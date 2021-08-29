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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210829/shavkat-mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-djo-baydenu-v-svyazi-s-teraktom-v-kabule-20280706.html
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Джо Байдену в связи с терактом в Кабуле
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Джо Байдену в связи с терактом в Кабуле
В четверг два взрыва прогремели у аэропорта Кабула. Среди пострадавших — более сотни людей, в том числе американские военные. 29.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-29T10:30+0500
2021-08-29T10:30+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
аэропорт
теракт
военнослужащие
кабул
военные
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил американскому лидеру Джо Байдену письмо с соболезнованиями в связи с терактом в Афганистане.Напомним, что в четверг, 26 августа, в аэропорту Кабула прогремела серия взрывов, один из них устроил террорист-смертник. По данным СМИ, количество жертв превысило несколько сотен человек. Так, издание WSJ сообщило, что число погибших афганцев выросло почти до 200. Пострадали и иностранные граждане. Международное агентство Associated Press написало об 11 американских морпехах и одном военном враче, которые погибли в результате атаки. По данным источников, связанных с Пентагоном, 13 военнослужащих США убиты, 20 — ранены, 10 находятся в критическом состоянии. Всего — 160 жертв, свыше 200 раненых. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России и ряде других стран). После этого Байден приказал подготовить удары по лидерам и объектам террористов вне зависимости от того, где они находятся.ВС США между тем считают "весьма вероятной" новую атаку террористов на аэропорт Кабула в ближайшие сутки, заявил Байден.
https://uz.sputniknews.ru/20210826/terrorist-smertnik-podorval-sebya-v-kabule-20259642.html
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афганистан, аэропорт, теракт, военнослужащие, кабул, военные

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Джо Байдену в связи с терактом в Кабуле

10:30 29.08.2021
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© AFP / Drew Angerer / Getty ImagesПрезидент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2021
© AFP / Drew Angerer / Getty Images
В четверг два взрыва прогремели у аэропорта Кабула. Среди пострадавших — более сотни людей, в том числе американские военные.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил американскому лидеру Джо Байдену письмо с соболезнованиями в связи с терактом в Афганистане.
"В послании глава государства выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди военнослужащих США в результате террористического акта на территории международного аэропорта столицы Афганистана Кабула, передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", — сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Напомним, что в четверг, 26 августа, в аэропорту Кабула прогремела серия взрывов, один из них устроил террорист-смертник.
По данным СМИ, количество жертв превысило несколько сотен человек. Так, издание WSJ сообщило, что число погибших афганцев выросло почти до 200.
Пострадали и иностранные граждане. Международное агентство Associated Press написало об 11 американских морпехах и одном военном враче, которые погибли в результате атаки.
По данным источников, связанных с Пентагоном, 13 военнослужащих США убиты, 20 — ранены, 10 находятся в критическом состоянии. Всего — 160 жертв, свыше 200 раненых.
Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России и ряде других стран).
После этого Байден приказал подготовить удары по лидерам и объектам террористов вне зависимости от того, где они находятся.
ВС США между тем считают "весьма вероятной" новую атаку террористов на аэропорт Кабула в ближайшие сутки, заявил Байден.
Люди бегут к терминалу Кабульского аэропорта после захвата президентского дворца группировкой Талибан* - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
В мире
Террорист-смертник подорвал себя в Кабуле
26 августа, 19:17
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