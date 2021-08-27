https://uz.sputniknews.ru/20210827/zaklyuchennym-razreshili-vstrechatsya-s-rodnymi-20266535.html
Заключенным разрешили встречаться с родными
Заключенным разрешили встречаться с родными
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане идет на спад, и в спецкомиссии разрешили проводить кратковременные встречи заключенных с их родственниками. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-27T13:45+0500
2021-08-27T13:45+0500
2021-08-27T13:56+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
заключенные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18051578_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5366cd91452348785ebf3e5d5a293b2b.jpg
ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Спецкомиссия при Кабмине, ответственная за предотвращение распространения коронавируса в Узбекистане, сняла ограничения на краткосрочные свидания заключенных и задержанных с родственниками. Принятию такого решения поспособствовала стабилизация эпидемической ситуации в республике.В июле из-за роста заболеваемости COVID-19 были приостановлены долгосрочные посещения родственников осужденных, отбывающих наказание в колониях общего режима, и задержанных в следственных изоляторах.Эпидемическая ситуация продолжала ухудшаться, и спецкомиссия одобрила предложение о временной приостановке краткосрочных встреч, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса в местах лишения свободы.Напомним, в феврале этого года в МВД заявили, что около 9% заключенных в Узбекистане подхватили коронавирусную инфекцию.Летальных случаев зафиксировано не было. При этом все заболевшие, у которых была диагностирована средняя и тяжелая формы COVID-19, находились в специализированных больницах.
https://uz.sputniknews.ru/20210806/bolshe-poloviny-uzbekistantsev-gotovy-privitsya-ot-koronovirusa---opros-19973236.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18051578_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_972b988875dad87fa174d5fba197f8f0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ситуация с коронавирусом в узбекистане, заключенные
Заключенным разрешили встречаться с родными
13:45 27.08.2021 (обновлено: 13:56 27.08.2021)
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане идет на спад, и в спецкомиссии разрешили проводить кратковременные встречи заключенных с их родственниками.
ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik.
Спецкомиссия при Кабмине, ответственная за предотвращение распространения коронавируса в Узбекистане, сняла ограничения
на краткосрочные свидания заключенных и задержанных с родственниками. Принятию такого решения поспособствовала стабилизация эпидемической ситуации в республике.
В июле из-за роста заболеваемости COVID-19 были приостановлены долгосрочные посещения родственников осужденных, отбывающих наказание в колониях общего режима, и задержанных в следственных изоляторах.
Эпидемическая ситуация продолжала ухудшаться, и спецкомиссия одобрила предложение о временной приостановке краткосрочных встреч, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса в местах лишения свободы.
Напомним, в феврале этого года в МВД заявили
, что около 9% заключенных в Узбекистане подхватили коронавирусную инфекцию.
Летальных случаев зафиксировано не было. При этом все заболевшие, у которых была диагностирована средняя и тяжелая формы COVID-19, находились в специализированных больницах.