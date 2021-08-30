Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
МИД Узбекистана опроверг открытие границ для беженцев
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/mid-uzbekistana-oproverg-otkrytie-granits-dlya-bejentsev-20298502.html
МИД Узбекистана опроверг открытие границ для беженцев
МИД Узбекистана опроверг открытие границ для беженцев
Узбекско-афганская граница полностью закрыта, в ближайшее время открытие КПП "Термез" не планируется. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T18:35+0500
2021-08-30T18:35+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
мид узбекистана
узбекистан
афганистан
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/905/19/9051904_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_eb5a017cc31a9a3aaacba2cb587319a6.jpg
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел опровергло распространившееся сообщение, что Узбекистан готов "открыть свои границы для людей, спасающихся бегством от режима талибов в Афганистане". Официальное заявление распространил официальный представитель ведомства.По данным министерства, в настоящее время граница закрыта и наземное пересечение через КПП "Термез" не осуществляется, а эвакуация иностранцев и граждан Афганистана транзитом через территорию страны проводится исключительно воздушным путем.В министерстве заверили, что не планируют вмешиваться во внутренние дела Афганистана и принимать афганских беженцев на своей территории.После обострения ситуации в Афганистане Узбекистан выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации беженцев из сопредельного государства. Помимо Германии, вывозившей своих соотечественников и граждан ЕС через Ташкент, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, правительство Венгрии – через Бухару.В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти. Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210825/evropa-poblagodarila-uzbekistan-za-evakuatsiyu-svoix-grajdan-iz-afganistana-20225946.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/905/19/9051904_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_36d47710d28a58bee79927a6320c9e8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мид узбекистана, узбекистан, афганистан, беженцы

МИД Узбекистана опроверг открытие границ для беженцев

18:35 30.08.2021
782
© Sputnik / Рамиз БахтияровЗдание МИД Узбекистана
Здание МИД Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекско-афганская граница полностью закрыта, в ближайшее время открытие КПП "Термез" не планируется.
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел опровергло распространившееся сообщение, что Узбекистан готов "открыть свои границы для людей, спасающихся бегством от режима талибов в Афганистане". Официальное заявление распространил официальный представитель ведомства.
По данным министерства, в настоящее время граница закрыта и наземное пересечение через КПП "Термез" не осуществляется, а эвакуация иностранцев и граждан Афганистана транзитом через территорию страны проводится исключительно воздушным путем.
"Любые попытки пересечения границы, независимо от их причин, будут пресекаться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. В течение последних 12 дней Узбекистан оказал содействие ряду государств в осуществлении гуманитарных операций по эвакуации своих граждан из Афганистана, которые прибывали в Узбекистан и отбывали из Узбекистана исключительно воздушным путем", - говорится в заявлении.
В министерстве заверили, что не планируют вмешиваться во внутренние дела Афганистана и принимать афганских беженцев на своей территории.
"Министерство иностранных дел вновь заявляет, что Республика Узбекистан не принимает афганских беженцев на своей территории, оказывает содействие в транзите, предусматривающем их строго ограниченное по времени пребывание в стране. Вновь подчеркиваем, что Узбекская сторона твердо привержена поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны", - отмечают в ведомстве.
После обострения ситуации в Афганистане Узбекистан выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации беженцев из сопредельного государства. Помимо Германии, вывозившей своих соотечественников и граждан ЕС через Ташкент, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, правительство Венгрии – через Бухару.
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти. Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Граждане Испании и афганцы садятся в военный самолет в рамках эвакуации в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Европа поблагодарила Узбекистан за эвакуацию своих граждан из Афганистана
25 августа, 08:54
1360
300000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:20В УКД ОВД Чиланзарского района столицы сменился начальник
19:04Военные оркестры, артисты и фейерверки: как проходит фестиваль "Спасская башня" в Москве
18:35МИД Узбекистана опроверг открытие границ для беженцев
16:59В Узбекистане рассчитают стоимость минимальных расходов потребителей
16:43Шохсанам Тошпулатова завоевала "бронзу" на Паралимпиаде в Токио
16:38ЦИК зарегистрировал трех наблюдателей и 36 журналистов
16:19В Узбекистане запустят новый телеканал Foreign Languages
16:12Российский иммунолог назвал 5 плюсов "томатной" вакцины из Узбекистана
15:48Звезда узбекской эстрады Шохруххон исполнил свою детскую мечту — видео
14:56В Сырдарье "намайнили" электричества на 265,2 млн сумов
14:48Пресс-секретарь первого президента Узбекистана получил серьезную травму в больнице
14:26Поход на Эверест глазами альпиниста: что пришлось испытать ради 7 минут на вершине
13:53Под Ташкентом открылась первая в Узбекистане STEM-школа
13:22Нашелся ребенок с видео о подписании контракта с Шомуродовым
12:57Ташкент и Берлин продолжат сотрудничать на афганском направлении
12:24Посольство России формирует списки на эвакуацию из Афганистана
12:18Замминистрам ввели функции CIO: что изменится
11:27На Украине придумали, как навсегда покончить с врагами
11:18Случаи ухудшения состояния с вакциной не связаны – Минздрав
10:46"Будут эпохальные изменения": что ждет Европу после потери хозяина