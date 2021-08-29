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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210829/vse-samolety-vvs-frg-vyvozyaschie-evakuirovannyx-iz-kabula-pokinuli-aeroport-tashkenta-20285881.html
Все самолеты ВВС ФРГ, вывозящие эвакуированных из Кабула, покинули аэропорт Ташкента
Все самолеты ВВС ФРГ, вывозящие эвакуированных из Кабула, покинули аэропорт Ташкента
Последние два немецких борта покинули узбекскую столицу в воскресенье. 29.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-29T18:15+0500
2021-08-29T18:15+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
ташкент
афганистан
эвакуация
аэропорт
германия
кабул
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Все самолеты ВВС ФРГ, участвующие в миссии по эвакуации людей из Афганистана, в воскресенье перебазировались из аэропорта Ташкента в Германию.Об этом РИА Новости сообщил сотрудник воздушной гавани столицы Узбекистана.По его словам, всего в эвакуации было задействовано шесть немецких военных самолетов. Они доставляли граждан ФРГ, стран ЕС и афганцев из Кабула в Ташкент, затем они эвакуировались гражданскими самолетами Lufthansa и Uzbekistan Airways.Ранее в Минобороны ФРГ заявили об окончании военной эвакуации из аэропорта Кабула. Самолеты бундесвера покинули Афганистан. Теракты в Кабуле в четверг указали на то, что продолжение операции по эвакуации невозможно, заявила ранее министр обороны ФРГ. За время операции самолеты бундесвера вывезли из Афганистана более 5300 человек, сообщили в военном ведомстве Германии. С 19 августа местный терминал аэропорта Ташкента был выделен для обеспечения бесперебойной эвакуации граждан Германии, других стран Евросоюза, а также Афганистана. Все эвакуируемые ожидают посадки на спецрейсы в транзитной зоне аэропорта.В воскресенье стало известно, что аэропорт местных авиалиний Ташкент 3 возобновляет свою работу. Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210829/afganistan-uje-ne-pod-talibami-ig-vzryvaet-kabul-ssha-xotyat-mstit-bombami--video-20281374.html
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ташкент, афганистан, эвакуация, аэропорт, германия, кабул, радикальное движение "талибан"

Все самолеты ВВС ФРГ, вывозящие эвакуированных из Кабула, покинули аэропорт Ташкента

18:15 29.08.2021
1720
© AFP / SAMUEL RUIZЭвакуация в аэропорту Кабула
Эвакуация в аэропорту Кабула - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2021
© AFP / SAMUEL RUIZ
Последние два немецких борта покинули узбекскую столицу в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Все самолеты ВВС ФРГ, участвующие в миссии по эвакуации людей из Афганистана, в воскресенье перебазировались из аэропорта Ташкента в Германию.
Об этом РИА Новости сообщил сотрудник воздушной гавани столицы Узбекистана.
"Сегодня два последних борта ВВС Германии покинули аэропорт Ташкента и отправились на места постоянной дислокации", — сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в эвакуации было задействовано шесть немецких военных самолетов.
Они доставляли граждан ФРГ, стран ЕС и афганцев из Кабула в Ташкент, затем они эвакуировались гражданскими самолетами Lufthansa и Uzbekistan Airways.
Роль Узбекистана в эвакуации из Афганистана

Республика после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации.

В частности, власти Германии накануне завершили вывоз соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, правительство Венгрии – через Бухару.

Ранее в Минобороны ФРГ заявили об окончании военной эвакуации из аэропорта Кабула. Самолеты бундесвера покинули Афганистан.
Теракты в Кабуле в четверг указали на то, что продолжение операции по эвакуации невозможно, заявила ранее министр обороны ФРГ.
За время операции самолеты бундесвера вывезли из Афганистана более 5300 человек, сообщили в военном ведомстве Германии.
С 19 августа местный терминал аэропорта Ташкента был выделен для обеспечения бесперебойной эвакуации граждан Германии, других стран Евросоюза, а также Афганистана.
Все эвакуируемые ожидают посадки на спецрейсы в транзитной зоне аэропорта.
В воскресенье стало известно, что аэропорт местных авиалиний Ташкент 3 возобновляет свою работу.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Талибы теряют контроль в Афганистане? ИГ* взрывает Кабул, США собираются мстить бомбами - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2021
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