Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Все самолеты ВВС ФРГ, вывозящие эвакуированных из Кабула, покинули аэропорт Ташкента
1720
© AFP / SAMUEL RUIZЭвакуация в аэропорту Кабула
© AFP / SAMUEL RUIZ
Последние два немецких борта покинули узбекскую столицу в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Все самолеты ВВС ФРГ, участвующие в миссии по эвакуации людей из Афганистана, в воскресенье перебазировались из аэропорта Ташкента в Германию.
Об этом РИА Новости сообщил сотрудник воздушной гавани столицы Узбекистана.
"Сегодня два последних борта ВВС Германии покинули аэропорт Ташкента и отправились на места постоянной дислокации", — сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в эвакуации было задействовано шесть немецких военных самолетов.
Они доставляли граждан ФРГ, стран ЕС и афганцев из Кабула в Ташкент, затем они эвакуировались гражданскими самолетами Lufthansa и Uzbekistan Airways.
Роль Узбекистана в эвакуации из Афганистана
Республика после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации.
В частности, власти Германии накануне завершили вывоз соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, правительство Венгрии – через Бухару.
Ранее в Минобороны ФРГ заявили об окончании военной эвакуации из аэропорта Кабула. Самолеты бундесвера покинули Афганистан.
Теракты в Кабуле в четверг указали на то, что продолжение операции по эвакуации невозможно, заявила ранее министр обороны ФРГ.
За время операции самолеты бундесвера вывезли из Афганистана более 5300 человек, сообщили в военном ведомстве Германии.
Vor kurzem ist erneut ein #A400M in Taschkent gelandet - mit an Bord 154 zu Schützende aus #Kabul. Jetzt ist die sensibelste Phase, die Terrorbedrohungen verschärfen sich. Wir arbeiten fieberhaft weiter an den Evakuierungen, gleichzeitig geht es um den Schutz unserer SoldatInnen. pic.twitter.com/0wgJhxzPxh— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) August 26, 2021
С 19 августа местный терминал аэропорта Ташкента был выделен для обеспечения бесперебойной эвакуации граждан Германии, других стран Евросоюза, а также Афганистана.
Все эвакуируемые ожидают посадки на спецрейсы в транзитной зоне аэропорта.
В воскресенье стало известно, что аэропорт местных авиалиний Ташкент 3 возобновляет свою работу.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран