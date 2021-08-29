https://uz.sputniknews.ru/20210829/vtoraya-jena-zamministra-poxvastalas-chto-4-goda-vodit-mashinu-bez-prav--video-20282623.html

"Вторая жена замминистра" похвасталась, что 4 года водит машину без прав — видео

"Вторая жена замминистра" похвасталась, что 4 года водит машину без прав — видео

Когда нарушительницу спросили, почему она продолжает передвигаться без прав, девушка ответила, что "она не одна такая". 29.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-29T13:00+0500

2021-08-29T13:00+0500

2021-08-29T13:00+0500

общество

ташкент

правонарушение

скандал

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Вскрылись новые подробности, связанные с 25-летней "второй женой замминистра". Оказывается, девушка уже четыре года ездит на машине без документов. Однако сама она отказывается это признать. Автолюбительница утверждает, что у нее есть все необходимое: доверенность, страховка. Только прав нет. Но это, по ее мнению, не проблема. И добавила: "не я одна такая". "Все от Бога. Если он захочет, меня остановит сотрудник, не захочет — не остановит", — считает автолюбительница. Девушка пообещала оплатить все штрафы. Ее машину между тем забрали на штрафстоянку.К слову, эпатажную автолюбительницу привлекли к ответственности уже во второй раз — за то, что пользовалась мобильным телефоном во время вождения. Скандал с участием нарушительницы вспыхнул в четверг: водитель Nexia-3 проигнорировала требование инспектора ДПС остановиться, а после учинила ссору, оказала сопротивление и потребовала отпустить ее, утверждая, что она вторая жена заместителя министра. Хотя позднее было установлено, что девушка не имеет никакого отношения ни к одному из заместителей министра.

https://uz.sputniknews.ru/20210826/v-tashkente-oshtrafovali-vtoruyu-jenu-zamministra-20252826.html

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