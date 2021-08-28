https://uz.sputniknews.ru/20210828/glava-evrosoveta-pozdravil-prezidenta-uzbekistana-s-yubileem-nezavisimosti-strany-20276800.html

Глава Евросовета поздравил президента Узбекистана с юбилеем независимости страны

Глава Евросовета поздравил президента Узбекистана с юбилеем независимости страны

Шавкат Мирзиёев провел 28 августа телефонные переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. 28.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-28T16:40+0500

2021-08-28T16:40+0500

2021-08-28T16:40+0500

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ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. В ходе телефонного разговора с Президентом Узбекистана глава Европейского Совета Шарль Мишель поздравил Шавката Мирзиёева с 30-летием независимости страны и направил ему поздравительное послание, сообщает пресс-служба президента.Глава Евросовета также выразил надежду на укрепление многолетнего взаимовыгодного сотрудничества.Вопросы дальнейшего сотрудничества между Узбекистаном и Евросоветом будут обсуждаться во время визита Специального представителя ЕС по Центральной Азии, посла Терхи Хакала в Ташкент, а также во время поездки Шавката Мирзиёева в Брюссель.

https://uz.sputniknews.ru/20210718/belgiya-planiruet-sotrudnichat-s-uzbekistanom--v-sfere-ekonomicheskix-issledovaniy-i-reform-19729634.html

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