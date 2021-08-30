Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
МИД Узбекистана опроверг открытие границ для беженцев
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© Sputnik / Рамиз БахтияровЗдание МИД Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекско-афганская граница полностью закрыта, в ближайшее время открытие КПП "Термез" не планируется.
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел опровергло распространившееся сообщение, что Узбекистан готов "открыть свои границы для людей, спасающихся бегством от режима талибов в Афганистане". Официальное заявление распространил официальный представитель ведомства.
По данным министерства, в настоящее время граница закрыта и наземное пересечение через КПП "Термез" не осуществляется, а эвакуация иностранцев и граждан Афганистана транзитом через территорию страны проводится исключительно воздушным путем.
"Любые попытки пересечения границы, независимо от их причин, будут пресекаться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. В течение последних 12 дней Узбекистан оказал содействие ряду государств в осуществлении гуманитарных операций по эвакуации своих граждан из Афганистана, которые прибывали в Узбекистан и отбывали из Узбекистана исключительно воздушным путем", - говорится в заявлении.
В министерстве заверили, что не планируют вмешиваться во внутренние дела Афганистана и принимать афганских беженцев на своей территории.
"Министерство иностранных дел вновь заявляет, что Республика Узбекистан не принимает афганских беженцев на своей территории, оказывает содействие в транзите, предусматривающем их строго ограниченное по времени пребывание в стране. Вновь подчеркиваем, что Узбекская сторона твердо привержена поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны", - отмечают в ведомстве.
После обострения ситуации в Афганистане Узбекистан выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации беженцев из сопредельного государства. Помимо Германии, вывозившей своих соотечественников и граждан ЕС через Ташкент, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, правительство Венгрии – через Бухару.
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти. Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран