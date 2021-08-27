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Заключенным разрешили встречаться с родными
Заключенным разрешили встречаться с родными
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане идет на спад, и в спецкомиссии разрешили проводить кратковременные встречи заключенных с их родственниками. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-27T13:45+0500
2021-08-27T13:56+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
заключенные
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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Спецкомиссия при Кабмине, ответственная за предотвращение распространения коронавируса в Узбекистане, сняла ограничения на краткосрочные свидания заключенных и задержанных с родственниками. Принятию такого решения поспособствовала стабилизация эпидемической ситуации в республике.В июле из-за роста заболеваемости COVID-19 были приостановлены долгосрочные посещения родственников осужденных, отбывающих наказание в колониях общего режима, и задержанных в следственных изоляторах.Эпидемическая ситуация продолжала ухудшаться, и спецкомиссия одобрила предложение о временной приостановке краткосрочных встреч, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса в местах лишения свободы.Напомним, в феврале этого года в МВД заявили, что около 9% заключенных в Узбекистане подхватили коронавирусную инфекцию.Летальных случаев зафиксировано не было. При этом все заболевшие, у которых была диагностирована средняя и тяжелая формы COVID-19, находились в специализированных больницах.
https://uz.sputniknews.ru/20210806/bolshe-poloviny-uzbekistantsev-gotovy-privitsya-ot-koronovirusa---opros-19973236.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, заключенные

Заключенным разрешили встречаться с родными

13:45 27.08.2021 (обновлено: 13:56 27.08.2021)
837
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.08.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане идет на спад, и в спецкомиссии разрешили проводить кратковременные встречи заключенных с их родственниками.
ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Спецкомиссия при Кабмине, ответственная за предотвращение распространения коронавируса в Узбекистане, сняла ограничения на краткосрочные свидания заключенных и задержанных с родственниками. Принятию такого решения поспособствовала стабилизация эпидемической ситуации в республике.
В июле из-за роста заболеваемости COVID-19 были приостановлены долгосрочные посещения родственников осужденных, отбывающих наказание в колониях общего режима, и задержанных в следственных изоляторах.
Эпидемическая ситуация продолжала ухудшаться, и спецкомиссия одобрила предложение о временной приостановке краткосрочных встреч, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса в местах лишения свободы.
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Напомним, в феврале этого года в МВД заявили, что около 9% заключенных в Узбекистане подхватили коронавирусную инфекцию.
Летальных случаев зафиксировано не было. При этом все заболевшие, у которых была диагностирована средняя и тяжелая формы COVID-19, находились в специализированных больницах.
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