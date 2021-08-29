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Афганистан уже не под талибами? ИГ* взрывает Кабул, США хотят мстить бомбами — видео
Афганистан уже не под талибами? ИГ* взрывает Кабул, США хотят мстить бомбами — видео
Афганистан до сих не может отойти от неожиданного удара: вечером 26 августа террористы устроили серию взрывов в районе аэропорта Кабула. 29.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-29T11:30+0500
2021-08-29T11:30+0500
2021-08-29T11:30+0500
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Количество жертв и пострадавших продолжает расти. Данные разнятся: по некоторым данным, число погибших перевалило за 100 или даже за 200. Раненых еще больше — по меньшей мере 1,3 тысячи человек. Среди погибших есть иностранцы, в том числе американские военнослужащие. Кто в ответе за трагедию? Что еще ожидает страну после прихода к власти "Талибана"*?Чем Байден намерен ответить за гибель своих граждан? И кто противостоит талибам в Панджшере? Ответы ищите в видео.* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210829/shavkat-mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-djo-baydenu-v-svyazi-s-teraktom-v-kabule-20280706.html
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мультимедиа , сша, афганистан, аэропорт, террористы, теракт, игил, кабул, иг, радикальное движение "талибан"
Афганистан уже не под талибами? ИГ* взрывает Кабул, США хотят мстить бомбами — видео
Афганистан до сих не может отойти от неожиданного удара: вечером 26 августа террористы устроили серию взрывов в районе аэропорта Кабула.
Количество жертв и пострадавших продолжает расти. Данные разнятся: по некоторым данным, число погибших перевалило за 100 или даже за 200. Раненых еще больше — по меньшей мере 1,3 тысячи человек.
Среди погибших есть иностранцы, в том числе американские военнослужащие.
Кто в ответе за трагедию? Что еще ожидает страну после прихода к власти "Талибана"*?Чем Байден намерен ответить за гибель своих граждан? И кто противостоит талибам в Панджшере?
* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран