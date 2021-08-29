https://uz.sputniknews.ru/20210829/afganistan-uje-ne-pod-talibami-ig-vzryvaet-kabul-ssha-xotyat-mstit-bombami--video-20281374.html

Афганистан уже не под талибами? ИГ* взрывает Кабул, США хотят мстить бомбами — видео

Афганистан уже не под талибами? ИГ* взрывает Кабул, США хотят мстить бомбами — видео

Афганистан до сих не может отойти от неожиданного удара: вечером 26 августа террористы устроили серию взрывов в районе аэропорта Кабула. 29.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-29T11:30+0500

2021-08-29T11:30+0500

2021-08-29T11:30+0500

видео

мультимедиа

сша

афганистан

аэропорт

террористы

теракт

игил

кабул

иг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1d/20281346_0:16:1271:731_1920x0_80_0_0_c81b12e25c987b85904d4426dd0423dd.png

Количество жертв и пострадавших продолжает расти. Данные разнятся: по некоторым данным, число погибших перевалило за 100 или даже за 200. Раненых еще больше — по меньшей мере 1,3 тысячи человек. Среди погибших есть иностранцы, в том числе американские военнослужащие. Кто в ответе за трагедию? Что еще ожидает страну после прихода к власти "Талибана"*?Чем Байден намерен ответить за гибель своих граждан? И кто противостоит талибам в Панджшере? Ответы ищите в видео.* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210829/shavkat-mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-djo-baydenu-v-svyazi-s-teraktom-v-kabule-20280706.html

сша

афганистан

кабул

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа , сша, афганистан, аэропорт, террористы, теракт, игил, кабул, иг, радикальное движение "талибан"