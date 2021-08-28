https://uz.sputniknews.ru/20210828/minzdrav-vzyal-pod-kontrol-situatsiyu-s-postradavshim-posle-privivki-20274180.html
Минздрав взял под контроль ситуацию с пострадавшей после прививки
Минздрав взял под контроль ситуацию с пострадавшей после прививки
Сформирована рабочая группа экспертов, расследующих причины ухудшения состояния узбекистанки после прививки от Covid-19. 28.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-28T12:56+0500
2021-08-28T12:56+0500
2021-08-28T13:36+0500
общество
минздрав узбекистана
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана взяло под контроль ситуацию с пациенткой, чье состояние ухудшилось после введения вакцины от коронавируса, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее в социальных сетях появился видеоролик о жительнице Хорезмской области, почувствовавшей сильное недомогание после вакцинации, говорится в сообщении.Минздрав взял ситуацию под контроль. Была сформирована оперативная рабочая группа, специалисты обследуют женщину, чтобы найти причину осложнения.Какой именно вакциной привилась пострадавшая, не сообщается. В настоящий момент в республике в общей сложности доступны четыре вакцины: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001, американская Moderna, российская "Спутник V" и британская AstraZeneca. На сегодняшний день в стране полностью привились более 1,6 миллиона человек. Ранее серьезных побочных эффектов от вакцинации в стране выявлено не было.
https://uz.sputniknews.ru/20210822/uzbekistan-zaregistriroval-vaktsinu-sputnik-v-kotoruyu-budet-proizvodit-u-sebya-20182088.html
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минздрав узбекистана, вакцинация от covid-19 в узбекистане
Минздрав взял под контроль ситуацию с пострадавшей после прививки
12:56 28.08.2021 (обновлено: 13:36 28.08.2021)
Сформирована рабочая группа экспертов, расследующих причины ухудшения состояния узбекистанки после прививки от Covid-19.
ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik.
Министерство здравоохранения Узбекистана взяло под контроль ситуацию с пациенткой, чье состояние ухудшилось после введения вакцины от коронавируса, сообщается в Telegram-канале
ведомства.
Ранее в социальных сетях появился видеоролик о жительнице Хорезмской области, почувствовавшей сильное недомогание после вакцинации, говорится в сообщении.
Минздрав взял ситуацию под контроль. Была сформирована оперативная рабочая группа, специалисты обследуют женщину, чтобы найти причину осложнения.
"В рабочую группу входят опытные специалисты страны: инфекционисты, реаниматологи, офтальмологи, вирусологи, иммунологи, неврологи, психологи. О результатах исследования мы оповестим дополнительно", - говорится в сообщении.
Какой именно вакциной привилась пострадавшая, не сообщается.
В настоящий момент в республике в общей сложности доступны четыре вакцины: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001, американская Moderna, российская "Спутник V" и британская AstraZeneca. На сегодняшний день в стране полностью привились более 1,6 миллиона человек. Ранее серьезных побочных эффектов от вакцинации в стране выявлено не было.