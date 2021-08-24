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Военнослужащий вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа Тропа разведчика в конкурсе Отличники войсковой разведки в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020 - Sputnik Узбекистан
АрМИ-2021
Очередные Международные Армейские игры стартовали 22 августа и продлятся до 1 сентября. В этом году состязания проходят в 11 странах. Более 280 команд из 42 государств мира продемонстрируют боевую выучку и волю к победе.
https://uz.sputniknews.ru/20210824/na-uzbekskom-poligone-prodoljayutsya-sostyazaniya-voennyx-medikov-20224898.html
На узбекском полигоне продолжаются состязания военных медиков
На узбекском полигоне продолжаются состязания военных медиков
Участники выполняли упражнение “Стрельба из штатного оружия”. Первыми на огневой рубеж вышли участницы женских национальных сборных команд. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T21:34+0500
2021-08-24T21:34+0500
арми-2021
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошёл первый этап конкурса “Военно-медицинская эстафета-2021”, сообщает пресс-центр АрМИ-2021.На соревнованиях медики выполняли упражнение “Стрельба из штатного оружия” в рамках этапа “Индивидуальное мастерство”. Первыми на огневой рубеж вышли участницы женских национальных сборных команд. Врачебный персонал выполняет стрельбы из пистолета Макарова ПМ-9, младший и средний состав – из автомата Калашникова АК-74.Международные соревнования “Военно-медицинская эстафета” – это комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств–участников Армейских международных игр.Открытие "Военно-медицинской эстафеты" прошло на базе горного полигона Фориш в воскресенье. В эстафете в этом году принимают участие восемь стран: Россия, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Вьетнам, Мьянма, Китай и Палестина.Сами же игры начались 22 августа и пройдут до 4 сентября на территории 11 государств — Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан.Всего в 34 конкурсах принимает участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210822/tseremoniya-otkrytiya-armi-2021-proshla-v-kitae--video-20188765.html
https://uz.sputniknews.ru/20210820/na-armi-proveli-jerebevku-novogo-konkursa--uzbekistantsy-imeyut-vse-shansy-na-pobedu-20175630.html
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На узбекском полигоне продолжаются состязания военных медиков

21:34 24.08.2021
903
© Минобороны РФНа горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошёл первый этап конкурса "Военно-медицинская эстафета-2021"
На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошёл первый этап конкурса Военно-медицинская эстафета-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© Минобороны РФ
Участники выполняли упражнение “Стрельба из штатного оружия”. Первыми на огневой рубеж вышли участницы женских национальных сборных команд.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошёл первый этап конкурса “Военно-медицинская эстафета-2021”, сообщает пресс-центр АрМИ-2021.
На соревнованиях медики выполняли упражнение “Стрельба из штатного оружия” в рамках этапа “Индивидуальное мастерство”. Первыми на огневой рубеж вышли участницы женских национальных сборных команд. Врачебный персонал выполняет стрельбы из пистолета Макарова ПМ-9, младший и средний состав – из автомата Калашникова АК-74.
Международные соревнования “Военно-медицинская эстафета” – это комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств–участников Армейских международных игр.
Танки на Армейских международных играх - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
АрМИ-2021
Церемония открытия "АрМИ-2021" прошла в Китае — видео Минобороны РФ
22 августа, 19:19
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Открытие "Военно-медицинской эстафеты" прошло на базе горного полигона Фориш в воскресенье. В эстафете в этом году принимают участие восемь стран: Россия, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Вьетнам, Мьянма, Китай и Палестина.
Сами же игры начались 22 августа и пройдут до 4 сентября на территории 11 государств — Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан.
Всего в 34 конкурсах принимает участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.
Жеребьевка конкурса Армия культуры на АрМИ-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
АрМИ-2021
На АрМИ провели жеребьевку нового конкурса — узбекистанцы имеют все шансы на победу
20 августа, 21:58
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