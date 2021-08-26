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В Ташкенте оштрафовали "вторую жену замминистра"
В Ташкенте оштрафовали "вторую жену замминистра"
Женщина на автомобиле Nexia-3 проигнорировала требование инспектора ДПС остановиться, а после учинила ссору, оказала сопротивление и потребовала отпустить ее... 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T14:55+0500
2021-08-26T14:57+0500
происшествия
ташкент
правонарушение
скандал
губдд
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Сотрудники Управления безопасности дорожного движения оштрафовали нарушительницу, не подчинившуюся требованиям инспектора остановить транспорт.Как сообщает пресс-служба УБДД, инцидент произошел 30 июля на автомагистрали перед Университетом мировых языков в Учтепинском районе. Женщина на автомобиле Nexia-3 проигнорировала требование инспектора остановиться и продолжила движение.Нарушительницу удалось остановить на пересечении Фархадской и Малой кольцевой улиц. Как оказалось, 25-летняя женщина управляла автомобилем без каких-либо документов. Сотрудникам ДПС она смогла предоставить лишь техпаспорт.После она и ее 22-летний брат учинили ссору и оказали сопротивление правоохранителям. Женщина требовала отпустить их, утверждая, что она вторая жена заместителя министра. Видео скандала распространилось в Сети.В процессе проверки выяснилось, что женщина не имеет никакого отношения ни к одному из заместителей министра. В ГУВД напоминают, что не стоит прикрываться именами высокопоставленных должностных лиц, так как перед законом все равны.
https://uz.sputniknews.ru/20210604/v-gubdd-prizvali-grajdan-k-uchastiyu-v-obespechenii-bezopasnosti-dorojnogo-dvijeniya-19095535.html
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ташкент, правонарушение, скандал, губдд

В Ташкенте оштрафовали "вторую жену замминистра"

14:55 26.08.2021 (обновлено: 14:57 26.08.2021)
314
© Sputnik / Рамиз БахтияровСотрудники ДПС
Сотрудники ДПС - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Женщина на автомобиле Nexia-3 проигнорировала требование инспектора ДПС остановиться, а после учинила ссору, оказала сопротивление и потребовала отпустить ее, утверждая, что она вторая жена заместителя министра.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Сотрудники Управления безопасности дорожного движения оштрафовали нарушительницу, не подчинившуюся требованиям инспектора остановить транспорт.
Как сообщает пресс-служба УБДД, инцидент произошел 30 июля на автомагистрали перед Университетом мировых языков в Учтепинском районе. Женщина на автомобиле Nexia-3 проигнорировала требование инспектора остановиться и продолжила движение.
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Нарушительницу удалось остановить на пересечении Фархадской и Малой кольцевой улиц. Как оказалось, 25-летняя женщина управляла автомобилем без каких-либо документов. Сотрудникам ДПС она смогла предоставить лишь техпаспорт.
После она и ее 22-летний брат учинили ссору и оказали сопротивление правоохранителям. Женщина требовала отпустить их, утверждая, что она вторая жена заместителя министра. Видео скандала распространилось в Сети.

"В отношении этих граждан в соответствии с соответствующими статьями УК Республики Узбекистан были составлены административные протоколы, автомобиль временно помещен на штрафную площадку, а в отношении лиц, совершивших правонарушения, судом были применены соответствующие меры наказания", — говорится в сообщении.

В процессе проверки выяснилось, что женщина не имеет никакого отношения ни к одному из заместителей министра. В ГУВД напоминают, что не стоит прикрываться именами высокопоставленных должностных лиц, так как перед законом все равны.
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