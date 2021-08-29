Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210829/afganistan-uje-ne-pod-talibami-ig-vzryvaet-kabul-ssha-xotyat-mstit-bombami--video-20281374.html
Афганистан уже не под талибами? ИГ* взрывает Кабул, США хотят мстить бомбами — видео
Афганистан уже не под талибами? ИГ* взрывает Кабул, США хотят мстить бомбами — видео
Афганистан до сих не может отойти от неожиданного удара: вечером 26 августа террористы устроили серию взрывов в районе аэропорта Кабула. 29.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-29T11:30+0500
2021-08-29T11:30+0500
видео
мультимедиа
сша
афганистан
аэропорт
террористы
теракт
игил
кабул
иг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1d/20281346_0:16:1271:731_1920x0_80_0_0_c81b12e25c987b85904d4426dd0423dd.png
Количество жертв и пострадавших продолжает расти. Данные разнятся: по некоторым данным, число погибших перевалило за 100 или даже за 200. Раненых еще больше — по меньшей мере 1,3 тысячи человек. Среди погибших есть иностранцы, в том числе американские военнослужащие. Кто в ответе за трагедию? Что еще ожидает страну после прихода к власти "Талибана"*?Чем Байден намерен ответить за гибель своих граждан? И кто противостоит талибам в Панджшере? Ответы ищите в видео.* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210829/shavkat-mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-djo-baydenu-v-svyazi-s-teraktom-v-kabule-20280706.html
сша
афганистан
кабул
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1d/20281346_139:0:1132:745_1920x0_80_0_0_5b6360b3de8b0288b994c8a5f27dfeb3.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , сша, афганистан, аэропорт, террористы, теракт, игил, кабул, иг, радикальное движение "талибан"

Афганистан уже не под талибами? ИГ* взрывает Кабул, США хотят мстить бомбами — видео

11:30 29.08.2021
244
© Sputnik
Афганистан до сих не может отойти от неожиданного удара: вечером 26 августа террористы устроили серию взрывов в районе аэропорта Кабула.
Количество жертв и пострадавших продолжает расти. Данные разнятся: по некоторым данным, число погибших перевалило за 100 или даже за 200. Раненых еще больше — по меньшей мере 1,3 тысячи человек.
Среди погибших есть иностранцы, в том числе американские военнослужащие.
Кто в ответе за трагедию? Что еще ожидает страну после прихода к власти "Талибана"*?Чем Байден намерен ответить за гибель своих граждан? И кто противостоит талибам в Панджшере?
Ответы ищите в видео.
* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Джо Байдену в связи с терактом в Кабуле
10:30
361
2
000010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:52Россия отказывается от услуг учителей
11:30Афганистан уже не под талибами? ИГ* взрывает Кабул, США хотят мстить бомбами — видео
11:00ЧП в метро Ташкента: машинисту пришлось высадить пассажиров — видео
10:30Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Джо Байдену в связи с терактом в Кабуле
ВчераСо вкусом крови и опиоидов: чем иммиграция обернулась для Франции
Вчера"Не спугнуть удачу": как Китай пытается избежать перегрева экономики
ВчераВопреки здравому смыслу: интриги с хранением украинских ядерных отходов
ВчераПрезидент посетил завод по переработке техногенных отходов
ВчераЯ был поражен, как американцы бросали оружие и трусливо убегали — ветеран Афганистана
ВчераНепокорная мишень: танкисты Узбекистана вновь на третьем месте на "АрМИ-2021"
ВчераВ Узбекистане начата продажа памятных монет к юбилею Независимости
ВчераГлава Евросовета поздравил президента Узбекистана с юбилеем независимости страны
ВчераМарсианские пейзажи Сурхандарьи — завораживающие кадры
ВчераКак будут учиться студенты из Узбекистана в России: порядок въезда, прививки и заселение
ВчераПрезидент запустил два химзавода в Навоийской области
ВчераУзбекистанские дзюдоисты в финале Паралимпиады завоевали еще четыре медали
ВчераСША уничтожили боевика ИГИЛ
ВчераНиагара окрасится в цвета узбекского флага
ВчераПрезидент помиловал более 200 осужденных
ВчераМинздрав взял под контроль ситуацию с пострадавшей после прививки