Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Джо Байдену в связи с терактом в Кабуле
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© AFP / Drew Angerer / Getty ImagesПрезидент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома
© AFP / Drew Angerer / Getty Images
В четверг два взрыва прогремели у аэропорта Кабула. Среди пострадавших — более сотни людей, в том числе американские военные.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил американскому лидеру Джо Байдену письмо с соболезнованиями в связи с терактом в Афганистане.
"В послании глава государства выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди военнослужащих США в результате террористического акта на территории международного аэропорта столицы Афганистана Кабула, передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", — сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Напомним, что в четверг, 26 августа, в аэропорту Кабула прогремела серия взрывов, один из них устроил террорист-смертник.
По данным СМИ, количество жертв превысило несколько сотен человек. Так, издание WSJ сообщило, что число погибших афганцев выросло почти до 200.
Пострадали и иностранные граждане. Международное агентство Associated Press написало об 11 американских морпехах и одном военном враче, которые погибли в результате атаки.
По данным источников, связанных с Пентагоном, 13 военнослужащих США убиты, 20 — ранены, 10 находятся в критическом состоянии. Всего — 160 жертв, свыше 200 раненых.
Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России и ряде других стран).
BREAKING: #ISIS has claimed today's bombings at #Kabul_Airport in an 'Amaq report, stating that its fighters killed and wounded approx 160. The report for the attack comes with a picture of the suicide bomber. pic.twitter.com/mBJX4pPsrW— Rita Katz (@Rita_Katz) August 26, 2021
После этого Байден приказал подготовить удары по лидерам и объектам террористов вне зависимости от того, где они находятся.
ВС США между тем считают "весьма вероятной" новую атаку террористов на аэропорт Кабула в ближайшие сутки, заявил Байден.
26 августа, 19:17
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