировании афганского кризиса
РФ будет координировать свои действия с союзниками из ШОС и ОДКБ, а также готова сотрудничать с любой страной для нормализации ситуации. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-27T19:30+0500
2021-08-27T19:30+0500
2021-08-27T19:30+0500
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сергей лавров
афганистан
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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Главным приоритетом для РФ является обеспечение безопасности ее партнеров в Центральной Азии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.В беседе со своим итальянским коллегой российский дипломат отметил, что Москва готова рассмотреть предложение Италии о роли G20 в афганском урегулировании. Однако, Лавров подчеркнул, что для полноценности такого диалога необходимо участие всех соседей Афганистана.При этом РФ будет координировать свои действия с союзниками из ШОС и ОДКБ, а также готова сотрудничать с любой страной для нормализации ситуации.По мнению Сергея Лаврова, важно ускорить процесс формирования инклюзивного афганского правительства. А США должны извлечь урок из тех событий, которые в эти дни разворачиваются в Афганистане.* - террористическая организация, запрещенная в РФ и других странах.
https://uz.sputniknews.ru/20210826/kriminogennaya-situatsiya-v-rossii-mojet-oslojnitsya-osenyu-iz-za-afganistana-20245116.html
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сергей лавров, афганистан, центральная азия
Лавров назвал приоритеты РФ в урегулировании афганского кризиса
РФ будет координировать свои действия с союзниками из ШОС и ОДКБ, а также готова сотрудничать с любой страной для нормализации ситуации.
ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Главным приоритетом для РФ является обеспечение безопасности ее партнеров в Центральной Азии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В беседе со своим итальянским коллегой российский дипломат отметил, что Москва готова рассмотреть предложение Италии о роли G20 в афганском урегулировании. Однако, Лавров подчеркнул, что для полноценности такого диалога необходимо участие всех соседей Афганистана.
При этом РФ будет координировать свои действия с союзниками из ШОС и ОДКБ, а также готова сотрудничать с любой страной для нормализации ситуации.
По мнению Сергея Лаврова, важно ускорить процесс формирования инклюзивного афганского правительства. А США должны извлечь урок из тех событий, которые в эти дни разворачиваются в Афганистане.
Россия сожалеет, что соглашения Вашингтона с талибами* выполнить не удалось, и не только по вине последних.
Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ
* - террористическая организация, запрещенная в РФ и других странах.