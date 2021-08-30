https://uz.sputniknews.ru/20210830/na-ukraine-pridumali-kak-navsegda-pokonchit-s-vragami-20290183.html

На Украине придумали, как навсегда покончить с врагами

На Украине придумали, как навсегда покончить с врагами

Украинское правительство поддержало законопроект, принятие которого должно похоронить даже теоретическую возможность выполнения Минских соглашений Киевом. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-30T11:27+0500

2021-08-30T11:27+0500

2021-08-30T11:27+0500

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Напомним, всего несколько недель назад кабинет министров одобрил законопроект о так называемом переходном периоде: в нем речь идет о "прекрасной Украине будущего", которая будет контролировать Крым и весь Донбасс, с размахом поражать в правах местное население и промывать ему мозги, а территории застраивать бесчисленными памятниками и мемориалами в честь "перемоги" над Россией.Теперь правительство передало в парламент законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно признания организации террористической", который, мягко говоря, должен упростить признание террористической организацией едва ли не любой группы лиц, которая приходится не по нраву официальному Киеву.И хотя после принятия такого закона неизбежно будут нарушены не только обязательства Украины в рамках Минских соглашений, но и права человека и базовые свободы в стране, Запад наверняка в очередной раз закроет глаза даже на столь вопиющие действия своих киевских клиентов, именуемых украинской властью.Тут стоит напомнить, что представители украинской власти на разных уровнях уже в течение семи лет пытаются называть террористическими организациями ЛНР и ДНР. Да и сама война на Донбассе начиналась под соусом именно антитеррористической операции. Выходили украинские власти с этими идеями и на международный уровень. Однако добиться такого определения для них даже со стороны украинского суда им так и не удалось, не говоря уж о международном признании этого абсурда. В случае принятия проталкиваемого закона ситуация может резко измениться.Прежде всего появляется определение террористической организации с широким толкованием. Это "устойчивое иерархическое объединение нескольких лиц (пяти и более), созданное с целью осуществления террористической деятельности, в рамках которого осуществлено распределение функций, установлены определенные правила поведения, обязательные для этих лиц во время подготовки и осуществления террористических актов". Как будто ничего страшного: нужно установить цель (осуществление терактов), нужны сами теракты. Но уже следующее предложение переворачивает все с ног на голову: "организация признается террористической, если хотя бы одно лицо, являющееся членом или имеющее связь с этой организацией, осуществляет террористическую деятельность при условии, что эта деятельность охватывается умыслом хотя бы одного из организаторов или руководителей (руководящих органов) или конечного бенефициарного собственника".Для сравнения: сейчас для признания организации террористической нужно доказать, что хотя бы одно ее подразделение занимается терроризмом с ведома ее руководства. Теперь же речь идет даже не об отдельном члене организации, а о некоем лице, имеющем с ней некую связь! Прогнуть суд на признание некоего лица террористом несказанно проще, чем провернуть такой фокус с целой структурой. А уж потом дело техники признать этого "террориста" имеющим связь с организацией, которую требуется заклеймить как террористическую. Далее растолковывается, что для признания организации террористической достаточно признания лица виновным по одной из шести статей Уголовного кодекса:Как видим, пять из шести статей не предусматривают даже необходимости совершения самого террористического акта.При вынесении человеку приговора по одной из этих статей суд по протекции СБУ и будет в комплекте признавать террористической организацию. К которой он имеет некое отношение.Далее решение суда в течение пяти дней передается той же СБУ, которая в течение трех дней включает организацию в реестр террористических. Последний будет располагаться на официальном сайте СБУ. В открытом доступе в нем будет название организации, сведения о руководителях и бенефициаре, ссылка на решение суда и вид примененных мер уголовно-правового характера. А это не только "срок" для конкретного лица, но и запрет деятельности организации, конфискация ее активов и так далее.В практической плоскости очевидно, что, например, в отношении ЛНР и ДНР любая перестрелка на линии соприкосновения на Донбассе может быть квалифицирована СБУ (и уже не раз была) как террористический акт. А далее при описанной схеме рассмотрения дела в суде непризнанные республики, по сути, автоматически будут признаны террористическими. Что окончательно похоронит выполнение Минских соглашений.Учитывая "упоротость" киевского режима, нельзя исключить попыток осуществления такого фокуса и против России или каких-либо ее органов и организаций.То, что провокаторов у СБУ для этого хватит, показывают факты новейшей истории Украины от псевдоубийства Аркадия Бабченко, на которое клюнули даже западные лидеры, до реальных убийств Олеся Бузины, Павла Шеремета или сожжения людей в Одессе.То есть речь идет не только о фактическом выходе из "Минска", но и о дальнейшем укреплении на Украине тоталитаризма с нацистским душком.Да, конечно, чтобы все описанное воплотилось в жизнь, нужно, чтобы этот законопроект прошел через Верховную раду. Кстати, для фактического выхода Украины из Минских соглашений достаточно будет принятия даже одного из двух правительственных законопроектов: либо "террористического", либо упомянутого выше законопроекта о "переходном периоде". Но думается, дело не станет и за принятием обоих, если только Зеленскому и Ко не дадут по рукам их западные покровители.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210824/ukraina-yubiley-krizisa-20222004.html

https://uz.sputniknews.ru/20210825/kiev-otkazyvaetsya-ot-donbassa-i-zastavit-ego-pojalet-20230022.html

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