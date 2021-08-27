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Сречко Катанец стал тренером сборной Узбекистана по футболу
Сречко Катанец стал тренером сборной Узбекистана по футболу
Словенский тренер будет воспитывать игроков национальной сборной Узбекистана по футболу до 2025 года — таковы условия контракта. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-27T18:41+0500
2021-08-27T18:44+0500
спорт
футбол
тренер
ассоциация футбола узбекистана
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Сречко Катанец возглавил тренерский штаб сборной Узбекистана по футболу. Соответствующий контракт подписан сегодня с Ассоциацией футбола республики, сообщили в пресс-службе структуры."Новым главным тренером национальной сборной Узбекистана по футболу назначен Сречко Катанец. Контракт со словенским специалистом рассчитан до 2025 года", — говорится в сообщении АФУ.В июне 2021 года после того, как сборная республики не смогла выйти в третий раунд отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре, АФУ расторгла контракт с прежним тренером Вадимом Абрамовым.
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футбол, тренер, ассоциация футбола узбекистана

Сречко Катанец стал тренером сборной Узбекистана по футболу

18:41 27.08.2021 (обновлено: 18:44 27.08.2021)
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© Ассоциация футбола УзбекистанаВ Ташкент прибыл словенский тренер Сречко Катанец
В Ташкент прибыл словенский тренер Сречко Катанец - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.08.2021
© Ассоциация футбола Узбекистана
Словенский тренер будет воспитывать игроков национальной сборной Узбекистана по футболу до 2025 года — таковы условия контракта.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Сречко Катанец возглавил тренерский штаб сборной Узбекистана по футболу. Соответствующий контракт подписан сегодня с Ассоциацией футбола республики, сообщили в пресс-службе структуры.
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСречко Катанец стал тренером сборной Узбекистана по футболу
Сречко Катанец стал тренером сборной Узбекистана по футболу - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.08.2021
Сречко Катанец стал тренером сборной Узбекистана по футболу
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сречко Катанец - Sputnik Узбекистан
Для справки:

Сречко Катанец — югославский и словенский футболист и тренер. Под его руководством сборная Словении пробилась на Евро-2000 и ЧМ-2002.

"Новым главным тренером национальной сборной Узбекистана по футболу назначен Сречко Катанец. Контракт со словенским специалистом рассчитан до 2025 года", — говорится в сообщении АФУ.
В июне 2021 года после того, как сборная республики не смогла выйти в третий раунд отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре, АФУ расторгла контракт с прежним тренером Вадимом Абрамовым.
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