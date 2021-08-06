https://uz.sputniknews.ru/20210806/bolshe-poloviny-uzbekistantsev-gotovy-privitsya-ot-koronovirusa---opros-19973236.html

Больше половины узбекистанцев готовы привиться от коронавируса — опрос

Больше половины узбекистанцев готовы привиться от коронавируса — опрос

Больше трети опрошенных сомневаются в опасности COVID-19 или беспокоятся о побочных эффектах вакцины и прививаться не спешат. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T12:20+0500

2021-08-06T12:20+0500

2021-08-06T12:24+0500

общество

узбекистан

опрос

ситуация с коронавирусом в узбекистане

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ("Социальное мнение") опубликовал результаты телефонного опроса среди жителей всех регионов страны.Опрос проходил в 12 областях Узбекистана, в автономии Каракалпакстан и Ташкенте. Участие в нем приняли около 1,2 тысячи человек. Из них 49% — мужчины и 51% — женщины, горожане — 51%, сельские жители — 49%. В опросе участвовали представители различных возрастных групп с 18 лет.При этом среди тех, кто согласен вакцинироваться, 37,1% готовы сделать это в ближайшую неделю, 25,7% — в течение месяца.Те же, кто вакцинироваться не хочет, беспокоятся о побочных эффектах вакцины (35,9%) или считают, что опасность коронавирусной инфекции сильно преувеличена (34,2%). На сегодняшний день в республике доступно три вакцины: узбекско-китайская Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica, российская "Спутник V" и американская Moderna. Кроме того, вскоре можно будет привиться вакциной AstraZeneca.С 19 июля в Узбекистане также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.О побочных эффектах вакцины и о том, как снизить риск осложнений, рассказал в интервью Sputnik Узбекистан врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.Полную видеоверсию интервью с Евгением Тимаковым смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.

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узбекистан, опрос, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане