https://uz.sputniknews.ru/20210827/rossiyskoe-konsulstvo-vozobnovilo-priem-dokumentov-na-grajdanstvo-20265991.html

Российское консульство возобновило прием документов на гражданство

Российское консульство возобновило прием документов на гражданство

Записаться на прием для подачи документов можно, как и прежде, по электронной очереди. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-27T13:21+0500

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общество

узбекистан

гражданство

консульство

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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Консульство Российской Федерации в Узбекистане возобновило прием документов на получение гражданства России, сообщается в Telegram-канале посольства.Получить российский паспорт могут дети старше 14 лет, один из родителей которых является гражданином РФ, и лица без гражданства, имевшие раньше гражданство СССР или жившие на его территории и не получившие гражданство других государств. Все необходимые бланки и образцы их заполнения размещены на сайте консульства.Записаться на прием нужно самостоятельно по электронной очереди всем лицам, для кого оформляется гражданство. При этом детям до 14 лет нет необходимости являться в консульство, достаточно их родителей. Дети с 14 лет приходят в консульство лично.Посольство России предостерегает, что всевозможные столы услуг, "околопосольские" конторы и юристы, якобы помогающие с получением гражданства, к самому посольству никакого отношения не имеют и предоставляют ложные сведения.

https://uz.sputniknews.ru/20210806/bolee-sta-lbg-v-buxare-poluchili-pasporta-uzbekistana-19980536.html

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