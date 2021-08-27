https://uz.sputniknews.ru/20210827/uzbekistan-gotov-k-lyubomu-dialogu-lish-by-v-ego-storonu-ne-strelyali-20267207.html
Узбекистан готов к любому диалогу, лишь бы в его сторону не стреляли
Узбекистан готов к любому диалогу, лишь бы в его сторону не стреляли
Лидер Узбекистана заявил, что власти сделают все возможное для благополучия и спокойствия народа. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-27T14:40+0500
2021-08-27T14:40+0500
2021-08-27T14:44+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
президент узбекистана
прямой диалог
радикальное движение "талибан"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/14/20165344_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6150bc44b29337561c81268d27a3084a.jpg
ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. В Навоийской области, куда прибыл Шавкат Мирзиёев сегодня утром, он встретился с журналистами и блогерами. На фоне произошедших вчера терактов в Кабуле глава государства высказался по поводу ситуации в Афганистане.Он заявил, что Узбекистан готов противостоять любой угрозе, границы республики надежно защищены. При этом Ташкент продолжает активный диалог с талибами. По словам главы государства, боевики обещали не атаковать территорию Узбекистана.Также лидер Узбекистана заявил, что готов к любому диалогу, лишь бы в узбекскую сторону не стреляли. Власти сделают все возможное для благополучия и спокойствия народа.Президент отметил, что Узбекистан начали переговоры с "Талибаном"* два года назад. "Когда еще ни одна страна не контактировала с ними, я давал поручение, что нужно наладить контакт", — отметил Мирзиёев.Вчера в столице Афганистана прогремело несколько взрывов. Число жертв превысило 100 человек — среди них есть иностранные военнослужащие и мирные жители. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация ИГИЛ*.* — террористическая организация, запрещенная в России и в других странах
https://uz.sputniknews.ru/20210826/kriminogennaya-situatsiya-v-rossii-mojet-oslojnitsya-osenyu-iz-za-afganistana-20245116.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/14/20165344_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_aaf52d4e0a4e2f2f0ed51a9884cc186b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президент узбекистана, прямой диалог, радикальное движение "талибан"
Узбекистан готов к любому диалогу, лишь бы в его сторону не стреляли
14:40 27.08.2021 (обновлено: 14:44 27.08.2021)
Лидер Узбекистана заявил, что власти сделают все возможное для благополучия и спокойствия народа.
ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. В Навоийской области, куда прибыл Шавкат Мирзиёев сегодня утром, он встретился с журналистами и блогерами. На фоне произошедших вчера терактов в Кабуле глава государства высказался по поводу ситуации в Афганистане.
Он заявил, что Узбекистан готов противостоять любой угрозе, границы республики надежно защищены. При этом Ташкент продолжает активный диалог с талибами. По словам главы государства, боевики обещали не атаковать территорию Узбекистана.
"Господин Барадар (Барадар Ахунд — полевой командир и лидер политического крыла движения "Талибан"*. — Прим. ред.) также высказывался, обещал, что в сторону Узбекистана не полетит ни одна пуля. Из-за того что он держит слово, естественно, что мы будем разговаривать с ними".
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Также лидер Узбекистана заявил, что готов к любому диалогу, лишь бы в узбекскую сторону не стреляли. Власти сделают все возможное для благополучия и спокойствия народа.
Президент отметил, что Узбекистан начали переговоры с "Талибаном"* два года назад. "Когда еще ни одна страна не контактировала с ними, я давал поручение, что нужно наладить контакт", — отметил Мирзиёев.
Вчера в столице Афганистана прогремело
несколько взрывов. Число жертв превысило 100 человек — среди них есть иностранные военнослужащие и мирные жители. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация ИГИЛ*.
* — террористическая организация, запрещенная в России и в других странах