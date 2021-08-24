https://uz.sputniknews.ru/20210824/na-uzbekskom-poligone-prodoljayutsya-sostyazaniya-voennyx-medikov-20224898.html
На узбекском полигоне продолжаются состязания военных медиков
На узбекском полигоне продолжаются состязания военных медиков
Участники выполняли упражнение “Стрельба из штатного оружия”. Первыми на огневой рубеж вышли участницы женских национальных сборных команд. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T21:34+0500
2021-08-24T21:34+0500
2021-08-24T21:34+0500
арми-2021
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошёл первый этап конкурса “Военно-медицинская эстафета-2021”, сообщает пресс-центр АрМИ-2021.На соревнованиях медики выполняли упражнение “Стрельба из штатного оружия” в рамках этапа “Индивидуальное мастерство”. Первыми на огневой рубеж вышли участницы женских национальных сборных команд. Врачебный персонал выполняет стрельбы из пистолета Макарова ПМ-9, младший и средний состав – из автомата Калашникова АК-74.Международные соревнования “Военно-медицинская эстафета” – это комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств–участников Армейских международных игр.Открытие "Военно-медицинской эстафеты" прошло на базе горного полигона Фориш в воскресенье. В эстафете в этом году принимают участие восемь стран: Россия, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Вьетнам, Мьянма, Китай и Палестина.Сами же игры начались 22 августа и пройдут до 4 сентября на территории 11 государств — Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан.Всего в 34 конкурсах принимает участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210822/tseremoniya-otkrytiya-armi-2021-proshla-v-kitae--video-20188765.html
https://uz.sputniknews.ru/20210820/na-armi-proveli-jerebevku-novogo-konkursa--uzbekistantsy-imeyut-vse-shansy-na-pobedu-20175630.html
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узбекистан
На узбекском полигоне продолжаются состязания военных медиков
Участники выполняли упражнение “Стрельба из штатного оружия”. Первыми на огневой рубеж вышли участницы женских национальных сборных команд.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошёл первый этап конкурса “Военно-медицинская эстафета-2021”, сообщает пресс-центр АрМИ-2021.
На соревнованиях медики выполняли упражнение “Стрельба из штатного оружия” в рамках этапа “Индивидуальное мастерство”. Первыми на огневой рубеж вышли участницы женских национальных сборных команд. Врачебный персонал выполняет стрельбы из пистолета Макарова ПМ-9, младший и средний состав – из автомата Калашникова АК-74.
Международные соревнования “Военно-медицинская эстафета” – это комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств–участников Армейских международных игр.
Открытие "Военно-медицинской эстафеты" прошло
на базе горного полигона Фориш в воскресенье. В эстафете в этом году принимают участие восемь стран: Россия, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Вьетнам, Мьянма, Китай и Палестина.
Сами же игры начались 22 августа и пройдут до 4 сентября на территории 11 государств — Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан.
Всего в 34 конкурсах принимает участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.