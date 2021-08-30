https://uz.sputniknews.ru/20210830/mid-uzbekistana-oproverg-otkrytie-granits-dlya-bejentsev-20298502.html

МИД Узбекистана опроверг открытие границ для беженцев

МИД Узбекистана опроверг открытие границ для беженцев

Узбекско-афганская граница полностью закрыта, в ближайшее время открытие КПП "Термез" не планируется. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-30T18:35+0500

2021-08-30T18:35+0500

2021-08-30T18:35+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

мид узбекистана

узбекистан

афганистан

беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/905/19/9051904_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_eb5a017cc31a9a3aaacba2cb587319a6.jpg

ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел опровергло распространившееся сообщение, что Узбекистан готов "открыть свои границы для людей, спасающихся бегством от режима талибов в Афганистане". Официальное заявление распространил официальный представитель ведомства.По данным министерства, в настоящее время граница закрыта и наземное пересечение через КПП "Термез" не осуществляется, а эвакуация иностранцев и граждан Афганистана транзитом через территорию страны проводится исключительно воздушным путем.В министерстве заверили, что не планируют вмешиваться во внутренние дела Афганистана и принимать афганских беженцев на своей территории.После обострения ситуации в Афганистане Узбекистан выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации беженцев из сопредельного государства. Помимо Германии, вывозившей своих соотечественников и граждан ЕС через Ташкент, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, правительство Венгрии – через Бухару.В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти. Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210825/evropa-poblagodarila-uzbekistan-za-evakuatsiyu-svoix-grajdan-iz-afganistana-20225946.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мид узбекистана, узбекистан, афганистан, беженцы