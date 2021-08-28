https://uz.sputniknews.ru/20210828/ssha-unichtojili-boevika-igil-20274989.html

США уничтожили боевика ИГИЛ

США уничтожили боевика ИГИЛ

После гибели американских военных вследствие взрыва в Кабуле Пентагон нанес воздушный удар по афганской провинции Нангархар. 28.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-28T14:54+0500

2021-08-28T14:54+0500

2021-08-28T15:20+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

сша

афганистан

военные

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ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Вооруженные силы США провели спецоперацию в Афганистане и уничтожили боевика ИГИЛ*, занимавшегося подготовкой нападений на Кабул, сообщает РИА Новости.Американцы нанесли удар по расположению террориста в провинции Нангархар с помощью беспилотника.Не уточняется, стала ли спецоперация ответом на теракт ИГИЛ* в Кабуле 26 августа, в результате которого погибло 200 человек, в том числе 13 американских военных.Между тем, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо главе США Джозефу Байдену, в котором передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших американцев, сообщает пресс-секретарь главы государства.Америка завершает вывод своих войск из Афганистана. Как сообщает РИА Новости, военные США, покидая базу "Eagle Base" - последний аванпост ЦРУ за пределами аэропорта Кабула, взорвали базу.Ситуация в стране остается острой. С начала месяца движение "Талибан"* начали захватывать территории и 15 августа вошли в Кабул, заняв президентский дворец. После чего представитель политофиса движения Мухаммед Наим объявил об окончании войны в Афганистане.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* — террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210825/evropa-poblagodarila-uzbekistan-za-evakuatsiyu-svoix-grajdan-iz-afganistana-20225946.html

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узбекистан, сша, афганистан, военные