https://uz.sputniknews.ru/20210826/v-tashkente-oshtrafovali-vtoruyu-jenu-zamministra-20252826.html

В Ташкенте оштрафовали "вторую жену замминистра"

В Ташкенте оштрафовали "вторую жену замминистра"

Женщина на автомобиле Nexia-3 проигнорировала требование инспектора ДПС остановиться, а после учинила ссору, оказала сопротивление и потребовала отпустить ее... 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T14:55+0500

2021-08-26T14:55+0500

2021-08-26T14:57+0500

происшествия

ташкент

правонарушение

скандал

губдд

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Сотрудники Управления безопасности дорожного движения оштрафовали нарушительницу, не подчинившуюся требованиям инспектора остановить транспорт.Как сообщает пресс-служба УБДД, инцидент произошел 30 июля на автомагистрали перед Университетом мировых языков в Учтепинском районе. Женщина на автомобиле Nexia-3 проигнорировала требование инспектора остановиться и продолжила движение.Нарушительницу удалось остановить на пересечении Фархадской и Малой кольцевой улиц. Как оказалось, 25-летняя женщина управляла автомобилем без каких-либо документов. Сотрудникам ДПС она смогла предоставить лишь техпаспорт.После она и ее 22-летний брат учинили ссору и оказали сопротивление правоохранителям. Женщина требовала отпустить их, утверждая, что она вторая жена заместителя министра. Видео скандала распространилось в Сети.В процессе проверки выяснилось, что женщина не имеет никакого отношения ни к одному из заместителей министра. В ГУВД напоминают, что не стоит прикрываться именами высокопоставленных должностных лиц, так как перед законом все равны.

https://uz.sputniknews.ru/20210604/v-gubdd-prizvali-grajdan-k-uchastiyu-v-obespechenii-bezopasnosti-dorojnogo-dvijeniya-19095535.html

https://uz.sputniknews.ru/20210519/kakie-dokumenty-zamenit-id-karta-razyasnenie-gubdd-mvd-18802119.html

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