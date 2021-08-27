https://uz.sputniknews.ru/20210827/uzbekistan-lidiruet-v-armeyskoy-kuxne-na-armi-2021-20263484.html

Узбекистан лидирует в "Армейской кухне" на АрМИ-2021

Узбекистан лидирует в "Армейской кухне" на АрМИ-2021

Узбекские повара отличились в приготовлении рыбных блюд и закусок второго этапа конкурса. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан

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арми-2021

узбекистан

соревнования

полевая кухня

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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. На полигоне "Фориш" проходит второй этап состязания "Армейская кухня" в рамках Международных военных игр "АрМИ-2021".Второй день состязаний был "рыбным": участникам нужно было приготовить по произвольной рецептуре холодную закуску, первое, второе блюда и напиток из расчета на 20 человек на полевой кухне из выданных организаторами продуктов.Узбекские военные повара в этом состязании показали лучший результат, набрав 190 баллов, у России — 181 балл, на третьем месте – Беларусь с результатом 159 баллов.Состязание "Армейская кухня" проходит на полигоне "Фориш". В первом этапе конкурса участники показывали уровень огневой подготовки – им нужно было поразить из автомата мишень на расстоянии 100 метров. Сборная Узбекистана в этом этапе заняла первое место с результатом 89,5 балла.Второй этап конкурса – приготовление пищи – длится три дня. В первый день команды готовят блюда из мяса, во второй – из рыбы, в третий – пекут хлебобулочные изделия. Мясные блюда узбекские повара также приготовили лучше всех, их результат – 188 баллов.На третьем этапе соревнований участникам предстоит готовить не по свободному, а по утвержденному организаторами рецепту. Кроме того, команды из разных стран также проведут мастер-классы по приготовлению своей национальной кухни.

https://uz.sputniknews.ru/20210824/na-uzbekskom-poligone-prodoljayutsya-sostyazaniya-voennyx-medikov-20224898.html

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узбекистан, соревнования, полевая кухня