Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
США уничтожили боевика ИГИЛ
14:54 28.08.2021 (обновлено: 15:20 28.08.2021)
859
© AFP / TAYLOR CRULАмериканский военный в аэропорту Кабула, 20 августа 2021 года
© AFP / TAYLOR CRUL
После гибели американских военных вследствие взрыва в Кабуле Пентагон нанес воздушный удар по афганской провинции Нангархар.
ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Вооруженные силы США провели спецоперацию в Афганистане и уничтожили боевика ИГИЛ*, занимавшегося подготовкой нападений на Кабул, сообщает РИА Новости.
Американцы нанесли удар по расположению террориста в провинции Нангархар с помощью беспилотника.
"Вооруженные силы США провели дистанционную контртеррористическую операцию против планировщика ИГ*. ... По предварительным данным, цель уничтожена... Потерь среди гражданских нет", – говорится в сообщении Центрального командования американских вооруженных сил.
Не уточняется, стала ли спецоперация ответом на теракт ИГИЛ* в Кабуле 26 августа, в результате которого погибло 200 человек, в том числе 13 американских военных.
Между тем, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо главе США Джозефу Байдену, в котором передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших американцев, сообщает пресс-секретарь главы государства.
Америка завершает вывод своих войск из Афганистана. Как сообщает РИА Новости, военные США, покидая базу "Eagle Base" - последний аванпост ЦРУ за пределами аэропорта Кабула, взорвали базу.
Ситуация в стране остается острой. С начала месяца движение "Талибан"* начали захватывать территории и 15 августа вошли в Кабул, заняв президентский дворец. После чего представитель политофиса движения Мухаммед Наим объявил об окончании войны в Афганистане.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* — террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран