https://uz.sputniknews.ru/20210821/paralimpiytsy-uzbekistana-otpravilis-v-yaponiyu-20176301.html
Паралимпийцы Узбекистана отправились в Японию
Паралимпийцы Узбекистана отправились в Японию
Паралимпийцев провожали члены правительства Узбекистана, тренеры и родители спортсменов. 21.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-21T10:41+0500
2021-08-21T10:41+0500
2021-08-21T10:41+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
узбекистан
спорт
параатлеты
национальный паралимпийский комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. В Национальном паралимпийском комитете состоялись проводы атлетов и их наставников на соревнования в Токио. Наши спортсмены будут бороться за медали в XVI летних Паралимпийских играх в Токио с 24 августа по 5 сентября, сообщили в пресс-службе НОК.На торжественное мероприятие прибыли также глава Сената Танзила Нарбаева, премьер-министр Абдулла Арипов, советник президента Абдужаббор Абдувахидов, зампремьера, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов, глава НОК Рустам Шаабдурахманов, а также родители спортсменов.Ранее мы писали, что всего в копилке республики — 55 лицензий по восьми видам спорта. Поборются за награды 48 спортсменов.Больше всего надежд на победы тренеры возлагают на тхэквондистов, гребцов и стрелка.
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узбекистан, спорт, параатлеты, национальный паралимпийский комитет узбекистана
Паралимпийцы Узбекистана отправились в Японию
Паралимпийцев провожали члены правительства Узбекистана, тренеры и родители спортсменов.
ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik.
В Национальном паралимпийском комитете состоялись проводы атлетов и их наставников на соревнования в Токио. Наши спортсмены будут бороться за медали в XVI летних Паралимпийских играх в Токио с 24 августа по 5 сентября, сообщили
в пресс-службе НОК.
На торжественное мероприятие прибыли также глава Сената Танзила Нарбаева, премьер-министр Абдулла Арипов, советник президента Абдужаббор Абдувахидов, зампремьера, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов, глава НОК Рустам Шаабдурахманов, а также родители спортсменов.
Ранее мы писали
, что всего в копилке республики — 55 лицензий по восьми видам спорта. Поборются за награды 48 спортсменов.
Больше всего надежд на победы тренеры возлагают
на тхэквондистов, гребцов и стрелка.