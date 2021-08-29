https://uz.sputniknews.ru/20210829/vse-samolety-vvs-frg-vyvozyaschie-evakuirovannyx-iz-kabula-pokinuli-aeroport-tashkenta-20285881.html

Все самолеты ВВС ФРГ, вывозящие эвакуированных из Кабула, покинули аэропорт Ташкента

Все самолеты ВВС ФРГ, вывозящие эвакуированных из Кабула, покинули аэропорт Ташкента

Последние два немецких борта покинули узбекскую столицу в воскресенье. 29.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-29T18:15+0500

2021-08-29T18:15+0500

2021-08-29T18:15+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

ташкент

афганистан

эвакуация

аэропорт

германия

кабул

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Все самолеты ВВС ФРГ, участвующие в миссии по эвакуации людей из Афганистана, в воскресенье перебазировались из аэропорта Ташкента в Германию.Об этом РИА Новости сообщил сотрудник воздушной гавани столицы Узбекистана.По его словам, всего в эвакуации было задействовано шесть немецких военных самолетов. Они доставляли граждан ФРГ, стран ЕС и афганцев из Кабула в Ташкент, затем они эвакуировались гражданскими самолетами Lufthansa и Uzbekistan Airways.Ранее в Минобороны ФРГ заявили об окончании военной эвакуации из аэропорта Кабула. Самолеты бундесвера покинули Афганистан. Теракты в Кабуле в четверг указали на то, что продолжение операции по эвакуации невозможно, заявила ранее министр обороны ФРГ. За время операции самолеты бундесвера вывезли из Афганистана более 5300 человек, сообщили в военном ведомстве Германии. С 19 августа местный терминал аэропорта Ташкента был выделен для обеспечения бесперебойной эвакуации граждан Германии, других стран Евросоюза, а также Афганистана. Все эвакуируемые ожидают посадки на спецрейсы в транзитной зоне аэропорта.В воскресенье стало известно, что аэропорт местных авиалиний Ташкент 3 возобновляет свою работу. Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210829/afganistan-uje-ne-pod-talibami-ig-vzryvaet-kabul-ssha-xotyat-mstit-bombami--video-20281374.html

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ташкент, афганистан, эвакуация, аэропорт, германия, кабул, радикальное движение "талибан"