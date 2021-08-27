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После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210827/uzbekistan-gotov-k-lyubomu-dialogu-lish-by-v-ego-storonu-ne-strelyali-20267207.html
Узбекистан готов к любому диалогу, лишь бы в его сторону не стреляли
Узбекистан готов к любому диалогу, лишь бы в его сторону не стреляли
Лидер Узбекистана заявил, что власти сделают все возможное для благополучия и спокойствия народа. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-27T14:40+0500
2021-08-27T14:44+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
президент узбекистана
прямой диалог
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. В Навоийской области, куда прибыл Шавкат Мирзиёев сегодня утром, он встретился с журналистами и блогерами. На фоне произошедших вчера терактов в Кабуле глава государства высказался по поводу ситуации в Афганистане.Он заявил, что Узбекистан готов противостоять любой угрозе, границы республики надежно защищены. При этом Ташкент продолжает активный диалог с талибами. По словам главы государства, боевики обещали не атаковать территорию Узбекистана.Также лидер Узбекистана заявил, что готов к любому диалогу, лишь бы в узбекскую сторону не стреляли. Власти сделают все возможное для благополучия и спокойствия народа.Президент отметил, что Узбекистан начали переговоры с "Талибаном"* два года назад. "Когда еще ни одна страна не контактировала с ними, я давал поручение, что нужно наладить контакт", — отметил Мирзиёев.Вчера в столице Афганистана прогремело несколько взрывов. Число жертв превысило 100 человек — среди них есть иностранные военнослужащие и мирные жители. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация ИГИЛ*.* — террористическая организация, запрещенная в России и в других странах
https://uz.sputniknews.ru/20210826/kriminogennaya-situatsiya-v-rossii-mojet-oslojnitsya-osenyu-iz-za-afganistana-20245116.html
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президент узбекистана, прямой диалог, радикальное движение "талибан"

Узбекистан готов к любому диалогу, лишь бы в его сторону не стреляли

14:40 27.08.2021 (обновлено: 14:44 27.08.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.08.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидер Узбекистана заявил, что власти сделают все возможное для благополучия и спокойствия народа.
ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. В Навоийской области, куда прибыл Шавкат Мирзиёев сегодня утром, он встретился с журналистами и блогерами. На фоне произошедших вчера терактов в Кабуле глава государства высказался по поводу ситуации в Афганистане.
Он заявил, что Узбекистан готов противостоять любой угрозе, границы республики надежно защищены. При этом Ташкент продолжает активный диалог с талибами. По словам главы государства, боевики обещали не атаковать территорию Узбекистана.

"Господин Барадар (Барадар Ахунд — полевой командир и лидер политического крыла движения "Талибан"*. — Прим. ред.) также высказывался, обещал, что в сторону Узбекистана не полетит ни одна пуля. Из-за того что он держит слово, естественно, что мы будем разговаривать с ними".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Также лидер Узбекистана заявил, что готов к любому диалогу, лишь бы в узбекскую сторону не стреляли. Власти сделают все возможное для благополучия и спокойствия народа.
Президент отметил, что Узбекистан начали переговоры с "Талибаном"* два года назад. "Когда еще ни одна страна не контактировала с ними, я давал поручение, что нужно наладить контакт", — отметил Мирзиёев.
Боевики Талибана* в провинции Лагман, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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Вчера, 11:15
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Вчера в столице Афганистана прогремело несколько взрывов. Число жертв превысило 100 человек — среди них есть иностранные военнослужащие и мирные жители. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация ИГИЛ*.
* — террористическая организация, запрещенная в России и в других странах
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