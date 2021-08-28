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Глава Евросовета поздравил президента Узбекистана с юбилеем независимости страны
Глава Евросовета поздравил президента Узбекистана с юбилеем независимости страны
Шавкат Мирзиёев провел 28 августа телефонные переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. 28.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-28T16:40+0500
2021-08-28T16:40+0500
2021-08-28T16:40+0500
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ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. В ходе телефонного разговора с Президентом Узбекистана глава Европейского Совета Шарль Мишель поздравил Шавката Мирзиёева с 30-летием независимости страны и направил ему поздравительное послание, сообщает пресс-служба президента.Глава Евросовета также выразил надежду на укрепление многолетнего взаимовыгодного сотрудничества.Вопросы дальнейшего сотрудничества между Узбекистаном и Евросоветом будут обсуждаться во время визита Специального представителя ЕС по Центральной Азии, посла Терхи Хакала в Ташкент, а также во время поездки Шавката Мирзиёева в Брюссель.
https://uz.sputniknews.ru/20210718/belgiya-planiruet-sotrudnichat-s-uzbekistanom--v-sfere-ekonomicheskix-issledovaniy-i-reform-19729634.html
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узбекистан, поздравление, ес
Глава Евросовета поздравил президента Узбекистана с юбилеем независимости страны
Шавкат Мирзиёев провел 28 августа телефонные переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik.
В ходе телефонного разговора с Президентом Узбекистана глава Европейского Совета Шарль Мишель поздравил Шавката Мирзиёева с 30-летием независимости страны и направил ему поздравительное послание, сообщает пресс-служба президента
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"Под Вашим лидерством, Узбекистан восстановил мосты между соседями и взял на себя ведущую роль в продвижении стабильности и мирного сотрудничества в Вашем регионе. Взаимодействие в преодолении глобальных и региональных вызовов является одним из приоритетов нашего сотрудничества, которое становится весьма актуальным в свете развития последних событий в Афганистане", - говорится в поздравительном послании Мишеля.
Глава Евросовета также выразил надежду на укрепление многолетнего взаимовыгодного сотрудничества.
"Мы надеемся вывести наши отношения на новый этап активного сотрудничества, поскольку мы завершаем наши переговоры по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Заключение этого соглашения было бы подходящим способом отметить 30-летний юбилей независимости Узбекистана и наших двусторонних отношений", - говорится в послании.
Вопросы дальнейшего сотрудничества между Узбекистаном и Евросоветом будут обсуждаться во время визита Специального представителя ЕС по Центральной Азии, посла Терхи Хакала в Ташкент, а также во время поездки Шавката Мирзиёева в Брюссель.