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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210825/evropa-poblagodarila-uzbekistan-za-evakuatsiyu-svoix-grajdan-iz-afganistana-20225946.html
Европа поблагодарила Узбекистан за эвакуацию своих граждан из Афганистана
Европа поблагодарила Узбекистан за эвакуацию своих граждан из Афганистана
Страны ЕС продолжают активно вывозить из Кабула своих соотечественников. Узбекистан выступает важным промежуточным звеном. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T08:54+0500
2021-08-25T08:56+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
ташкент
европа
афганистан
эвакуация
аэропорт
самолет
ес
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Евросоюз благодарен властям Узбекистана за помощь в эвакуации граждан ЕС и других государств из Афганистана.Об этом заявила во вторник спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала.Спецпредставитель сообщила, что сейчас ЕС и Узбекистан совместно проводят очень важную работу по эвакуации людей из Афганистана. "Мне было очень важно увидеть все своими глазами", — добавила Хакала.Ранее она посетила Термез, где ознакомилась с ситуацией на узбекско-афганской границе.В частности, Тери Хакала побывала в центре, где афганских граждан обучают новым профессиям, а также в международном логистическом центре "Термез Карго Центр".Накануне посол Германии поблагодарил Узбекистан за эвакуацию дипперсонала из Афганистана. Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.В частности, власти ФРГ вывозят соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, правительство Венгрии — через Бухару.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.Для организации спецрейсов по вывозу транзитом иностранцев и беженцев из Афганистана аэропорт Ташкента с 19 августа закрыл терминал местных авиалиний.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210823/germaniya-evakuirovala-iz-kabula-cherez-tashkent-svyshe-2-tys-chelovek-20191255.html
https://uz.sputniknews.ru/20210824/ekspert-nazval-usloviya-vozmojnogo-uspexa-koalitsionnogo-pravitelstva-afganistana-20215719.html
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ташкент, европа, афганистан, эвакуация, аэропорт, самолет, ес, радикальное движение "талибан"

Европа поблагодарила Узбекистан за эвакуацию своих граждан из Афганистана

08:54 25.08.2021 (обновлено: 08:56 25.08.2021)
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© REUTERS / Ministry of Defense of SpainГраждане Испании и афганцы садятся в военный самолет в рамках эвакуации в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
Граждане Испании и афганцы садятся в военный самолет в рамках эвакуации в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / Ministry of Defense of Spain
Страны ЕС продолжают активно вывозить из Кабула своих соотечественников. Узбекистан выступает важным промежуточным звеном.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Евросоюз благодарен властям Узбекистана за помощь в эвакуации граждан ЕС и других государств из Афганистана.
Об этом заявила во вторник спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала.
"Мы вместе работаем, и мы очень благодарны вашему государству и руководству в том, что они помогают европейским странам эвакуировать своих граждан и тех людей, которых мы хотим оттуда (из Афганистана. — Sputnik) эвакуировать", — сказала Хакала в эфире телеканала "Узбекистан 24".
Спецпредставитель сообщила, что сейчас ЕС и Узбекистан совместно проводят очень важную работу по эвакуации людей из Афганистана.
"Мне было очень важно увидеть все своими глазами", — добавила Хакала.
Ранее она посетила Термез, где ознакомилась с ситуацией на узбекско-афганской границе.
В частности, Тери Хакала побывала в центре, где афганских граждан обучают новым профессиям, а также в международном логистическом центре "Термез Карго Центр".
Накануне посол Германии поблагодарил Узбекистан за эвакуацию дипперсонала из Афганистана.
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Захват талибами власти в Афганистане

Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.
Узбекистан после обострения ситуации в соседнем регионе выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из этой страны.
В частности, власти ФРГ вывозят соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, правительство Венгрии — через Бухару.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
Для организации спецрейсов по вывозу транзитом иностранцев и беженцев из Афганистана аэропорт Ташкента с 19 августа закрыл терминал местных авиалиний.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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