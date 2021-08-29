https://uz.sputniknews.ru/20210829/shavkat-mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-djo-baydenu-v-svyazi-s-teraktom-v-kabule-20280706.html

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Джо Байдену в связи с терактом в Кабуле

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Джо Байдену в связи с терактом в Кабуле

В четверг два взрыва прогремели у аэропорта Кабула. Среди пострадавших — более сотни людей, в том числе американские военные. 29.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-29T10:30+0500

2021-08-29T10:30+0500

2021-08-29T10:30+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

аэропорт

теракт

военнослужащие

кабул

военные

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил американскому лидеру Джо Байдену письмо с соболезнованиями в связи с терактом в Афганистане.Напомним, что в четверг, 26 августа, в аэропорту Кабула прогремела серия взрывов, один из них устроил террорист-смертник. По данным СМИ, количество жертв превысило несколько сотен человек. Так, издание WSJ сообщило, что число погибших афганцев выросло почти до 200. Пострадали и иностранные граждане. Международное агентство Associated Press написало об 11 американских морпехах и одном военном враче, которые погибли в результате атаки. По данным источников, связанных с Пентагоном, 13 военнослужащих США убиты, 20 — ранены, 10 находятся в критическом состоянии. Всего — 160 жертв, свыше 200 раненых. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России и ряде других стран). После этого Байден приказал подготовить удары по лидерам и объектам террористов вне зависимости от того, где они находятся.ВС США между тем считают "весьма вероятной" новую атаку террористов на аэропорт Кабула в ближайшие сутки, заявил Байден.

https://uz.sputniknews.ru/20210826/terrorist-smertnik-podorval-sebya-v-kabule-20259642.html

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афганистан, аэропорт, теракт, военнослужащие, кабул, военные