https://uz.sputniknews.ru/20210828/minzdrav-vzyal-pod-kontrol-situatsiyu-s-postradavshim-posle-privivki-20274180.html

Минздрав взял под контроль ситуацию с пострадавшей после прививки

Минздрав взял под контроль ситуацию с пострадавшей после прививки

Сформирована рабочая группа экспертов, расследующих причины ухудшения состояния узбекистанки после прививки от Covid-19. 28.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-28T12:56+0500

2021-08-28T12:56+0500

2021-08-28T13:36+0500

общество

минздрав узбекистана

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана взяло под контроль ситуацию с пациенткой, чье состояние ухудшилось после введения вакцины от коронавируса, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее в социальных сетях появился видеоролик о жительнице Хорезмской области, почувствовавшей сильное недомогание после вакцинации, говорится в сообщении.Минздрав взял ситуацию под контроль. Была сформирована оперативная рабочая группа, специалисты обследуют женщину, чтобы найти причину осложнения.Какой именно вакциной привилась пострадавшая, не сообщается. В настоящий момент в республике в общей сложности доступны четыре вакцины: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001, американская Moderna, российская "Спутник V" и британская AstraZeneca. На сегодняшний день в стране полностью привились более 1,6 миллиона человек. Ранее серьезных побочных эффектов от вакцинации в стране выявлено не было.

https://uz.sputniknews.ru/20210822/uzbekistan-zaregistriroval-vaktsinu-sputnik-v-kotoruyu-budet-proizvodit-u-sebya-20182088.html

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минздрав узбекистана, вакцинация от covid-19 в узбекистане