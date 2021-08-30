https://uz.sputniknews.ru/20210830/press-sekretar-pervogo-prezidenta-uzbekistana-popal-v-bolnitsu-s-koronavirusom-20295180.html
Пресс-секретарь первого президента Узбекистана получил серьезную травму в больнице
Пресс-секретарь первого президента Узбекистана получил серьезную травму в больнице
По словам журналиста Рахимжана Султанова, 78-летнего Ирисмата Абдухаликова уронили во время транспортировки на третий этаж больницы, в результате чего его... 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T14:48+0500
2021-08-30T14:48+0500
2021-08-30T15:21+0500
общество
госпитализация
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Пресс-секретарь первого президента Узбекистана Ирисмат Абдухаликов госпитализирован в больницу с диагнозом COVID-19. Сейчас его жизнь находится в опасности, сообщает журналист Рахимжан Султанов на своей страничке в Facebook.Однако в данное медучреждение был госпитализирован только сам Абдухаликов, а его жена, также нуждающаяся в лечении, вынуждена была уехать домой, подчеркнул Султанов.По словам спикера, палата известного пациента находится на третьем этаже. При транспортировке 78-летнего больного уронили, в результате чего его состояние ухудшилось, добавил журналист."Я чувствую, что с каждым телефонным разговором голос Ирисмата Абдухаликова, некогда бодро звучавшего на весь мир, постепенно угасает", – заявил Султанов.Прежде Ирисмат Абдухаликов много лет являлся собственным корреспондентом программы "Время" Центрального телевидения СССР. После работы с первым президентом он занимал должность пресс-секретаря Кабинета министров, а также преподавал журналистику в УзГУМЯ и в Национальной телерадиокомпании. В настоящее время он трудится в Национальном информационном агентстве.
https://uz.sputniknews.ru/20210722/situatsiya-s-koronavirusom-v-uzbekistane--mnenie-epidemiologa-19788003.html
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госпитализация, ситуация с коронавирусом в узбекистане
Пресс-секретарь первого президента Узбекистана получил серьезную травму в больнице
14:48 30.08.2021 (обновлено: 15:21 30.08.2021)
По словам журналиста Рахимжана Султанова, 78-летнего Ирисмата Абдухаликова уронили во время транспортировки на третий этаж больницы, в результате чего его состояние ухудшилось.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
Пресс-секретарь первого президента Узбекистана Ирисмат Абдухаликов госпитализирован в больницу с диагнозом COVID-19. Сейчас его жизнь находится в опасности, сообщает
журналист Рахимжан Султанов на своей страничке в Facebook.
"В июле этого года, как и многие из нас, Абдухаликов заболел этой коварной болезнью, почти месяц лежал в COVID-центре Национальной гвардии, где его окружили заботой, вниманием. После выписки домой врачи поликлиники по месту жительства дали ему и супруге путевку в Кибрайский центр реабилитации ветеранов".
Рахимжан Султанов
Журналист
Однако в данное медучреждение был госпитализирован только сам Абдухаликов, а его жена, также нуждающаяся в лечении, вынуждена была уехать домой, подчеркнул Султанов.
По словам спикера, палата известного пациента находится на третьем этаже. При транспортировке 78-летнего больного уронили, в результате чего его состояние ухудшилось, добавил журналист.
"Я чувствую, что с каждым телефонным разговором голос Ирисмата Абдухаликова, некогда бодро звучавшего на весь мир, постепенно угасает", – заявил Султанов.
Прежде Ирисмат Абдухаликов много лет являлся собственным корреспондентом программы "Время" Центрального телевидения СССР. После работы с первым президентом он занимал должность пресс-секретаря Кабинета министров, а также преподавал журналистику в УзГУМЯ и в Национальной телерадиокомпании. В настоящее время он трудится в Национальном информационном агентстве.