https://uz.sputniknews.ru/20210829/rossiya-otkazyvaetsya-ot-uslug-uchiteley-20281835.html

Россия отказывается от услуг учителей

Россия отказывается от услуг учителей

На недавнем расширенном заседании Госсовета, посвященном делам в образовании, естественно, говорили о многочисленных педагогических нуждах и чаяниях. 29.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-29T11:52+0500

2021-08-29T11:52+0500

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О школьных зданиях, школьных буфетах, продленном дне, кружках и секциях. А также дружно вопияли об угнетающем контроле чиновничества над учителями, которые обязаны писать бесчисленные планы, траектории, форсайты и прочее. Не жалко учителей — хоть бы пожалели русский лес, ибо сколько же бумаги переводится в макулатуру.Но это нужды привычные, о них всегда будут говорить. Особенность же этого Госсовета была в том, что и губернаторы, и сами учителя, и председательствующий В. В. Путин много говорили о такой нематериальной вещи, как исправление имен. Просили навсегда убрать из обихода термин "образовательные услуги"."В педагогической среде эта формулировка обижает, иногда раздражает и даже возмущает", — говорил учитель из Чечни. Ему вторил вятский губернатор: "Труд педагога нельзя просто отнести к сфере услуг". Таким образом, педагогическая и околопедагогическая общественность могут сказать, обращаясь к прежнему министру народного просвещения: "Ты победила, О. Ю. Васильева!" Ибо Васильева, бывшая изрядным жупелом в глазах передовой общественности (кавалер А. А. Венедиктов даже вышел из общественного совета при министерстве в знак протеста против ее назначения), пыталась запрещать чиновникам употребление термина "услуги".Здесь, как это всегда бывает при исправлении имен, — вопрос мировоззренческий.Либеральный подход (в том числе и к образованию) описан классиками марксизма: "Буржуазия повсюду, где она достигла господства, разрушила все патриархальные, идиллические отношения. В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые до тех пор считались почетными и на которые смотрели с благоговейным трепетом. Врача, юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в своих платных наемных работников". Профессора и учителя — тоже.А идеологи образовательной реформы простодушно рассудили: "Все по Марксу, учитель как простой наемный работник с услугами — это же хорошо, к этому надо стремиться". И устремились.Учителя же остались недовольны — и весьма недовольны — поскольку это означало очень сильное понижение их статуса. В более или менее традиционном обществе существовали неформальные столпы (или пусть не столпы, а столбики). У французов это были нотариус, кюре и учитель, определяющие, что в общинной жизни годится, а что не годится. И к их мнению прислушивались. То есть не только деньги определяли правила поведения.Если олигарх (мини-олигарх) и чиновник на местах решают все, а учитель — лишь поставщик услуг (наряду с парикмахером, официантом, сантехником), которому предписано услуживать и не чирикать, — это, может быть, соответствует реформаторским лекалам, но авторитетности педагога никак не соответствует.Но если бесправен перед учащимися и их родителями учитель (он ведь поставщик услуг и не более того), то дисциплине, а значит, и зубрежке, и учебе это не слишком соответствует. Выходит нечто, скорее, на линии "Республики ШКИД". Или картины В. Г. Перова "Приезд гувернантки в купеческий дом". С авторитетом тут не очень.То есть прогрессивно-либертарианский взгляд на фигуру учителя мало того что самим учителям никак не нравился, но и вдалбливанию знаний в ученические головы не способствовал.В начале 30-х XX века пришло осознание того, что передовое экспериментаторство — это, может быть, очень интересно, но когда выпускник школы должен быть минимально грамотным кадром, то без авторитета, дисциплины и зубрежки не обойтись. После чего педологам дали по рукам, а учитель стал, конечно, не главенствующей, но и не последней фигурой в советском социуме. Война приближалась, и стало не до резвостей.Если учительский вопль был сейчас услышан — возможно, и наверху пришли к пониманию того, что без исправления имен и без отказа от педологических услуг все время будет выходить что-то не то. Может быть, это связано с кадровыми переменами в прежней концептуальной кузнице и здравнице, то есть в НИУ ВШЭ, может быть нет, но что-то в воздухе ощущается.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210622/kak-rf-i-ruz-budut-sotrudnichat-v-sfere-obrazovaniya-19363878.html

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образование, школьники, учеба, школа