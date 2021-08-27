https://uz.sputniknews.ru/20210827/uzbekistan-gotov-k-lyubomu-dialogu-lish-by-v-ego-storonu-ne-strelyali-20267207.html

Узбекистан готов к любому диалогу, лишь бы в его сторону не стреляли

Узбекистан готов к любому диалогу, лишь бы в его сторону не стреляли

Лидер Узбекистана заявил, что власти сделают все возможное для благополучия и спокойствия народа. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-27T14:40+0500

2021-08-27T14:40+0500

2021-08-27T14:44+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

президент узбекистана

прямой диалог

радикальное движение "талибан"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/14/20165344_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6150bc44b29337561c81268d27a3084a.jpg

ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. В Навоийской области, куда прибыл Шавкат Мирзиёев сегодня утром, он встретился с журналистами и блогерами. На фоне произошедших вчера терактов в Кабуле глава государства высказался по поводу ситуации в Афганистане.Он заявил, что Узбекистан готов противостоять любой угрозе, границы республики надежно защищены. При этом Ташкент продолжает активный диалог с талибами. По словам главы государства, боевики обещали не атаковать территорию Узбекистана.Также лидер Узбекистана заявил, что готов к любому диалогу, лишь бы в узбекскую сторону не стреляли. Власти сделают все возможное для благополучия и спокойствия народа.Президент отметил, что Узбекистан начали переговоры с "Талибаном"* два года назад. "Когда еще ни одна страна не контактировала с ними, я давал поручение, что нужно наладить контакт", — отметил Мирзиёев.Вчера в столице Афганистана прогремело несколько взрывов. Число жертв превысило 100 человек — среди них есть иностранные военнослужащие и мирные жители. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация ИГИЛ*.* — террористическая организация, запрещенная в России и в других странах

https://uz.sputniknews.ru/20210826/kriminogennaya-situatsiya-v-rossii-mojet-oslojnitsya-osenyu-iz-za-afganistana-20245116.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

президент узбекистана, прямой диалог, радикальное движение "талибан"