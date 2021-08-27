https://uz.sputniknews.ru/20210827/pervoe-zoloto-uzbekistana-na-paralimpiade-v-tokio-20267471.html
Первое "золото" Узбекистана на Паралимпиаде в Токио
Первое "золото" Узбекистана на Паралимпиаде в Токио
Дзюдоист Уткир Куронбаев принес в копилку сборной своей страны первую медаль высшей пробы. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-27T14:51+0500
2021-08-27T14:51+0500
2021-08-27T15:54+0500
узбекистан на паралимпийских играх в токио
золотая медаль
спорт
дзюдо
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В финальной схватке в категории до 66 кг узбекистанский спортсмен одолел соперника из Испании Серхио Ибанеса и завоевал высшую награду Паралимпиады, сообщили в пресс-службе НОК Узбекистана.На пути к победному поединку Уткир доказал свое лидерство на татами в противостояниях с дзюдоистами Японии и Украины.Напомним, сегодня утром легкоатлетка Асила Мираёрова принесла сборной республики первую серебряную медаль: в прыжках в длину спортсменка показала второй результат — 4,89 метра.А накануне узбекистанский пловец Ислам Асланов завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем.Радостную новость сообщили Шавкату Мирзиёеву во время совещания в Навоийской области. Президент поздравил спортсмена и весь народ Узбекистана с победой.
https://uz.sputniknews.ru/20210821/paralimpiytsy-uzbekistana-otpravilis-v-yaponiyu-20176301.html
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золотая медаль, спорт, дзюдо
Первое "золото" Узбекистана на Паралимпиаде в Токио
14:51 27.08.2021 (обновлено: 15:54 27.08.2021)
Дзюдоист Уткир Куронбаев принес в копилку сборной своей страны первую медаль высшей пробы.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
В финальной схватке в категории до 66 кг узбекистанский спортсмен одолел соперника из Испании Серхио Ибанеса и завоевал высшую награду Паралимпиады, сообщили
в пресс-службе НОК Узбекистана.
На пути к победному поединку Уткир доказал свое лидерство на татами в противостояниях с дзюдоистами Японии и Украины.
Напомним, сегодня утром легкоатлетка Асила Мираёрова
принесла сборной республики первую серебряную медаль: в прыжках в длину спортсменка показала второй результат — 4,89 метра.
А накануне узбекистанский пловец Ислам Асланов
завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем.
Радостную новость сообщили Шавкату Мирзиёеву во время совещания в Навоийской области. Президент поздравил спортсмена и весь народ Узбекистана с победой.