https://uz.sputniknews.ru/20210827/zaklyuchennym-razreshili-vstrechatsya-s-rodnymi-20266535.html

Заключенным разрешили встречаться с родными

Заключенным разрешили встречаться с родными

Число заболевших коронавирусом в Узбекистане идет на спад, и в спецкомиссии разрешили проводить кратковременные встречи заключенных с их родственниками. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-27T13:45+0500

2021-08-27T13:45+0500

2021-08-27T13:56+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

заключенные

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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Спецкомиссия при Кабмине, ответственная за предотвращение распространения коронавируса в Узбекистане, сняла ограничения на краткосрочные свидания заключенных и задержанных с родственниками. Принятию такого решения поспособствовала стабилизация эпидемической ситуации в республике.В июле из-за роста заболеваемости COVID-19 были приостановлены долгосрочные посещения родственников осужденных, отбывающих наказание в колониях общего режима, и задержанных в следственных изоляторах.Эпидемическая ситуация продолжала ухудшаться, и спецкомиссия одобрила предложение о временной приостановке краткосрочных встреч, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса в местах лишения свободы.Напомним, в феврале этого года в МВД заявили, что около 9% заключенных в Узбекистане подхватили коронавирусную инфекцию.Летальных случаев зафиксировано не было. При этом все заболевшие, у которых была диагностирована средняя и тяжелая формы COVID-19, находились в специализированных больницах.

https://uz.sputniknews.ru/20210806/bolshe-poloviny-uzbekistantsev-gotovy-privitsya-ot-koronovirusa---opros-19973236.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, заключенные