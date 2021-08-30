https://uz.sputniknews.ru/20210830/rossiyskiy-immunolog-nazval-5-plyusov-tomatnoy-vaktsiny-iz-uzbekistana-20289456.html
Российский иммунолог назвал 5 плюсов "томатной" вакцины из Узбекистана
Российский иммунолог назвал 5 плюсов "томатной" вакцины из Узбекистана
Известно, что узбекские ученые разрабатывают съедобный препарат с января этого года. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T16:12+0500
2021-08-30T16:12+0500
2021-08-30T16:12+0500
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Пока нет подтверждения эффективности "помидорной прививки" от COVID-19, которую создали ученые Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана.Об этом заявил российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с "КП".Между тем, по мнению медика, подобные разработки очень перспективны и имеют по меньшей мере пять преимуществ."Съедобные вакцины", прежде всего, удобны в применении и абсолютно безболезненны.Он также добавил, что в случае с такими вакцинами побочные реакции будут возникать гораздо реже и слабее, чем у классических прививок.Кроме того, чтобы вакцинировать людей, не потребуется выделять средства "на организацию прививочного кабинета, набор медицинского персонала, обеспечение стерильности и прочих условий для медпроцедур".По словам Крючкова, нет и других расходов, связанных с особыми условиями хранения и транспортировки вакцин. Как это происходит в случае с обычными препаратами.Наконец, пятый плюс, по мнению врача, — дешевое массовое производство.Крючков пояснил, что "съедобная" вакцина даже более эффективна, чем классическая, поскольку растения от природы имеют защитные оболочки.Они позволяют проникнуть веществам в человеческий организм по сути в виде биокапсул. Это помогает белкам усилить выработку иммунитета на глубинном уровне.Подробнее о новой "томатной" вакцине от COVID-19 узбекского производства читайте в материале.
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вакцинация, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане
Российский иммунолог назвал 5 плюсов "томатной" вакцины из Узбекистана
Известно, что узбекские ученые разрабатывают съедобный препарат с января этого года.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Пока нет подтверждения эффективности "помидорной прививки" от COVID-19, которую создали ученые Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана.
Об этом заявил
российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с "КП".
Между тем, по мнению медика, подобные разработки очень перспективны и имеют по меньшей мере пять преимуществ.
"Съедобные вакцины", прежде всего, удобны в применении и абсолютно безболезненны.
"Не нужно делать уколы — как говорится, съел и порядок", — прокомментировал Крючков.
Он также добавил, что в случае с такими вакцинами побочные реакции будут возникать гораздо реже и слабее, чем у классических прививок.
Кроме того, чтобы вакцинировать людей, не потребуется выделять средства "на организацию прививочного кабинета, набор медицинского персонала, обеспечение стерильности и прочих условий для медпроцедур".
По словам Крючкова, нет и других расходов, связанных с особыми условиями хранения и транспортировки вакцин. Как это происходит в случае с обычными препаратами.
Наконец, пятый плюс, по мнению врача, — дешевое массовое производство.
"Выращивать "вакцинные" овощи и фрукты куда дешевле, чем производить вакцины в биореакторах или на другом оборудовании", — добавил российский иммунолог.
Крючков пояснил, что "съедобная" вакцина даже более эффективна, чем классическая, поскольку растения от природы имеют защитные оболочки.
Они позволяют проникнуть веществам в человеческий организм по сути в виде биокапсул. Это помогает белкам усилить выработку иммунитета на глубинном уровне.
Подробнее о новой "томатной" вакцине от COVID-19 узбекского производства читайте в материале
.