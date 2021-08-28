https://uz.sputniknews.ru/20210828/mid-uzbekistana-osudil-terakty-v-kabule-20272218.html

МИД Узбекистана осудил теракты в Кабуле

МИД Узбекистана осудил теракты в Кабуле

Министерство иностранных дел Узбекистана призвало противоборствующие стороны в Афганистане к сдержанности и примирению. 28.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-28T10:38+0500

2021-08-28T10:38+0500

2021-08-28T10:38+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

мид узбекистана

узбекистан

заявление

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ТАШКЕНТ, 28 авг - РИА Новости. МИД Узбекистана решительно осудил террористические акты в Кабуле, повлекшие за собой многочисленные жертвы. Об этом говорится в опубликованном накануне официальном заявлении министерства. Выражая искреннее соболезнование семьям погибших, министерство заверяет в своей поддержке и помощи в строительстве мирного Афганистана.Напомним, в четверг у аэропорта Кабула прогремели взрывы, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*. Как сообщают СМИ, число погибших в результате взрывов превысило 170.Ситуация в стране остается острой. С начала месяца движение "Талибан"* начали захватывать территории и 15 августа вошли в Кабул, заняв президентский дворец. После чего представитель политофиса движения Мухаммед Наим объявил об окончании войны в Афганистане.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* — террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210827/uzbekistan-gotov-k-lyubomu-dialogu-lish-by-v-ego-storonu-ne-strelyali-20267207.html

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мид узбекистана, узбекистан, заявление