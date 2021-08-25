https://uz.sputniknews.ru/20210825/evropa-poblagodarila-uzbekistan-za-evakuatsiyu-svoix-grajdan-iz-afganistana-20225946.html

Европа поблагодарила Узбекистан за эвакуацию своих граждан из Афганистана

Европа поблагодарила Узбекистан за эвакуацию своих граждан из Афганистана

Страны ЕС продолжают активно вывозить из Кабула своих соотечественников. Узбекистан выступает важным промежуточным звеном. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T08:54+0500

2021-08-25T08:54+0500

2021-08-25T08:56+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

ташкент

европа

афганистан

эвакуация

аэропорт

самолет

ес

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Евросоюз благодарен властям Узбекистана за помощь в эвакуации граждан ЕС и других государств из Афганистана.Об этом заявила во вторник спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала.Спецпредставитель сообщила, что сейчас ЕС и Узбекистан совместно проводят очень важную работу по эвакуации людей из Афганистана. "Мне было очень важно увидеть все своими глазами", — добавила Хакала.Ранее она посетила Термез, где ознакомилась с ситуацией на узбекско-афганской границе.В частности, Тери Хакала побывала в центре, где афганских граждан обучают новым профессиям, а также в международном логистическом центре "Термез Карго Центр".Накануне посол Германии поблагодарил Узбекистан за эвакуацию дипперсонала из Афганистана. Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.В частности, власти ФРГ вывозят соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, правительство Венгрии — через Бухару.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.Для организации спецрейсов по вывозу транзитом иностранцев и беженцев из Афганистана аэропорт Ташкента с 19 августа закрыл терминал местных авиалиний.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210823/germaniya-evakuirovala-iz-kabula-cherez-tashkent-svyshe-2-tys-chelovek-20191255.html

https://uz.sputniknews.ru/20210824/ekspert-nazval-usloviya-vozmojnogo-uspexa-koalitsionnogo-pravitelstva-afganistana-20215719.html

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ташкент, европа, афганистан, эвакуация, аэропорт, самолет, ес, радикальное движение "талибан"