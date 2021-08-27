https://uz.sputniknews.ru/20210827/srechko-katanets-stal-trenerom-sbornoy-uzbekistana-po-futbolu-20270105.html

Сречко Катанец стал тренером сборной Узбекистана по футболу

Сречко Катанец стал тренером сборной Узбекистана по футболу

Словенский тренер будет воспитывать игроков национальной сборной Узбекистана по футболу до 2025 года — таковы условия контракта. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-27T18:41+0500

2021-08-27T18:41+0500

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спорт

футбол

тренер

ассоциация футбола узбекистана

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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Сречко Катанец возглавил тренерский штаб сборной Узбекистана по футболу. Соответствующий контракт подписан сегодня с Ассоциацией футбола республики, сообщили в пресс-службе структуры."Новым главным тренером национальной сборной Узбекистана по футболу назначен Сречко Катанец. Контракт со словенским специалистом рассчитан до 2025 года", — говорится в сообщении АФУ.В июне 2021 года после того, как сборная республики не смогла выйти в третий раунд отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре, АФУ расторгла контракт с прежним тренером Вадимом Абрамовым.

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футбол, тренер, ассоциация футбола узбекистана