АрМИ-2021
Очередные Международные Армейские игры стартовали 22 августа и продлятся до 1 сентября. В этом году состязания проходят в 11 странах. Более 280 команд из 42 государств мира продемонстрируют боевую выучку и волю к победе.
Узбекистан лидирует в "Армейской кухне" на АрМИ-2021
10:44 27.08.2021 (обновлено: 10:55 27.08.2021)
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© Министерство обороны УзбекистанаУзбекские военные повара заняли первое место в промежуточном этапе соревнований "Полевая кухня".
© Министерство обороны Узбекистана
Узбекские повара отличились в приготовлении рыбных блюд и закусок второго этапа конкурса.
ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. На полигоне "Фориш" проходит второй этап состязания "Армейская кухня" в рамках Международных военных игр "АрМИ-2021".
Второй день состязаний был "рыбным": участникам нужно было приготовить по произвольной рецептуре холодную закуску, первое, второе блюда и напиток из расчета на 20 человек на полевой кухне из выданных организаторами продуктов.
© Министерство обороны УзбекистанаУзбекские военные повара заняли первое место в промежуточном этапе дисциплины "Полевая кухня".
Узбекские военные повара заняли первое место в промежуточном этапе дисциплины "Полевая кухня".
© Министерство обороны Узбекистана
Узбекские военные повара в этом состязании показали лучший результат, набрав 190 баллов, у России — 181 балл, на третьем месте – Беларусь с результатом 159 баллов.
Состязание "Армейская кухня" проходит на полигоне "Фориш". В первом этапе конкурса участники показывали уровень огневой подготовки – им нужно было поразить из автомата мишень на расстоянии 100 метров. Сборная Узбекистана в этом этапе заняла первое место с результатом 89,5 балла.
Второй этап конкурса – приготовление пищи – длится три дня. В первый день команды готовят блюда из мяса, во второй – из рыбы, в третий – пекут хлебобулочные изделия. Мясные блюда узбекские повара также приготовили лучше всех, их результат – 188 баллов.
© Министерство обороны УзбекистанаУзбекские военные повара заняли первое место в промежуточном этапе дисциплины "Полевая кухня".
Узбекские военные повара заняли первое место в промежуточном этапе дисциплины "Полевая кухня".
© Министерство обороны Узбекистана
На третьем этапе соревнований участникам предстоит готовить не по свободному, а по утвержденному организаторами рецепту. Кроме того, команды из разных стран также проведут мастер-классы по приготовлению своей национальной кухни.
24 августа, 21:34
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