https://uz.sputniknews.ru/20210806/bolshe-poloviny-uzbekistantsev-gotovy-privitsya-ot-koronovirusa---opros-19973236.html
Больше половины узбекистанцев готовы привиться от коронавируса — опрос
Больше половины узбекистанцев готовы привиться от коронавируса — опрос
Больше трети опрошенных сомневаются в опасности COVID-19 или беспокоятся о побочных эффектах вакцины и прививаться не спешат. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T12:20+0500
2021-08-06T12:20+0500
2021-08-06T12:24+0500
общество
узбекистан
опрос
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ("Социальное мнение") опубликовал результаты телефонного опроса среди жителей всех регионов страны.Опрос проходил в 12 областях Узбекистана, в автономии Каракалпакстан и Ташкенте. Участие в нем приняли около 1,2 тысячи человек. Из них 49% — мужчины и 51% — женщины, горожане — 51%, сельские жители — 49%. В опросе участвовали представители различных возрастных групп с 18 лет.При этом среди тех, кто согласен вакцинироваться, 37,1% готовы сделать это в ближайшую неделю, 25,7% — в течение месяца.Те же, кто вакцинироваться не хочет, беспокоятся о побочных эффектах вакцины (35,9%) или считают, что опасность коронавирусной инфекции сильно преувеличена (34,2%). На сегодняшний день в республике доступно три вакцины: узбекско-китайская Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica, российская "Спутник V" и американская Moderna. Кроме того, вскоре можно будет привиться вакциной AstraZeneca.С 19 июля в Узбекистане также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.О побочных эффектах вакцины и о том, как снизить риск осложнений, рассказал в интервью Sputnik Узбекистан врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.Полную видеоверсию интервью с Евгением Тимаковым смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/v-uzbekistane-resheno-povyshat-doverie-k-vaktsinatsii-ot-covid-19948851.html
https://uz.sputniknews.ru/20210803/v-uzbekistane-budut-otstranyat-ot-raboty-za-otkaz-ot-vaktsiny---zakon-19927449.html
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узбекистан, опрос, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане
Больше половины узбекистанцев готовы привиться от коронавируса — опрос
12:20 06.08.2021 (обновлено: 12:24 06.08.2021)
Больше трети опрошенных сомневаются в опасности COVID-19 или беспокоятся о побочных эффектах вакцины и прививаться не спешат.
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik.
Центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ("Социальное мнение") опубликовал
результаты телефонного опроса среди жителей всех регионов страны.
Опрос проходил в 12 областях Узбекистана, в автономии Каракалпакстан и Ташкенте. Участие в нем приняли около 1,2 тысячи человек. Из них 49% — мужчины и 51% — женщины, горожане — 51%, сельские жители — 49%. В опросе участвовали представители различных возрастных групп с 18 лет.
"Телефонный опрос показал, что готовность вакцинироваться от коронавирусной инфекции подтвердили 53,2% граждан страны... Более трети опрошенных (36,5%) отказываются делать прививку. Каждый десятый участник опроса затруднился ответить, что свидетельствует о том, что он еще не принял окончательного решения, прививаться против COVID-19 или нет", — говорится в материалах исследования.
При этом среди тех, кто согласен вакцинироваться, 37,1% готовы сделать это в ближайшую неделю, 25,7% — в течение месяца.
Те же, кто вакцинироваться не хочет, беспокоятся о побочных эффектах вакцины (35,9%) или считают, что опасность коронавирусной инфекции сильно преувеличена (34,2%).
На сегодняшний день в республике доступно три вакцины: узбекско-китайская Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica, российская "Спутник V" и американская Moderna. Кроме того, вскоре можно будет привиться вакциной AstraZeneca.
С 19 июля в Узбекистане также ввели
обязательную прививку для отдельных категорий населения.
О побочных эффектах вакцины и о том, как снизить риск осложнений, рассказал
в интервью Sputnik Узбекистан врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.
Полную видеоверсию интервью с Евгением Тимаковым смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.