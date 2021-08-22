https://uz.sputniknews.ru/20210822/uzbekistan-zaregistriroval-vaktsinu-sputnik-v-kotoruyu-budet-proizvodit-u-sebya-20182088.html

Узбекистан зарегистрировал вакцину "Спутник V", которую будет производить у себя

Узбекистан зарегистрировал вакцину "Спутник V", которую будет производить у себя

Также государственную регистрацию прошел узбекско-китайский препарат ZF-UZ-VAC 2001. 22.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-22T10:26+0500

2021-08-22T10:26+0500

2021-08-22T10:26+0500

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Власти Узбекистана зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V" и китайскую рекомбинантную вакцину Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Оба препарата будут производиться на местном предприятии Jurabek Laboratories.Из документа также следует, что в порядке исключения признаются регистрационные документы, в том числе документы процесса производства, нормативные документы в области технического регулирования, положительные результаты доклинических и клинических исследований производителей субстанций вакцин на основании представленных документов и сертификатов.Ранее директор по производству Jurabek Laboratories Фаррух Лутфуллаев сообщил, что предприятие в России контроль качества препарата и на этой неделе планировалось начать массовый выпуск вакцины в городе Алмалык Ташкентской области.Пока план такой — производить до 2 миллионов доз "Спутника V" в месяц. Это на первоначальном этапе. Напомним, что в Узбекистане уже несколько месяцев проводится активная прививочная кампания. Гражданам дается на выбор четыре препарата: российский "Спутник V", узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, шведско-британский AstraZeneca и американская Moderna. Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил, что в августе-октябре в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутник V". В августе-сентябре в рамках программы COVAX будут доставлены 660 тысяч доз AstraZeneca, а также 1,2 миллиона доз Pfizer. На днях в республике появилась возможность застраховаться от рисков вакцинации. Расценки такие: страховой полис обойдется в 5 и 10 тысяч сумов, а страховая ответственность — 25 и 50 миллионов сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20210804/chtoby-ukol-ne-stal-smertelnym-sovety-ot-infektsionista-pered-vaktsinatsiey-ot-koronavirusa-19952765.html

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вакцина, производство, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцина "спутник v", вакцинация от covid-19 в узбекистане