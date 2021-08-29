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https://uz.sputniknews.ru/20210829/evakuatsiya-zakonchena-aeroport-mestnyx-avialiniy-tashkent-3-snova-otkroyut-20286471.html
Эвакуация закончена: аэропорт местных авиалиний "Ташкент-3" снова откроют
Эвакуация закончена: аэропорт местных авиалиний "Ташкент-3" снова откроют
Пассажиров попросили уточнять данные о внутренних рейсах в контакт-центре UzAirways, в справочных аэропорта, а также в социальных сетях авиакомпании. 29.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-29T18:52+0500
2021-08-29T18:52+0500
общество
ташкент
авиакомпания uzbekistan airways
аэропорт
терминал
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Аэропорт местных авиалиний "Ташкент-3" возобновляет свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airways. Напомним: терминал местных авиалиний был закрыт с 19 августа "на неопределенный срок" для организации специальных рейсов по вывозу транзитом иностранцев и беженцев из Афганистана аэропорт Ташкента. Все рейсы внутри страны вылетали по расписанию из Международного аэропорта Ташкента имени Ислама Каримова.
https://uz.sputniknews.ru/20210825/evropa-poblagodarila-uzbekistan-za-evakuatsiyu-svoix-grajdan-iz-afganistana-20225946.html
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ташкент, авиакомпания uzbekistan airways, аэропорт, терминал, uzairways

Эвакуация закончена: аэропорт местных авиалиний "Ташкент-3" снова откроют

18:52 29.08.2021
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© Pixabay / Andy ChoinskiЛайнер в небе
Лайнер в небе - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2021
© Pixabay / Andy Choinski
Пассажиров попросили уточнять данные о внутренних рейсах в контакт-центре UzAirways, в справочных аэропорта, а также в социальных сетях авиакомпании.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Аэропорт местных авиалиний "Ташкент-3" возобновляет свою работу.
Об этом сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airways.
"С 31 августа 2021 года аэропорт местных авиалиний Ташкент 3 возобновит свою работу, и полеты будут выполняться, согласно расписанию с аэропорта местных авиалиний. 19 августа из-за технических причин локальный аэропорт закрыли", — говорится в заявлении.
Напомним: терминал местных авиалиний был закрыт с 19 августа "на неопределенный срок" для организации специальных рейсов по вывозу транзитом иностранцев и беженцев из Афганистана аэропорт Ташкента.
Все рейсы внутри страны вылетали по расписанию из Международного аэропорта Ташкента имени Ислама Каримова.
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