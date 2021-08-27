https://uz.sputniknews.ru/20210827/pervoe-zoloto-uzbekistana-na-paralimpiade-v-tokio-20267471.html

Первое "золото" Узбекистана на Паралимпиаде в Токио

Первое "золото" Узбекистана на Паралимпиаде в Токио

Дзюдоист Уткир Куронбаев принес в копилку сборной своей страны первую медаль высшей пробы. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-27T14:51+0500

2021-08-27T14:51+0500

2021-08-27T15:54+0500

узбекистан на паралимпийских играх в токио

золотая медаль

спорт

дзюдо

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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В финальной схватке в категории до 66 кг узбекистанский спортсмен одолел соперника из Испании Серхио Ибанеса и завоевал высшую награду Паралимпиады, сообщили в пресс-службе НОК Узбекистана.На пути к победному поединку Уткир доказал свое лидерство на татами в противостояниях с дзюдоистами Японии и Украины.Напомним, сегодня утром легкоатлетка Асила Мираёрова принесла сборной республики первую серебряную медаль: в прыжках в длину спортсменка показала второй результат — 4,89 метра.А накануне узбекистанский пловец Ислам Асланов завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем.Радостную новость сообщили Шавкату Мирзиёеву во время совещания в Навоийской области. Президент поздравил спортсмена и весь народ Узбекистана с победой.

https://uz.sputniknews.ru/20210821/paralimpiytsy-uzbekistana-otpravilis-v-yaponiyu-20176301.html

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золотая медаль, спорт, дзюдо