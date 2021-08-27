https://uz.sputniknews.ru/20210827/rossiyskoe-konsulstvo-vozobnovilo-priem-dokumentov-na-grajdanstvo-20265991.html
Российское консульство возобновило прием документов на гражданство
Российское консульство возобновило прием документов на гражданство
Записаться на прием для подачи документов можно, как и прежде, по электронной очереди. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-27T13:21+0500
2021-08-27T13:21+0500
2021-08-27T13:56+0500
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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Консульство Российской Федерации в Узбекистане возобновило прием документов на получение гражданства России, сообщается в Telegram-канале посольства.Получить российский паспорт могут дети старше 14 лет, один из родителей которых является гражданином РФ, и лица без гражданства, имевшие раньше гражданство СССР или жившие на его территории и не получившие гражданство других государств. Все необходимые бланки и образцы их заполнения размещены на сайте консульства.Записаться на прием нужно самостоятельно по электронной очереди всем лицам, для кого оформляется гражданство. При этом детям до 14 лет нет необходимости являться в консульство, достаточно их родителей. Дети с 14 лет приходят в консульство лично.Посольство России предостерегает, что всевозможные столы услуг, "околопосольские" конторы и юристы, якобы помогающие с получением гражданства, к самому посольству никакого отношения не имеют и предоставляют ложные сведения.
https://uz.sputniknews.ru/20210806/bolee-sta-lbg-v-buxare-poluchili-pasporta-uzbekistana-19980536.html
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узбекистан, гражданство, консульство
Российское консульство возобновило прием документов на гражданство
13:21 27.08.2021 (обновлено: 13:56 27.08.2021)
Записаться на прием для подачи документов можно, как и прежде, по электронной очереди.
ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik.
Консульство Российской Федерации в Узбекистане возобновило прием документов на получение гражданства России, сообщается в Telegram-канале
посольства.
Получить российский паспорт могут дети старше 14 лет, один из родителей которых является гражданином РФ, и лица без гражданства, имевшие раньше гражданство СССР или жившие на его территории и не получившие гражданство других государств. Все необходимые бланки
и образцы их заполнения размещены на сайте консульства.
Записаться на прием нужно самостоятельно по электронной очереди
всем лицам, для кого оформляется гражданство. При этом детям до 14 лет нет необходимости являться в консульство, достаточно их родителей. Дети с 14 лет приходят в консульство лично.
Посольство России предостерегает, что всевозможные столы услуг, "околопосольские" конторы и юристы, якобы помогающие с получением гражданства, к самому посольству никакого отношения не имеют и предоставляют ложные сведения.