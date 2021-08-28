Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
МИД Узбекистана осудил теракты в Кабуле
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© Sputnik / Рамиз БахтияровЗдание МИД Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Министерство иностранных дел Узбекистана призвало противоборствующие стороны в Афганистане к сдержанности и примирению.
ТАШКЕНТ, 28 авг - РИА Новости. МИД Узбекистана решительно осудил террористические акты в Кабуле, повлекшие за собой многочисленные жертвы. Об этом говорится в опубликованном накануне официальном заявлении министерства.
"Узбекистан решительно осуждает террористические акты в Кабуле, приведшие к многочисленным человеческим жертвам. Призываем все афганские стороны проявить сдержанность и конструктивный подход во имя достижения национального примирения и согласия, установления в стране устойчивого и долгосрочного мира в интересах многонационального народа Афганистана", - говорится в тексте заявления на сайте МИД.
Выражая искреннее соболезнование семьям погибших, министерство заверяет в своей поддержке и помощи в строительстве мирного Афганистана.
"Узбекистан будет и далее всячески поддерживать межафганский политический процесс и оказывать всестороннюю помощь в строительстве мирного и процветающего Афганистана", - пообещало министерство.
Напомним, в четверг у аэропорта Кабула прогремели взрывы, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*. Как сообщают СМИ, число погибших в результате взрывов превысило 170.
Ситуация в стране остается острой. С начала месяца движение "Талибан"* начали захватывать территории и 15 августа вошли в Кабул, заняв президентский дворец. После чего представитель политофиса движения Мухаммед Наим объявил об окончании войны в Афганистане.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* — террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран