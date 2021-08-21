https://uz.sputniknews.ru/20210821/paralimpiytsy-uzbekistana-otpravilis-v-yaponiyu-20176301.html

Паралимпийцы Узбекистана отправились в Японию

Паралимпийцы Узбекистана отправились в Японию

Паралимпийцев провожали члены правительства Узбекистана, тренеры и родители спортсменов. 21.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-21T10:41+0500

2021-08-21T10:41+0500

2021-08-21T10:41+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

узбекистан

спорт

параатлеты

национальный паралимпийский комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. В Национальном паралимпийском комитете состоялись проводы атлетов и их наставников на соревнования в Токио. Наши спортсмены будут бороться за медали в XVI летних Паралимпийских играх в Токио с 24 августа по 5 сентября, сообщили в пресс-службе НОК.На торжественное мероприятие прибыли также глава Сената Танзила Нарбаева, премьер-министр Абдулла Арипов, советник президента Абдужаббор Абдувахидов, зампремьера, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов, глава НОК Рустам Шаабдурахманов, а также родители спортсменов.Ранее мы писали, что всего в копилке республики — 55 лицензий по восьми видам спорта. Поборются за награды 48 спортсменов.Больше всего надежд на победы тренеры возлагают на тхэквондистов, гребцов и стрелка.

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узбекистан, спорт, параатлеты, национальный паралимпийский комитет узбекистана